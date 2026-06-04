Sierras, arroyos y calles tranquilas: este es el pueblo destacado de Córdoba para visitar

Entre arroyos y paisajes naturales, se posiciona como uno de los pueblos más encantadores de Traslasierra. Ideal para una escapada de descanso, combina tranquilidad, aire puro y algunos de los mejores escenarios del oeste cordobés.

Sierras, arroyos y calles tranquilas : ubicado en el corazón de Traslasierra, se convirtio en uno de los destinos más elegidos por quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Este es el pueblo destacado de Córdoba para visitar.

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Rodeado de montañas, vegetación autóctona y cursos de agua cristalinos, este rincón del oeste cordobés ofrece una experiencia marcada por la tranquilidad y el contacto con el entorno. A diferencia de otros centros turísticos más concurridos, este pequeño pueblo conserva una identidad serena, con calles poco transitadas, construcciones bajas y paisajes que invitan a bajar el ritmo.

Su ubicación estratégica sobre la Ruta Provincial 14, entre Villa de las Rosas y Los Molles, permite además recorrer otros atractivos de la región sin renunciar a la calma característica del lugar. La escasa urbanización, el escenario rural y la cercanía con otros lugares turísticos de la zona convierten al rincón en una excelente alternativa para quienes buscan una escapada diferente en Córdoba. Allí, la naturaleza, el silencio y la vida sencilla son los verdaderos protagonistas.

Cuál es el pueblo cordobés en Traslasierra perfecto para visitar

Se trata de Los Hornillos, uno de los principales encantos naturales por su entorno silvestre. Las montañas acompañan el paisaje en todas las direcciones y se combinan con senderos, árboles nativos y arroyos que forman parte de la vida cotidiana de la localidad.

Durante cualquier época del año, el destino ofrece escenarios ideales para realizar caminatas, paseos al aire libre y recorridos por caminos rurales. Sin embargo, en otoño y comienzos del invierno el paisaje adquiere una belleza particular gracias a los tonos dorados, rojizos y ocres que cubren la vegetación serrana.

Los Hornillos

La propuesta turística del pueblo está orientada principalmente al descanso. Muchos visitantes llegan atraídos por la posibilidad de disfrutar del aire puro, contemplar las sierras y alejarse por unos días del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Otro de los atractivos destacados son los balnearios naturales y arroyos cercanos, que durante los meses cálidos se transforman en puntos de encuentro para turistas y residentes. Además, desde distintos sectores del pueblo se obtienen vistas panorámicas privilegiadas del valle de Traslasierra y de las Sierras Grandes.