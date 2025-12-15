15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el pueblito desconocido con sierras bajas y altas que le dan un toque especial

Este rincón serrano está lleno de historia y naturaleza. Dónde queda y qué se puede hacer.

Por
En Córdoba hay un pequeño pueblo poco conocido que esconde tesoros naturales y una interesante historia.

En Córdoba hay un pequeño pueblo poco conocido que esconde tesoros naturales y una interesante historia.

cordobaturismo.gov.ar
  • Ámbul queda en el Valle de Traslasierra, Córdoba, al norte de Villa Cura Brochero, en el departamento San Alberto.
  • Es posible acceder por la Ruta Provincial 15, un desvío asfaltado que lleva a este pintoresco pueblo serrano conocido por su tranquilidad, paisajes y sus famosas tradiciones navideñas y festivales locales.
  • Ambul también tiene algunos senderos de trekking para disfrutar en familia. Tal es el caso del sendero "La cara del indio", que comienza en la Plaza 24 de diciembre y que tiene una de sus primeras paradas en el monumento al Cura Brochero.
  • Otro de sus atractivos es la Cuesta del Huayco, el hito natural que separa a esta localidad de Villa Cura Brochero. Desde arriba, se ve cómo el camino serpentea en medio de las montañas.

Ámbul, que significa “Tierra del alto” en quechua, es el nombre que lleva un pequeño pueblo que se encuentra a menos de 40 km al norte de Villa Cura Brochero. En este lugar de Córdoba, el plan es disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad de un sitio que no es muy popular para el turismo nacional.

Toboganes y piletas gigantes para combatir el calor en Córdoba. 
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: 2 parques acuáticos para visitar en el verano 2026

Una de las características de Ámbul es que está rodeado de naturaleza. Quienes deseen pasar una tarde a orillas del agua, pueden elegir el Arroyo La Toma. Este curso de agua tiene cascaditas para disfrutar y un balneario homónimo, ideal para descansar.

Este pueblo también se caracteriza por la elaboración de delicias como pan casero y queso de cabra. Cada 20 de noviembre, el pueblo realiza su tradicional Festival de las Delicias y los Aromas Serranos. También, uno de los momentos más lindos del año para ir de visita es en el mes de diciembre, porque el Cura Brochero, hoy declarado santo, fue quien decidió celebrar la Misa de Navidad en la capilla del pueblo, que hoy se mantiene como una tradición.

Córdoba, Ambul

Dónde queda Ámbul

Ámbul queda en el Valle de Traslasierra, Córdoba, al norte de Villa Cura Brochero (unos 40 km), en el departamento San Alberto, accesible por la Ruta Provincial 15, un desvío asfaltado que lleva a este pintoresco pueblo serrano conocido por su tranquilidad, paisajes y sus famosas tradiciones navideñas y festivales locales.

Qué puedo hacer en Ámbul

Una de las características de Ámbul es que está rodeado de naturaleza. Los que quieran pasar una tarde a orillas del agua, pueden elegir el Arroyo La Toma. Este curso de agua tiene cascadas pequeñas para disfrutar y un balneario homónimo, ideal para descansar.

Ambul también tiene algunos senderos de trekking para disfrutar en familia. Tal es el caso del sendero "La cara del indio", que comienza en la Plaza 24 de diciembre y que tiene una de sus primeras paradas en el monumento al Cura Brochero.

El sendero «La Cara del indio» por su dificultad baja invita a toda la familia a un relajado paseo, que permite disfrutar de la imponente vista de las montañas que parecen no tener fin.

ambul-turismo-cordoba

El recorrido comienza en la Plaza 24 de Diciembre y de allí se continúa por un sendero vehicular, por su transitar se va descubriendo la identidad propia que caracteriza al pueblo. A medida que se va avanzando se pasa frente al cementerio, un lugar con mucha historia que guarda el recuerdo de los antiguos pobladores. En este primer tramo se arriba al monumento dedicado al Santo Brochero, en conmemoración a la primera capilla fundada en 1897, en donde es posible observar en pie al imponente Algarrobo donde Brochero ataba su mula para celebrar las misas.

