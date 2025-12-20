Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María El tradicional evento se llevará a cabo del 8 al 18 de enero en el Anfiteatro José Hernández, donde pasarán decenas de artistas nacionales e internacionales de diversos géneros. Todos los detalles. + Seguir en







El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández.

Además de destacarse por sus atractivos turísticos, Córdoba será testigo este verano de la 60º edición del Festival de Jesús María, el tradicional e histórico evento artístico y cultural que ya lanzó la venta de entradas y tiene confirmada la grilla de artistas que pasarán desde el 8 al 18 de enero del 2026 por el escenario del Anfiteatro José Hernández.

El festival contará como todos los años con la presencia de peñas, ferias de artesanías regionales y puestos de comidas típicas del país para agasajar y ofrecer al público presente. Incluso, dentro del anfiteatro también se podrá disfrutar del Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada, destrezas gauchas habituales del campo argentino y espectáculos de danza.

A lo largo de las 59 ediciones, los artistas más importantes del folclore argentino, como por ejemplo Atahualpa Yupanqui, Horacio Guarany, Jorge Cafrune y Mercedes Sosa pisaron el escenario Martín Fierro, que en enero del 2026 recibirá a Abel Pintos, Los Palmeras, Soledad, Nahuel Pennisi, La Konga, Los Tekis, La T y La M y Ke Personajes, entre otros.

Abel Pintos Abel Pintos será uno de los grandes atractivos del Festival Jesús María 2026. Redes sociales De esta manera, Córdoba vuelve a ser epicentro musical en la temporada de festivales veraniegos, además de contar con los clásicos atractivos turísticos en las sierras bajas, diques naturales y casonas coloniales con historia y capillas legendarias.

Turismo en Córdoba: entradas para el festival de Jesús María 2026 Las entradas para las distintas fechas del evento pueden adquirirse desde la web oficial del festival (www.festivaljesusmaria.com/entradas) con valores que arrancan desde los $48 mil hasta los $150 mil, para público en general. Para jubilados y menores el precio es de $25 mil.