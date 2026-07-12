Argentina - Inglaterra, un clásico con historia: todos los antecedentes, previo a la semifinal del Mundial 2026 Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo por sexta vez. Desde la Guerra de Malvinas, el cruce adquirió un significado especial y dejó algunos de los capítulos más recordados de la historia del fútbol, con Diego Maradona como protagonista absoluto. Por Agregar C5N en









Argentina e Inglaterra, un clásico con historia mundialista: todos los antecedentes antes de la semifinal de 2026

Argentina e Inglaterra escribirán un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas de los Mundiales cuando se enfrenten el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia del torneo y el primero desde Corea-Japón 2002.

Más allá de lo deportivo, el duelo adquirió una dimensión especial a partir de la Guerra de Malvinas de 1982, conflicto bélico que marcó profundamente la relación entre ambos países. Desde entonces, cada cruce mundialista quedó cargado de simbolismo, emociones y una enorme repercusión tanto en Argentina como en Inglaterra.

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales Chile 1962 (primera fase). Inglaterra 3-1 Argentina: El primer antecedente mundialista favoreció a los ingleses. Los goles fueron convertidos por Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que Ernesto Artime descontó para la Selección argentina.

El primer antecedente mundialista favoreció a los ingleses. Los goles fueron convertidos por Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves, mientras que Ernesto Artime descontó para la Selección argentina. Inglaterra 1966 (Cuartos de final). Inglaterra 1-0 Argentina: En un partido muy polémico, el seleccionado local se impuso gracias al gol de Geoff Hurst. El encuentro quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, una de las decisiones arbitrales más controvertidas en la historia de los Mundiales.

En un partido muy polémico, el seleccionado local se impuso gracias al gol de Geoff Hurst. El encuentro quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, una de las decisiones arbitrales más controvertidas en la historia de los Mundiales. México 1986 (cuartos de final). Argentina 2-1 Inglaterra: Cuatro años después de la Guerra de Malvinas, Argentina e Inglaterra volvieron a encontrarse en los cuartos de final del Mundial de México. La Selección dirigida por Carlos Bilardo ganó 2-1 gracias a una actuación descomunal de Diego Armando Maradona quien en un mismo partido inmortalizó "la Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". El descuento inglés llegó sobre el final mediante Gary Lineker, pero no alcanzó para evitar la clasificación argentina rumbo al título mundial.

Cuatro años después de la Guerra de Malvinas, Argentina e Inglaterra volvieron a encontrarse en los cuartos de final del Mundial de México. La Selección dirigida por Carlos Bilardo ganó 2-1 gracias a una actuación descomunal de quien en un mismo partido inmortalizó "la Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". El descuento inglés llegó sobre el final mediante Gary Lineker, pero no alcanzó para evitar la clasificación argentina rumbo al título mundial. Francia 1998 (octavos de final) Argentina 2(4) Inglaterra 2(3): Doce años después volvieron a cruzarse, esta vez en los octavos de final. El encuentro terminó 2-2 y Argentina avanzó tras imponerse 4-3 en la definición por penales. Los goles argentinos fueron de Gabriel Batistuta, de penal, y Javier Zanetti, mientras que para Inglaterra marcaron Alan Shearer, también desde los doce pasos, y el joven Michael Owen, autor de una memorable corrida individual. El partido también quedó marcado por la expulsión de David Beckham en el segundo tiempo.

Doce años después volvieron a cruzarse, esta vez en los octavos de final. El encuentro terminó 2-2 y Argentina avanzó tras imponerse 4-3 en la definición por penales. Los goles argentinos fueron de Gabriel Batistuta, de penal, y Javier Zanetti, mientras que para Inglaterra marcaron Alan Shearer, también desde los doce pasos, y el joven Michael Owen, autor de una memorable corrida individual. El partido también quedó marcado por la expulsión de David Beckham en el segundo tiempo. Corea-Japón 2002 (primera fase). Inglaterra 1 Argentina 0 : El último enfrentamiento mundialista entre ambos seleccionados fue en la fase de grupos del Mundial de 2002. Inglaterra ganó 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham, quien tuvo su revancha personal cuatro años después de la expulsión sufrida en Francia 1998. Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, quedó eliminada en la primera ronda de aquel torneo. Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 Argentina e Inglaterra se enfrentarán por un lugar en la final del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora de Argentina). El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y definirá al rival del ganador de la otra semifinal, que animarán Francia y España.