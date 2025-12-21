Turismo en Córdoba: el pueblo tranquilo que tiene balnearios naturales de ensueño Esta localidad cordobesa permite descansar cerca de cursos de agua transparentes. Además cuenta con opciones de aventura en las sierras. Por + Seguir en







Cuenta con legado histórico vinculado al Cura Brochero y animada vida nocturna con gastronomía regional Mina Clavero es una emblemática ciudad serrana cordobesa que sorprende cada año a sus visitantes con sus múltiples cursos de agua de transparencia excepcional y su ubicación privilegiada al pie de las Sierras Grandes. Este destino del Valle de Traslasierra se distingue por ser atravesado por tres ríos e innumerables arroyos que conforman balnearios naturales de gran belleza, donde las familias y grupos de amigos encuentran espacios ideales para el esparcimiento entre playas amplias, toboganes naturales y saltos de agua que aprovechan un microclima especialmente favorable.

Entre sus principales atractivos destaca el río que lleva el nombre de la localidad, cuyo nacimiento se produce en las Altas Cumbres y cuyas aguas frías y relucientes le valieron el reconocimiento como una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina. Este curso se encuentra con las aguas templadas del río Panaholma, dando origen al río Los Sauces en un recorrido que atraviesa toda la ciudad. El Balneario Los Elefantes también sobresale por sus particulares formaciones rocosas, mientras que las ollas naturales distribuidas a lo largo del Valle del Sol ofrecen lugares perfectos para nadar o simplemente descansar bajo el sol serrano.

Este rincón cordobés integra la tranquilidad de sus espacios naturales junto a una oferta completa que incluye senderos para trekking hacia cascadas escondidas y miradores panorámicos, deportes de aventura en temporada alta, excursiones en vehículos todo terreno y cabalgatas por caminos pintorescos. La ciudad también posee un rico componente histórico relacionado con la obra evangelizadora del Cura Brochero, y durante el verano su centro urbano cobra especial vitalidad con propuestas gastronómicas regionales, comercios artesanales y variadas alternativas para el entretenimiento nocturno, convirtiéndose en el punto neurálgico del valle.

Mina Clavero 2 www.minaclavero.gov.ar Dónde queda Mina Clavero Mina Clavero se encuentra ubicada en el Valle de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, a aproximadamente 828 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Esta importante ciudad turística está emplazada en un punto estratégico donde confluyen el río que lleva su nombre, cuyo origen está en las Altas Cumbres, y el río Panaholma, fusionándose ambos para dar forma al río de los Sauces.

Su posición al pie del cordón de las Sierras Grandes le proporciona un microclima ideal y paisajes montañosos espectaculares que van desde la densa vegetación de sus valles bajos hasta los paisajes rocosos y de altura del cercano Camino de las Altas Cumbres.

Qué puedo hacer en Mina Clavero Las opciones de actividades en Mina Clavero combinan relax en aguas puras, aventura en las sierras y experiencias culturales: Disfrutar de los numerosos balnearios naturales a orillas del río principal, con aguas frías y cristalinas que descienden directamente de las Altas Cumbres

Visitar el Balneario Los Elefantes, conocido por sus formaciones rocosas únicas y espacios ideales para el descanso

Nadar en las ollas naturales distribuidas a lo largo del Valle del Sol, perfectas para recostarse al sol

Disfrutar de playas de grandes extensiones, toboganes naturales y cascadas en diversos puntos del recorrido

Realizar trekking y senderismo por el entorno de las Sierras Grandes, con senderos bien marcados que llevan a cascadas ocultas y miradores panorámicos

Caminar hasta el Nacimiento del río, punto de origen de este curso de agua reconocido como Maravilla Natural de Argentina

Practicar deportes acuáticos de aventura como rafting y kayak aprovechando el caudal del río en temporada

Realizar excursiones en vehículos todo terreno por la montaña

Participar de cabalgatas que recorren pintorescos caminos como el de los Artesanos

Conocer el legado del Cura Brochero y recorrer sitios vinculados a su obra evangelizadora en la zona

Explorar el centro de la ciudad durante el verano con su variada oferta de gastronomía regional Mina-Clavero-ALL-LR-127-e1535730176825 Municipio de Mina Clavero Cómo llegar a Mina Clavero Para llegar a Mina Clavero desde la Ciudad de Buenos Aires se debe realizar un viaje de aproximadamente 10 horas en auto, tomando la Ruta Nacional 9 o la Autopista Córdoba-Rosario hasta la provincia de Córdoba. Una vez cerca de la capital provincial, existen dos opciones recomendables: pasar por la ciudad de Córdoba y tomar la Ruta Nacional 20 hacia Villa Carlos Paz, continuando luego por la ruta que cruza el Túnel de Taninga o el Camino de las Altas Cumbres mediante la Ruta Provincial 34. Esta segunda alternativa ofrece una experiencia espectacular atravesando el Parque Nacional Quebrada del Condorito y el Cerro Champaquí, brindando vistas panorámicas imperdibles. La opción más práctica para distancias largas es viajar en avión hasta el Aeropuerto de Córdoba Capital y desde ese lugar tomar un micro directo hacia Mina Clavero, o bien utilizar servicios de colectivo de larga distancia que conectan el destino con diversas ciudades del país.