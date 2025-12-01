Turismo en Córdoba: el pueblito que se perfila como una opción natural y genial para el verano

El lugar se encuentra a solo 45 kilómetros de la capital cordobesa. Cuáles son sus principales atractivos.

En Córdoba hay un pueblito que se perfila como una opción natural y genial para el verano.

Con la llegada del verano y el calor, comienzan los planes para las vacaciones . Y sin duda que uno de los destinos más elegidos del país es Córdoba , con sus hermosos pueblitos serranos. Y uno de ellos es Agua de Oro , un escenario natural especial para el descanso y el relax en las Sierras Chicas.

Con la fusión de su cultura, historia y paisajes naturales delineados por el río homónimo , también conocido como Chavacaste, dejan entrever un verdadero paraíso serrano. Este curso de agua es el elegido para disfrutar del balneario municipal o para hacer caminatas por sus orillas.

Los caminos llevan hacia las ollas de agua El Cajón y Cartagena , a playas de arena fina y a sectores con mucha sombra para el descanso. Entre grandes arboledas, una reserva urbano-ambiental –al cuidado de grupos de scout locales– resguarda flora y fauna autóctonas. Dentro de ella, un mirador natural es el mejor balcón para panorámicas y avistaje de aves.

Agua de Oro se encuentra en la provincia de Córdoba, a unos 45 kilómetros al norte de la capital . Se localiza en el Departamento Colón , en la ladera oriental de las Sierras Chicas, y está atravesada por el río San Vicente.

Complementando los sitios al aire libre, un símbolo local es la histórica estancia Agua de Oro . Se trata de uno de los puntos más relevantes del antiguo Camino Real , hoy devenido en hotel de campo y refugio gastronómico de renombre.

Todo un monumento nacional, otra posta infaltable es la vieja casona diseñada por el arquitecto Augusto Ferrari. El hotel San Leonardo presenta un combo de museo, tienda de antigüedades, restaurante, hotel y casa de té. Esparcidos en la zona, se observan algarrobos tricentenarios, imperdibles al fotografiar.

Agua de Oro es un pueblo religioso, y por eso posee dos postales representativas de sus patronos regionales. Una de ellas es la iglesia San Vicente Ferrer, que data del siglo XVIII y ha sido convertida en Patrimonio Histórico; la otra es la gruta de la Virgen de Lourdes, cuya imagen fue traída desde Francia hace más de sesenta años.

Cómo llegar a Agua de Oro

Agua de Oro se ubica a unos 44 kilómetros de Córdoba Capital. En colectivo se puede ir con Fonobus; en auto, se va directo por la ruta E 53.