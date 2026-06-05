Top 10: estos son los mejores lugares de Ushuaia para tener una visita inolvidable

Estos destinos de la provincia más austral del país, con detalles sobre lo que se puede hacer en cada uno, son perfectos para empezar a planificar el próximo viaje.

Estos son los 10 mejores lugares para visitar en Ushuaia en invierno.

Ushuaia , la ciudad más austral de la Argentina, se consolidó como uno de los destinos turísticos más buscados del país gracias a la combinación de naturaleza, historia y aventura. Rodeada por los Andes Fueguinos y las aguas del Canal Beagle , la capital fueguina ofrece experiencias que van desde caminatas por bosques subantárticos hasta recorridos por algunos de los paisajes más emblemáticos del sur argentino.

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Estos son diez sitios que forman parte de cualquier recorrido por el Fin del Mundo.

Ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad, se destaca por el intenso color de sus aguas y por el entorno de montañas, bosques y turberas que la rodea. El sendero presenta una dificultad moderada y la caminata completa demanda alrededor de cuatro horas entre ida y vuelta.

La navegación por el Canal Beagle es una de las excursiones más elegidas por los visitantes. Durante el recorrido es posible observar lobos marinos, aves y distintos islotes. El punto más fotografiado es el Faro Les Éclaireurs, inaugurado en 1920 y convertido en un símbolo de Ushuaia.

Parque Nacional Tierra del Fuego

A solo 12 kilómetros del centro, este parque nacional combina montañas, lagos, bosques y costa marina. Entre sus principales atractivos aparece Bahía Lapataia, donde finaliza la Ruta Nacional 3, además de la oficina postal más austral del mundo.

Glaciar Martial

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El sendero hacia el mirador del glaciar ofrece algunas de las mejores vistas panorámicas de la ciudad y del Canal Beagle. La caminata suele completarse en unas tres horas y permite apreciar gran parte del paisaje fueguino desde las alturas.

Museo Marítimo y del Presidio

Instalado en la antigua cárcel de Ushuaia, este museo recorre la historia marítima y penitenciaria de la región. Entre sus espacios más conocidos se encuentran las celdas originales y una réplica del Faro del Fin del Mundo.

Cerro Castor

Reconocido como el centro de esquí más austral del planeta, durante el invierno concentra gran parte de la actividad turística. En verano se transforma en un escenario ideal para realizar senderismo, cabalgatas, mountain bike y otras actividades al aire libre.

Avenida San Martín

La principal arteria comercial de la ciudad reúne locales, cafeterías y restaurantes donde se pueden probar especialidades fueguinas, con la centolla entre los platos más representativos.

Tren del Fin del Mundo

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Este histórico ferrocarril recorre siete kilómetros atravesando bosques, ríos y valles fueguinos. El viaje revive la historia de los antiguos presos que trabajaban en la zona y finaliza dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego.

Saint Christopher

Frente a la costa de Ushuaia permanece encallado este barco que participó en operaciones vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años se convirtió en una de las postales más reconocibles de la ciudad.

Almacén de Ramos Generales

Este tradicional espacio gastronómico es una parada recomendada para quienes buscan conocer los sabores locales. Su ambientación inspirada en los antiguos almacenes fueguinos y su variada propuesta culinaria lo transformaron en uno de los lugares más visitados del centro.