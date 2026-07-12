Tragedia en Chile: un auto atropelló a un grupo de personas en una parada de colectivo y dejó seis muertos También hubo seis heridos. El conductor del vehículo fue detenido por Carabineros, tras ser rescatado cuando iba a ser linchado por las personas que estaban en el lugar. Por Agregar C5N en









El violento atropello dejó seis víctimas fatales en Viña del Mar. G5 Noticias

Un violento incidente vial terminó con seis personas muertas en la ciudad chilena de Viña del Mar. También hubo seis heridos. El conductor del vehículo fue detenido por Carabineros, tras ser rescatado cuando iba a ser linchado por las personas que estaban en el lugar.

De las víctimas fatales, tres son mujeres y otros tres son hombres. En cuanto a los lesionados, dos son bebés y cuatro son adultos. Todos fueron derivados al Hospital Gustavo Fricke.

El hecho se produjo poco antes de las 9 de la mañana, cuando un vehículo se salió de su carril, atropellando a un grupo de personas que estaba cerca de una parada de ómnibus.

El conductor del vehículo fue detenido por Carabineros, tras ser rescatado cuando iba a ser linchado por las personas que estaban en el lugar.

El hombre fue sometido a los exámenes para determinar si manejaba bajo la influencia de alcohol o drogas, que resultaron negativos.