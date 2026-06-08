8 de junio de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: el estremecedor mensaje que le mandó Claudio Barrelier al segundo detenido

Los investigadores establecieron que el principal acusado se comunicó el mismo día del crimen con su amigo Osvaldo Fassetta, quien también fue arrestado y permanece bajo la lupa de la Justicia.

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Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta.

Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta.

Los investigadores del caso Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en el barrio Ampliación Ferreyra de la provincia de Córdoba, advirtieron que el principal acusado por el crimen, Claudio Barrelier, le envió un mensaje a su amigo Osvaldo Fassetta, quien fue imputado por el fiscal Raúl Garzón por el delito de encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género.

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Según consignó el programa La Mañana de Lape, la Justicia estableció que Barrelier le avisó a su amigo que no se dirija a su domicilio el mismo día del crimen. "No aparezcas por casa esta noche, tengo algo", expresó.

Fassetta fue detenido el jueves ya que los investigadores sostienen que pasó de "ser un testigo de la causa a convertirse en sospechoso luego de la incorporación de nuevas pruebas recolectadas durante los allanamientos y las pericias realizadas en la vivienda de barrio Cofico"donde, según la hipótesis, habría ocurrido el crimen de la menor. En este marco, intentan determinar qué grado de conocimiento tenía sobre lo sucedido y si colaboró para ocultar evidencias vinculadas al asesinato.

agostina vega
Agostina Vega tenía 14 años.

Agostina Vega tenía 14 años.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que Fasseta había realizado declaraciones públicas horas antes de quedar detenido. En distintas entrevistas televisivas defendió a Barrelier, aseguró que no era una persona violenta y afirmó desconocer cualquier vínculo con el crimen. Sin embargo, la fiscalía consideró que los elementos incorporados al expediente justificaban avanzar con una imputación formal por encubrimiento agravado.

La línea investigativa apunta a reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas y posteriores a la desaparición de Agostina. Los pesquisas buscan establecer si Fasseta presenció movimientos sospechosos, tuvo acceso a información relevante o participó de maniobras destinadas a dificultar el esclarecimiento del femicidio.

Quién es Osvaldo Fasseta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega

Osvaldo Fasseta tiene 47 años y es conocido en Córdoba por haber estado vinculado en el pasado a la barra brava de Instituto. Además, distintas publicaciones señalan que se desempeñó en trabajos relacionados con la construcción y que mantenía una relación de amistad con Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de Agostina Vega.

Según la investigación, Fasseta residía en una habitación ubicada dentro del mismo inmueble de barrio Cofico donde vivía Barrelier. Diversos medios coinciden en que compartían la propiedad y que el ahora detenido permanecía allí desde hacía tiempo, circunstancia que lo convirtió en una persona de interés para la fiscalía desde los primeros días de la causa.

Las autoridades sostienen que la detención se produjo el jueves luego de que nuevos indicios fortalecieran la sospecha de que pudo haber tenido algún nivel de participación posterior al crimen. Por ahora no está acusado de haber intervenido directamente en el asesinato, sino de presuntamente colaborar en el ocultamiento de información o pruebas que resultaban relevantes para la investigación judicial.

Mientras continúa la recolección de pruebas, la fiscalía profundiza las pericias en la vivienda y analiza testimonios, registros y evidencias forenses para determinar con precisión qué papel desempeñó Fasseta. La principal línea de investigación sigue centrada en establecer cómo fue ejecutado el femicidio, quiénes conocían lo ocurrido dentro de la casa y si existieron acciones coordinadas para encubrir el crimen de la adolescente.

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