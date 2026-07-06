Caída del turismo: preocupación por las bajas reservas en la Costa Atlántica para las vacaciones de invierno

El receso invernal ya comenzó en varias de las provincias más populosas del país, como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, no ha traído el alivio esperado para los destinos costeros bonaerenses, cuyos referentes coinciden en un diagnóstico acuciante.

Las vacaciones de invierno ya comenzaron en varias de las provincias más populosas del país, como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, el inicio del receso invernal no ha traído el alivio esperado para los destinos de la Costa Atlántica bonaerense . Los referentes del sector turístico coinciden en un diagnóstico preocupante: el nivel de reservas es prácticamente nulo en algunas localidades costeras .

Carlos Corda , presidente de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica de Villa Gesell (CEHG), dialogó este lunes con Mañanas Argentinas por C5N y brindó un panorama detallado de cómo golpea la crisis económica a la actividad turística de la región.

Consultado sobre las expectativas y el estado de las reservas para las próximas semanas, Corda no ocultó su preocupación y apuntó directamente al contexto socioeconómico que atraviesa la Argentina. "La nuestra es una cámara hotelera y gastronómica y viene muy floja, como se podía esperar, el contexto nacional este no ayuda al turismo en estas circunstancias" , señaló el dirigente empresarial.

Según explicó, la tendencia a la baja no es una novedad absoluta, sino un proceso que se viene profundizando en el último tiempo: "En realidad, ya después de la pandemia empezó a decaer un poco o bastante las temporadas de invierno y bueno, y obviamente en estos dos últimos años se agravó por la situación económica del país ".

Corda también hizo hincapié en una distinción fundamental que suele pasarse por alto al analizar el éxito de una temporada: la diferencia entre el nivel de ocupación y la ganancia real de los comercios . Al recordar lo sucedido en el último verano, advirtió que sostener los números de visitantes no siempre se traduce en un negocio viable.

"Una cosa es la ocupación y otra cosa es la rentabilidad. Vos podés sostener la ocupación con precios que son competitivos, pero que no son redituables para poder mantener los establecimientos abiertos después, inclusive en el invierno", detalló.

Esta falta de rentabilidad genera un impacto directo en toda la cadena económica de las localidades balnearias, afectando no solo a los propietarios de los hoteles, sino también a los restaurantes, comercios de cercanía y, fundamentalmente, a los puestos de trabajo.

"La hotelería es la punta de lanza del turismo. Si la hotelería no trae turistas, después las demás actividades obviamente no van a tener nada de trabajo e inclusive también el trabajo del personal", remarcó Corda, haciendo hincapié en el costado social de las pymes que integran la cámara.

Alianzas y convenios para reactivar el sector

El empresario, quien desarrolla su actividad en Las Gaviotas, una de las localidades del sur del partido de Villa Gesell, explicó que el comportamiento del turista ha cambiado drásticamente. Hoy en día, las familias ya no realizan reservas con la anticipación de antes, las estadías son más cortas y se priorizan los establecimientos que ofrecen servicios específicos como spa o pileta climatizada.

En ese sentido, Corda expuso una limitación estructural que dificulta la competencia en temporada invernal para algunas zonas: "No contamos todavía con gas natural, entonces, bueno, ese tipo de cosas también obligan a muchos a tener cerrado o no poder competir, obviamente".

A pesar del escenario adverso, desde la CEHG aseguran que están trabajando en conjunto con el municipio para buscar alternativas de cara al invierno y proyectar la próxima temporada estival. Entre las medidas implementadas, se destaca la firma de convenios con cooperativas y sindicatos de todo el país a través de "La Rueda" (turismo sindical), un sistema que abarca a casi 900 mil afiliados, con el objetivo de fomentar el turismo regional y atraer visitantes durante todo el año.