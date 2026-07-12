12 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno de Brasil fulminó a Javier Milei por apoyar la campaña de Flavio Bolsonaro

El Gobierno de Lula Da Silva cuestionó la visita del mandatario argentino en respaldo al lanzamiento de la campaña presidencial del candidato del partido liberal, y calificó la decisión como un acto de injerencia política.

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Milei viajará el próximo 25 de julio a Brasil.

Milei viajará el próximo 25 de julio a Brasil.

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El Gobierno de Luis Inácio Lula Da Silvia lanzó una dura crítica contra Javier Milei por su decisión de viajar a San Pablo para respaldar el inicio de la campaña presidencial de Flavio Bolsonaro. La reacción llegó desde la Secretaría General de la Presidencia, cuyo titular calificó la visita como un acto de injerencia política y la acompañó con un insulto que encendió la tensión diplomática. "¿Qué cree ese imbécil que tiene que enseñarles a los brasileños?", expresó en su cuenta oficial de X.

Javier Milei ofreció un discurso con comparaciones malintencionadas.
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El episodio ocurre en plena campaña electoral brasileña y amenaza con sumar fricciones en la relación bilateral dentro del Mercosur. "Javier Milei anunció hoy que vendrá a Brasil para participar en la campaña de Flávio Bolsonaro", comenzó escribiendo Gullherme Boulos y agregó: "Es el presidente más impopular de América Latina: un hombre que amplió la jornada laboral a 12 horas y quiere legalizar el tráfico de órganos humanos. Le va a costar votos al "Bolsonarito".

Por su parte, el Presidente argentino confirmó que visitará San Pablo el 25 de julio como parte de su itinerario de viajes. La visita no será sencilla ya que además de participar en el acto de campaña presidencial, Milei prometió encontrarse con Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años por intento golpista. Para concretar esa reunión necesitaría autorización especial del Supremo Tribunal Federal, lo que pone en duda la viabilidad del encuentro.

El episodio ocurre en plena campaña electoral brasileña, marcada por la polarización entre Lula Da Silva y el clan Bolsonaro. La presencia del Presidente argentino en ese escenario agrega fricciones a la relación bilateral y al Mercosur, como en 2024 donde Milei eligió asistir a un acto con los Bolsonaro en Camboriú en lugar de participar de la cumbre regional en Paraguay.

La agenda internacional de Javier Milei

  • 25 de julio: viaje a San Pablo, Brasil, para participar del lanzamiento de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente. Visita a Jair Bolsonaro en Brasilia.

  • 28 de julio: viaje a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

  • 7 de agosto: viaje a Colombia por la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. Durante el mismo visitará a Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

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