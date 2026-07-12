Se hizo famosa por un reality y ahora se filtró el video de una pelea tras un partido de fútbol femenino: quien es El hecho ocurrió mientras disfrutaba de una de sus mayores pasiones, pero terminó teniendo una repercusión inesperada. Agregar C5N en









La ex Cuestión de Peso vivió un momento de tensión durante un partido de fútbol.

Una ex figura de un reconocido reality quedó envuelta en un tenso episodio durante un partido de fútbol femenino.

Un video del momento se viralizó rápidamente y generó repercusión en las redes sociales.

La protagonista intentó intervenir para frenar una pelea entre dos jugadoras que fue escalando.

De todas formas, el conflicto no pasó a mayores. Lejos de la televisión y de las noticias sobre su cambio físico, Camilota volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio ocurrido durante un partido de fútbol femenino. La influencer protagonizó un tenso momento luego de que una discusión entre dos jugadoras escalara dentro de la cancha.

Más allá de la popularidad que ganó gracias a su participación en Cuestión de Peso y de su actividad en las redes sociales, Camila Deniz, conocida como Camilota, también tiene otra faceta que ocupa un lugar importante en su vida. La influencer juega al fútbol y se desempeña como arquera en un equipo femenino.

La influencer tuvo un cruce que casi termina muy mal. Redes sociales El incidente se produjo en pleno partido, cuando una discusión entre dos jugadoras terminó convirtiéndose en una pelea física, tal como quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. En medio del conflicto, Camilota intervino para intentar separarlas y evitar que la situación continuara escalando.

Cómo fue el video que se filtró de Camilota El incidente ocurrió durante un partido del equipo de Camilota, cuando una discusión entre dos jugadoras quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales. La secuencia comienza con la amenaza: “¡Te voy a pegar una piña!”. Ante esa situación, la influencer intervino para intentar calmar los ánimos: “Pero pará ahí. Vamos a terminar todo”. Sin embargo, el conflicto continuó.

La tensión continuó cuando una jugadora rival respondió con amenazas: “¿Vos me vas a sacar? No, te va a ir mal. Te voy a pegar y la mato. ¡Vamos, vamos!”. Mientras el cruce seguía escalando, otras futbolistas también se sumaron con advertencias, incluso contra Camilota, que intentaba frenar el conflicto. “Bueno, amiga, si vos no respondés, es tu problema, porque alguien me pega”, expresó una de sus compañeras.