Turismo en Córdoba: el pueblito desconocido con sierras bajas y altas que le dan un toque especial

Ámbul , que significa “Tierra del alto” en quechua, es el nombre que lleva un pequeño pueblo que se encuentra a menos de 40 km al norte de Villa Cura Brochero . En este lugar de Córdoba, el plan es disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad de un sitio que no es muy popular para el turismo nacional.

Este pueblo también se caracteriza por la elaboración de delicias como pan casero y queso de cabra . Cada 20 de noviembre, el pueblo realiza su tradicional Festival de las Delicias y los Aromas Serranos . También, uno de los momentos más lindos del año para ir de visita es en el mes de diciembre, porque el Cura Brochero, hoy declarado santo, fue quien decidió celebrar la Misa de Navidad en la capilla del pueblo, que hoy se mantiene como una tradición.

Ámbul queda en el Valle de Traslasierra, Córdoba, al norte de Villa Cura Brochero (unos 40 km), en el departamento San Alberto , accesible por la Ruta Provincial 15, un desvío asfaltado que lleva a este pintoresco pueblo serrano conocido por su tranquilidad, paisajes y sus famosas tradiciones navideñas y festivales locales.

Ambul también tiene algunos senderos de trekking para disfrutar en familia. Tal es el caso del sendero "La cara del indio", que comienza en la Plaza 24 de diciembre y que tiene una de sus primeras paradas en el monumento al Cura Brochero.

El sendero «La Cara del indio» por su dificultad baja invita a toda la familia a un relajado paseo, que permite disfrutar de la imponente vista de las montañas que parecen no tener fin.

El recorrido comienza en la Plaza 24 de Diciembre y de allí se continúa por un sendero vehicular, por su transitar se va descubriendo la identidad propia que caracteriza al pueblo. A medida que se va avanzando se pasa frente al cementerio, un lugar con mucha historia que guarda el recuerdo de los antiguos pobladores. En este primer tramo se arriba al monumento dedicado al Santo Brochero, en conmemoración a la primera capilla fundada en 1897, en donde es posible observar en pie al imponente Algarrobo donde Brochero ataba su mula para celebrar las misas.

Continuando por el sendero propiamente dicho se va costeando el serpenteante Arroyo Ambul, cristalino, de aguas poco profundas pero ideal para un refrescante baño. Se lo debe cruzar varias veces entre rocas, lo cual lo hace un recorrido muy divertido e ingenioso descubriendo los mejores pasos.

Luego de 3.5 km de caminata se llega al punto de destino para descubrir la Cara del Indio, formado en la roca por la erosión del viento, como si fuera un homenaje a los pueblos originarios del lugar.

Cómo llegar a Ámbul

Desde la ciudad de Córdoba, en auto, se puede tomar la Ruta Provincial 34 hasta las cercanías de Villa Cura Brochero y, desde allí, desviarse hacia Ambul por caminos de ripio señalizados. Otra alternativa es partir desde Mina Clavero y continuar hacia el oeste hasta llegar al poblado. Aunque el trayecto puede ser un poco largo y el acceso no siempre es sencillo, justamente esa dificultad lo protege del turismo masivo y ayuda a que conserve su encanto rural.

Para llegar desde Buenos Aires en avión, se debe tomar un vuelo directo desde Aeroparque o Ezeiza hacia el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Flybondi o JetSMART; el vuelo dura aproximadamente 1.30 horas y es la forma más rápida de cubrir los ~700 km de distancia, siendo recomendable reservar con antelación para mejores precios.