El salario mínimo rinde menos que en 2001 y debería cuadruplicarse para recuperar su poder adquisitivo

El salario mínimo vital y móvil (SMVM), fijado en $367.800 para junio por la resolución 9/2025, rinde menos que en 2001 y representa un tercio del máximo histórico registrado en septiembre de 2011, según un informe conjunto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el salario mínimo real acumuló una caída de 39,3%.
En abril, la remuneración mínima era de $357.800. Para preservar el poder adquisitivo, el salario mínimo debería oscilar entre $1.509.000 y $1.838.000, según el cálculo del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es decir, se debería al menos cuadruplicar el monto fijado para junio.
El SMVM se creó en junio de 1964, cuando el gobierno de Arturo Illia fijó el primero a $14.000 y estableció el Consejo que lo determinaría, integrado por representantes del Gobierno, de los gremios y las cámaras empresarias.
La norma original establecía que el monto fijado debía cubrir alimentación, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión, tomando como base una familia compuesta por los cónyuges y dos hijos.
Según el Indec, en abril una familia tipo necesitó $1.469.768 para no ser pobre. El SMVM actual solo cubre la Canasta Básica Alimentaria de una única persona, estimada en $215.228, que establece el mínimo necesario para no ser indigente.
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Los 10 meses consecutivos de pérdida real que acumula el salario mínimo
Según consignó el estudio de la UBA y el Conicet, desde julio de 2025, el salario mínimo acumula diez meses consecutivos de pérdida real: julio (-0,5%), agosto (-0,5%), septiembre (-2,0%), octubre (-2,3%), noviembre (-0,5%), diciembre (-0,9%), enero (-1,0%), febrero (-1,2%), marzo (-4,7%) y abril (-1%). La brecha se profundizó especialmente en septiembre y octubre, cuando el SMVM permaneció congelado en $322.200, mientras los precios continuaron subiendo.
La erosión acumulada desde el máximo histórico de la serie, en septiembre de 2011, alcanza el 66%, lo que ubica al salario mínimo real por debajo del valor que tenía en 2001. El informe de la UBA y el Conicet señala que esta contracción, sumada a la tendencia decreciente de los años anteriores, deja al indicador en uno de los niveles más bajos de las últimas tres décadas.