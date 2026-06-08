8 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El salario mínimo rinde menos que en 2001 y debería cuadruplicarse para recuperar su poder adquisitivo

La UBA y el Conicet calcularon que la remuneración mínima acumula 10 meses consecutivos de pérdida real. Su valor actual representa un tercio del máximo histórico registrado en septiembre de 2011.

Por
El Salario Mínimo Vital y Móvil rinde menos que en 2001.

El Salario Mínimo Vital y Móvil rinde menos que en 2001.

El salario mínimo vital y móvil (SMVM), fijado en $367.800 para junio por la resolución 9/2025, rinde menos que en 2001 y representa un tercio del máximo histórico registrado en septiembre de 2011, según un informe conjunto de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el salario mínimo real acumuló una caída de 39,3%.

El fenómeno afecta a 5,3 millones de personas con atrasos mayores a los 90 días.
Te puede interesar:

La morosidad financiera escaló al 26,9% en abril y afecta a casi el 40% de los jóvenes

En abril, la remuneración mínima era de $357.800. Para preservar el poder adquisitivo, el salario mínimo debería oscilar entre $1.509.000 y $1.838.000, según el cálculo del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es decir, se debería al menos cuadruplicar el monto fijado para junio.

El SMVM se creó en junio de 1964, cuando el gobierno de Arturo Illia fijó el primero a $14.000 y estableció el Consejo que lo determinaría, integrado por representantes del Gobierno, de los gremios y las cámaras empresarias.

La norma original establecía que el monto fijado debía cubrir alimentación, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión, tomando como base una familia compuesta por los cónyuges y dos hijos.

Según el Indec, en abril una familia tipo necesitó $1.469.768 para no ser pobre. El SMVM actual solo cubre la Canasta Básica Alimentaria de una única persona, estimada en $215.228, que establece el mínimo necesario para no ser indigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2055000622806556714?s=20&partner=&hide_thread=false

Los 10 meses consecutivos de pérdida real que acumula el salario mínimo

Según consignó el estudio de la UBA y el Conicet, desde julio de 2025, el salario mínimo acumula diez meses consecutivos de pérdida real: julio (-0,5%), agosto (-0,5%), septiembre (-2,0%), octubre (-2,3%), noviembre (-0,5%), diciembre (-0,9%), enero (-1,0%), febrero (-1,2%), marzo (-4,7%) y abril (-1%). La brecha se profundizó especialmente en septiembre y octubre, cuando el SMVM permaneció congelado en $322.200, mientras los precios continuaron subiendo.

La erosión acumulada desde el máximo histórico de la serie, en septiembre de 2011, alcanza el 66%, lo que ubica al salario mínimo real por debajo del valor que tenía en 2001. El informe de la UBA y el Conicet señala que esta contracción, sumada a la tendencia decreciente de los años anteriores, deja al indicador en uno de los niveles más bajos de las últimas tres décadas.

Noticias relacionadas

﻿Ya se conocieron los nuevos montos y el calendario completo de pagos.

Quiénes son los beneficiarios de ANSES que no cobran aguinaldo en junio 2026

El Gobierno está destruyendo las pocas herramientas que nos quedaban, advierten desde el sector pyme. 

"Va a ser complicado": en plena crisis, las pymes cuestionan el RIMI y piden una ley de emergencia

¿Cuánto podés ganar si depositás $600.000 a 30 días en junio de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 600.000 pesos a 30 días en junio 2026

Inflación en la Ciudad: fue de 2,1% en mayo y acumuló 14% en los primeros cinco meses de 2026

Inflación en la Ciudad: fue de 2,1% en mayo y acumula 14% en los primeros cinco meses de 2026

El dólar oficial viene de una semana al alza.

El dólar mayorista subió por segunda rueda consecutiva y alcanzó su valor más alto desde febrero

Todo lo que tenés que saber sobre el cobre del aguinaldo.

Todo lo que debés saber sobre el cobro del aguinaldo para jubilados de ANSES en junio 2026

Rating Cero

Cazzu asistió acompañada por su bailarín al recital de Lali en River. 

¿Ya es oficial?: Cazzu fue a ver el show de Lali acompañada y se dispararon los rumores

Araceli González se refirió a la crisis de pareja que estaría atravesando con Fabián Mazzei. 

Así fue la aclaración de Araceli González sobre la crisis con su pareja y su relación con Adrián Suar

La decisión de las autoridades generó impacto global y reavivó el debate sobre la libertad artística, los derechos civiles y los límites impuestos a los creadores.
play

Condenaron a un cineasta a un año de cárcel por hacer propaganda contra el gobierno

Mariano Martínez, en el ojo de la tormenta.

Gravísima denuncia golpea a Mariano Martínez y a su entorno: "Me agarró del cuello"

María Rosa Fugazot murió a los 83 años y hace casi un añoshabía sufrido la pérdida de su hijo, René Bertrand.

La curiosa revelación de Moria Casán por la muerte de María Rosa Fugazot: no pudo contener las lágrimas

Un corte abrupto llamó la atención de los televidentes.

Cortaron la transmisión de Gran Hermano en medio de una grave denuncia: qué pasó

últimas noticias

Luis Caputo, ministro de Economía.

Cómo cambia la Ley de Inocencia Fiscal con el nuevo proyecto legislativo que anunció Luis Caputo

Hace 10 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, martes 9 de junio

Hace 13 minutos
Cazzu asistió acompañada por su bailarín al recital de Lali en River. 

¿Ya es oficial?: Cazzu fue a ver el show de Lali acompañada y se dispararon los rumores

Hace 1 hora
El fenómeno afecta a 5,3 millones de personas con atrasos mayores a los 90 días.

La morosidad financiera escaló al 26,9% en abril y afecta a casi el 40% de los jóvenes

Hace 1 hora
Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta.

Caso Agostina Vega: el estremecedor mensaje que le mandó Claudio Barrelier al segundo detenido

Hace 1 hora