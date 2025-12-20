IR A
Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

El tradicional evento se llevará a cabo del 8 al 18 de enero en el Anfiteatro José Hernández, donde pasarán decenas de artistas nacionales e internacionales de diversos géneros. Todos los detalles.

Además de destacarse por sus atractivos turísticos, Córdoba será testigo este verano de la 60º edición del Festival de Jesús María, el tradicional e histórico evento artístico y cultural que ya lanzó la venta de entradas y tiene confirmada la grilla de artistas que pasarán desde el 8 al 18 de enero del 2026 por el escenario del Anfiteatro José Hernández.

Un clásico del turismo en Argentina, entre sierras y paisajes únicos.
El festival contará como todos los años con la presencia de peñas, ferias de artesanías regionales y puestos de comidas típicas del país para agasajar y ofrecer al público presente. Incluso, dentro del anfiteatro también se podrá disfrutar del Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada, destrezas gauchas habituales del campo argentino y espectáculos de danza.

A lo largo de las 59 ediciones, los artistas más importantes del folclore argentino, como por ejemplo Atahualpa Yupanqui, Horacio Guarany, Jorge Cafrune y Mercedes Sosa pisaron el escenario Martín Fierro, que en enero del 2026 recibirá a Abel Pintos, Los Palmeras, Soledad, Nahuel Pennisi, La Konga, Los Tekis, La T y La M y Ke Personajes, entre otros.

De esta manera, Córdoba vuelve a ser epicentro musical en la temporada de festivales veraniegos, además de contar con los clásicos atractivos turísticos en las sierras bajas, diques naturales y casonas coloniales con historia y capillas legendarias.

Turismo en Córdoba: entradas para el festival de Jesús María 2026

Las entradas para las distintas fechas del evento pueden adquirirse desde la web oficial del festival (www.festivaljesusmaria.com/entradas) con valores que arrancan desde los $48 mil hasta los $150 mil, para público en general. Para jubilados y menores el precio es de $25 mil.

Grilla completa y cronograma del festival de Jesús María 2026 en Córdoba

Jueves 8 de enero

Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.

Viernes 9 de enero

Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.

Sábado 10 de enero

Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.

Lunes 12 de enero

Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.

Jueves 15 de enero

Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.

