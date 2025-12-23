23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: la cascada de 115 metros que enamora para el verano 2026

El sendero atraviesa arroyos y bosques autóctonos, ideal para la observación de aves y fotografía. Es recomendado tanto para expertos como principiantes de trekking.

Por
La Reserva Natural Los Chorrillos se encuentra en Flor Serrana

La Reserva Natural Los Chorrillos se encuentra en Flor Serrana, Córdoba. 

Reserva Los Chorillos
  • Es un imponente salto de agua de 115 metros de altura ubicado en una reserva natural privada.
  • Se encuentra en la localidad de Tanti, a pocos kilómetros de Córdoba Capital y Villa Carlos Paz.
  • El acceso principal requiere un trekking de 7 kilómetros solo de ida, siendo considerada una caminata de dificultad media.
  • El ingreso se realiza por la administración de la reserva, donde se abona una entrada y se recibe una charla de seguridad.

Para quienes buscan un destino que combine aventura, trekking y una vista impactante, la Cascada Los Chorrillos es una de las joyas más espectaculares de Córdoba. Se trata de un imponente salto de agua de unos 115 metros de altura lo que la convierte en una de las caídas naturales más altas de la región.

El Río El Durazno destaca por sus aguas cristalinas. 
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el pueblo soñado para caminar, andar en bici o salir a cabalgar

Ubicada dentro de una reserva natural privada en el Valle de Punilla, ofrece una experiencia de inmersión total en el monte cordobés, lejos del ruido y rodeada de una biodiversidad única. Es un lugar ideal para principiantes del trekking como para amantes de la naturaleza. Con una caminata de aproximadamente 12 kilómetros se llega a la cascada con uno de los saltos más altos de la provincia.

Dónde queda la Cascada Los Chorrillos

La imponente cascada que reúne turistas se encuentra en la localidad de Tanti, en el Valle de Punilla, a unos 50 kilómetros de Córdoba Capital y a solo 15 kilómetros de Villa Carlos Paz. El acceso se realiza a través de la Reserva Natural Privada Los Chorrillos, que protege el ecosistema de la zona.

Cascada Los Chorillos

El ingreso a la Reserva se encuentra en Flor Serrana, una pequeña localidad en medio de las sierras con menos de 300 habitantes. Se trata de un paraje tranquilo de casas de fin de semana y cabañas de alquiler turístico.

Qué puedo hacer en Cascada Los Chorrillos

El principal atractivo es el contacto directo con la naturaleza a través del senderismo. Para llegar a la cascada principal se debe realizar una caminata de unos 7 kilómetros, solo de ida. El sendero es de dificultad media y el trayecto completo suele tomar entre 4 y 5 horas.

Sin dudas el esfuerzo es recompensado con unas vistas espectaculares a lo largo de todo el recorrido, que atraviesa arroyos y bosques de molles y cocos. Al ser una reserva protegida, es común ver una gran variedad de aves autóctonas y vegetación típica del bosque serrano. Es un paisaje espectacular para tomar miles de fotografías o hacer un vídeo que retrate la belleza natural del lugar.

Cascada Los Chorillos (2)

Durante el camino y en la base de algunos saltos menores, hay ollas de agua cristalina ideales para descansar y refrescar los pies después de la caminata. Se trata de una experiencia muy recomendable para realizar durante el verano.

Cómo llegar a Cascada Los Chorrillos

Para llegar desde Córdoba Capital o Carlos Paz, primero tenés que tomar la Ruta Nacional 38 hacia el norte (Valle de Punilla). A la altura de Empalme a Tanti, tomar la Ruta Provincial 28. Una vez en el centro de Tanti, debés seguir las indicaciones hacia "Los Gigantes" o buscar los carteles que señalizan la Reserva Los Chorrillos. El camino es de tierra consolidada.

Para viajar desde CABA es necesario recorrer unos 750 km por la Ruta Nacional 9 en auto o micro hasta Córdoba, y luego realizar el camino indicado hasta la localidad de Tanti. Por último hay que hacer el ingreso a la Reserva. El vehículo se deja en la administración del lugar, donde se abona el ingreso y se recibe una charla informativa sobre el recorrido y las normas de seguridad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El arte, la arquitectura y el entorno natural se integran para construir un mensaje claro y perdurable.

Este parque está sobre la costanera de Buenos Aires y tiene un significado muy especial: cuál es

Un importante destino turístico en la provincia de Córdoba. 

Turismo en Córdoba: es uno de los pueblos más pintorescos y tiene un encanto alpino

En Córdoba se encuentra la laguna más salada del país con un encanto único.

Turismo en Córdoba: es la laguna más salada del país y es perfecta para conocerla en el verano 2026

Este pueblo de Uruguay se convierte en un destino ideal para visitar en 2026.

Así es Aiguá, el pueblo uruguayo poco conocido que es una joya cultural ideal para descansar

Cucullú ofrece turismo rural y tradiciones cerca de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo donde se respira campo

Restaurantes y cafés de autor impulsan la nueva identidad turística del pueblo.

Turismo en Argentina: el pueblo alternativo para ir en pareja en enero 2026 con pocas valijas

Rating Cero

Matías Alé fue internado tras un incendio en su casa, pero está fuera de peligro.

Matías Alé sufrió un incendio en su departamento y tuvo que ser internado

María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, tiene 32 años.

Cómo sigue la salud de la hermana de Lionel Messi tras el accidente en Miami

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

Chano Charpentier.
play

Chano tras su internación por adicciones: "Tenía la responsabilidad de recuperarme"

Julián Arellano y María Sol Messi.

La hermana de Lionel Messi se casará con un técnico del Inter Miami en Rosario

Cerca de las 00hs se observó un cambio en su comportamiento, reveló el comunicado de AAGM

"Prepotente": los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

últimas noticias

Se esperan chaparrones para el 24 de diciembre. 

Papá Noel llega pasado por agua: a qué hora llueve en Navidad

Hace 3 minutos
Comedias, stand up, música y obras teatrales profundas.

Llega la segunda edición del ciclo "Teatro, humor y música judía"

Hace 18 minutos
La tasa de informalidad entre jóvenes es del 67%. 

Crece la informalidad laboral en Argentina y afecta a 7 de cada 10 trabajadores jóvenes

Hace 22 minutos
play

Ciudadela: murió un motociclista tras chocar con un auto en Acceso Oeste

Hace 23 minutos
Matías Alé fue internado tras un incendio en su casa, pero está fuera de peligro.

Matías Alé sufrió un incendio en su departamento y tuvo que ser internado

Hace 26 minutos