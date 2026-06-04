Para disfrutar el sol y el aire libre: así es la escapada bonaerense destacada para un fin de semana Un pequeño pueblo con preciosas vistas al río y a poco más de una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Un destino diferente en el norte de la provincia de Buenos Aires. Secretaría de Lima

Pertenece al partido de Zárate, en provincia de Buenos Aires.

Está ubicado a poco más de 100 kilómetros de CABA.

Tiene costa sobre el río Paraná de las Palmas.

Se pueden realizar una gran variedad de actividades al aire libre y cuenta con una oferta gastronómica destacada. Lima sorprende como uno de esos destinos que todavía conservan un perfil tranquilo y alejado del turismo masivo. Ubicada en el partido de Zárate, a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, esta localidad combina la calma de sus paisajes junto al río, la tradición de las parrillas de campo y una historia que creció al ritmo del ferrocarril, convirtiéndose en una atractiva opción para una escapada de fin de semana.

A unos 100 kilómetros de CABA, Lima invita a descubrir una faceta distinta del norte bonaerense. Su gran atractivo es la costa sobre el río Paraná de las Palmas, un entorno natural donde se combinan playas de arena, espacios verdes y vistas ideales para disfrutar al aire libre. Durante los meses más cálidos, el Club de Pesca Lima concentra gran parte de la actividad recreativa, con instalaciones para acampar, hacer asados, practicar actividades náuticas como navegar en kayaks y pasar el día junto al río.

Playa Lima BsAs La costa sobre el río Paraná. Secretaría de Lima

La historia de Lima comenzó en 1885 con la llegada del ferrocarril, motor de crecimiento de una localidad que décadas más tarde también se convertiría en un punto estratégico por la presencia de las Centrales Nucleares Atucha I y II. A pesar de ese desarrollo, el pueblo conserva un ritmo apacible y una identidad bien marcada, reflejada en espacios emblemáticos como la Plaza Mitre y la Parroquia San Isidro Labrador. Cada 28 de septiembre, vecinos y visitantes se reúnen para celebrar su aniversario con ferias, música y tradiciones que mantienen vivo el espíritu de la comunidad.

Así es la escapada para hacer desde Buenos Aires y disfrutar del aire libre Lima, una tranquila localidad del partido de Zárate, es una alternativa ideal para quienes desean escapar del ritmo de la ciudad y disfrutar de la naturaleza sin realizar grandes viajes. Ubicada a poco más de una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, combina paisajes junto al río, propuestas gastronómicas tradicionales y actividades al aire libre en un entorno relajado. Su ambiente de pueblo y sus atractivos naturales la convierten en un destino perfecto para una escapada de fin de semana.