Continuando por el sendero propiamente dicho se va costeando el serpenteante Arroyo Ambul, cristalino, de aguas poco profundas pero ideal para un refrescante baño. Se lo debe cruzar varias veces entre rocas, lo cual lo hace un recorrido muy divertido e ingenioso descubriendo los mejores pasos.

Luego de 3.5 km de caminata se llega al punto de destino para descubrir la Cara del Indio, formado en la roca por la erosión del viento, como si fuera un homenaje a los pueblos originarios del lugar.

Cómo llegar a Ámbul

Desde la ciudad de Córdoba, en auto, se puede tomar la Ruta Provincial 34 hasta las cercanías de Villa Cura Brochero y, desde allí, desviarse hacia Ambul por caminos de ripio señalizados. Otra alternativa es partir desde Mina Clavero y continuar hacia el oeste hasta llegar al poblado. Aunque el trayecto puede ser un poco largo y el acceso no siempre es sencillo, justamente esa dificultad lo protege del turismo masivo y ayuda a que conserve su encanto rural.

Para llegar desde Buenos Aires en avión, se debe tomar un vuelo directo desde Aeroparque o Ezeiza hacia el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Flybondi o JetSMART; el vuelo dura aproximadamente 1.30 horas y es la forma más rápida de cubrir los ~700 km de distancia, siendo recomendable reservar con antelación para mejores precios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba hay una capilla especial cargada de historia y cultura.

Turismo en Córdoba: la capilla que tenés que conocer por su historia y el paisaje que la rodea

En Córdoba se destacan un lago y una laguna especiales para visitar en el año 2026.

Turismo en Córdoba: la laguna y el lago que tenés que visitar en el verano 2026

La radiografía que delató a la mujer que llevaba droga escondida en el ano.

Una joven quiso ingresar a una cárcel con drogas escondidas en el ano y la descubrieron

En Córdoba hay dos ríos imperdibles con aguas cristalinas y limpias.

Turismo en Córdoba: dos ríos imperdibles con aguas limpias y cristalinas

Javier Milei.

Tras su fallido paso por Noruega, Milei viaja a Córdoba en el "Tour de la Gratitud"

play

Frenan un viaje de egresados por choferes alcoholizados: sus reemplazantes también dieron positivo el test

Rating Cero

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Daniel Craig destaca con su protagónico en la nueva película de Netflix. 
play

Furor en 2025 por una película de Netflix sobre un detective que se se une a un sacerdote

La serie es de lo más visto de Netflix.
play

Esta serie con desapariciones, drama y secretos del pasado es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

La reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

La devastadora reacción de Billy Crystal a la muerte de Rob Reiner, el director de Cuando Harry conoció a Sally

Nick Reiner es el principal sospechoso, tenía problemas condrogas y alcohol

Encontraron muerto al director de Cuando Harry conoció a Sally y a su esposa: su hijo, el principal sospechoso

últimas noticias

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron degollados tras una discusión con un familiar

Revelan detalles escalofriantes sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

Hace 12 minutos
El entrenamiento de fuerza es clave durante la menopausia.

El ejercicio fundamental para que mujeres mayores de 50 años lleguen saludables a los 80

Hace 22 minutos
Reiner fue hallado muerto junto a su esposa.

Quién era Rob Reiner, el cineasta que dirigió Cuando Harry conoció a Sally

Hace 31 minutos
Según explican especialistas en nutrición, la relación del organismo con la lactosa cambia a lo largo de la vida.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de consumir lácteos: la palabra de un nutricionista

Hace 33 minutos
El extraño caso que dejó sorprendida a toda la comunidad científica

Sentía un olor extraño y no dijo nada pero cuando fue a hacer una consulta el médico reveló lo peor

Hace 34 minutos