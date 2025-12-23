Turismo en Córdoba: la cascada de 115 metros que enamora para el verano 2026

El sendero atraviesa arroyos y bosques autóctonos, ideal para la observación de aves y fotografía. Es recomendado tanto para expertos como principiantes de trekking.

Para quienes buscan un destino que combine aventura, trekking y una vista impactante, la Cascada Los Chorrillos es una de las joyas más espectaculares de Córdoba . Se trata de un imponente salto de agua de unos 115 metros de altura lo que la convierte en una de las caídas naturales más altas de la región.

Ubicada dentro de una reserva natural privada en el Valle de Punilla , ofrece una experiencia de inmersión total en el monte cordobés, lejos del ruido y rodeada de una biodiversidad única. Es un lugar ideal para principiantes del trekking como para amantes de la naturaleza. Con una caminata de aproximadamente 12 kilómetros se llega a la cascada con uno de los saltos más altos de la provincia.

La imponente cascada que reúne turistas se encuentra en la localidad de Tanti , en el Valle de Punilla, a unos 50 kilómetros de Córdoba Capital y a solo 15 kilómetros de Villa Carlos Paz . El acceso se realiza a través de la Reserva Natural Privada Los Chorrillos , que protege el ecosistema de la zona.

El ingreso a la Reserva se encuentra en Flor Serrana , una pequeña localidad en medio de las sierras con menos de 300 habitantes. Se trata de un paraje tranquilo de casas de fin de semana y cabañas de alquiler turístico.

El principal atractivo es el contacto directo con la naturaleza a través del senderismo . Para llegar a la cascada principal se debe realizar una caminata de unos 7 kilómetros, solo de ida . El sendero es de dificultad media y el trayecto completo suele tomar entre 4 y 5 horas .

Sin dudas el esfuerzo es recompensado con unas vistas espectaculares a lo largo de todo el recorrido, que atraviesa arroyos y bosques de molles y cocos. Al ser una reserva protegida, es común ver una gran variedad de aves autóctonas y vegetación típica del bosque serrano. Es un paisaje espectacular para tomar miles de fotografías o hacer un vídeo que retrate la belleza natural del lugar.

Cascada Los Chorillos (2) Reserva Los Chorillos

Durante el camino y en la base de algunos saltos menores, hay ollas de agua cristalina ideales para descansar y refrescar los pies después de la caminata. Se trata de una experiencia muy recomendable para realizar durante el verano.

Cómo llegar a Cascada Los Chorrillos

Para llegar desde Córdoba Capital o Carlos Paz, primero tenés que tomar la Ruta Nacional 38 hacia el norte (Valle de Punilla). A la altura de Empalme a Tanti, tomar la Ruta Provincial 28. Una vez en el centro de Tanti, debés seguir las indicaciones hacia "Los Gigantes" o buscar los carteles que señalizan la Reserva Los Chorrillos. El camino es de tierra consolidada.

Para viajar desde CABA es necesario recorrer unos 750 km por la Ruta Nacional 9 en auto o micro hasta Córdoba, y luego realizar el camino indicado hasta la localidad de Tanti. Por último hay que hacer el ingreso a la Reserva. El vehículo se deja en la administración del lugar, donde se abona el ingreso y se recibe una charla informativa sobre el recorrido y las normas de seguridad.