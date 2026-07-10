El restaurante de Recoleta donde los quesos, la cocina de producto y la coctelería comparten el protagonismo Una experiencia gastronómica que combina cocina de producto, una carta con fuerte presencia de quesos, coctelería de autor y vinos seleccionados. Por Agregar C5N en









El restaurante reúne platos elaborados con ingredientes de temporada.

En Recoleta, PORTE propone una experiencia gastronómica que combina cocina de producto, una carta con fuerte presencia de quesos, coctelería de autor y vinos seleccionados. El proyecto está liderado por los socios Facundo Berti, —chef y fromelier— , y Ezequiel Cunzolo, —head bartender— , quienes desarrollaron una propuesta centrada en la calidad de la materia prima y las técnicas de elaboración. Ubicado en un petit hotel del 1900, el restaurante reúne platos elaborados con ingredientes de temporada, quesos especialmente curados y una barra donde conviven clásicos y creaciones propias.

Qué se puede pedir en PORTE La carta ofrece preparaciones con el queso al centro de la mesa. Entre ellas sobresale la raclette, una entrada en la que el queso se funde y sirve sobre una rodaja de pan de campo junto a peras y pickles de pepinillos y cebolla. También se destaca la tartiflette, un gratinado de queso Reblochon con papas, nabo y panceta, acompañado por hojas de temporada. Otra de las especialidades es el Queso Wellington, elaborado con queso Vacheroleau y frutos secos envueltos en masa de hojaldre, servido con coulis de frambuesas y hojas frescas.

Para compartir, la fondue se prepara con una mezcla de quesos emmental y Gruyère, vino blanco y un toque de kirsch, acompañada por papines, coliflor, brócoli, portobellos, zanahorias, pepinillos encurtidos, nabo encurtido, ñoquis de espinaca, albóndigas, pan de masa madre y fruta de estación. La propuesta se completa con platos como el pato crispy, el tartar de búfala y distintas preparaciones con carnes seleccionadas.

Una barra de autor La barra está a cargo de Ezequiel Cunzolo, quien diseñó una carta que reúne clásicos de la coctelería y recetas propias. Entre ellas se encuentra el Saint-Exupéry, un Martini de autor inspirado en El Principito, preparado con Beefeater, González Byass Alfonso Oloroso, pomelo, solución salina y alcaparrón, servido en copa Martini.

La propuesta incluye, además, una selección de gin, whisky y vinos pensados para acompañar la experiencia.