4 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Para disfrutar el sol y el aire libre: así es la escapada bonaerense destacada para un fin de semana

Un pequeño pueblo con preciosas vistas al río y a poco más de una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por
Un destino diferente en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Un destino diferente en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Secretaría de Lima
  • Pertenece al partido de Zárate, en provincia de Buenos Aires.
  • Está ubicado a poco más de 100 kilómetros de CABA.
  • Tiene costa sobre el río Paraná de las Palmas.
  • Se pueden realizar una gran variedad de actividades al aire libre y cuenta con una oferta gastronómica destacada.

Lima sorprende como uno de esos destinos que todavía conservan un perfil tranquilo y alejado del turismo masivo. Ubicada en el partido de Zárate, a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, esta localidad combina la calma de sus paisajes junto al río, la tradición de las parrillas de campo y una historia que creció al ritmo del ferrocarril, convirtiéndose en una atractiva opción para una escapada de fin de semana.

¿Cómo es el pueblo destacado de Córdoba para visitar?.
Te puede interesar:

Sierras, arroyos y calles tranquilas: este es el pueblo destacado de Córdoba para visitar

A unos 100 kilómetros de CABA, Lima invita a descubrir una faceta distinta del norte bonaerense. Su gran atractivo es la costa sobre el río Paraná de las Palmas, un entorno natural donde se combinan playas de arena, espacios verdes y vistas ideales para disfrutar al aire libre. Durante los meses más cálidos, el Club de Pesca Lima concentra gran parte de la actividad recreativa, con instalaciones para acampar, hacer asados, practicar actividades náuticas como navegar en kayaks y pasar el día junto al río.

Playa Lima BsAs
La costa sobre el río Paraná.

La costa sobre el río Paraná.

La historia de Lima comenzó en 1885 con la llegada del ferrocarril, motor de crecimiento de una localidad que décadas más tarde también se convertiría en un punto estratégico por la presencia de las Centrales Nucleares Atucha I y II. A pesar de ese desarrollo, el pueblo conserva un ritmo apacible y una identidad bien marcada, reflejada en espacios emblemáticos como la Plaza Mitre y la Parroquia San Isidro Labrador. Cada 28 de septiembre, vecinos y visitantes se reúnen para celebrar su aniversario con ferias, música y tradiciones que mantienen vivo el espíritu de la comunidad.

Así es la escapada para hacer desde Buenos Aires y disfrutar del aire libre

Lima, una tranquila localidad del partido de Zárate, es una alternativa ideal para quienes desean escapar del ritmo de la ciudad y disfrutar de la naturaleza sin realizar grandes viajes. Ubicada a poco más de una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, combina paisajes junto al río, propuestas gastronómicas tradicionales y actividades al aire libre en un entorno relajado. Su ambiente de pueblo y sus atractivos naturales la convierten en un destino perfecto para una escapada de fin de semana.

Para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, Lima ofrece propuestas que van desde caminatas por senderos rurales y cabalgatas hasta jornadas de pesca deportiva o simples tardes a orillas del río. Además, en los alrededores se pueden visitar estancias y quintas que permiten vivir de cerca la experiencia del turismo rural, combinando paisajes de campo, gastronomía regional y contacto directo con la naturaleza.

Río Paraná - Lima
El río, gran protagonista.

El río, gran protagonista.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes de esta localidad. En sus parrillas, bodegones y restaurantes de ambiente familiar predominan los sabores tradicionales de la cocina argentina, con propuestas que incluyen asado, empanadas, milanesas y embutidos artesanales. Todo acompañado por la calidez y el estilo casero que caracterizan a los pequeños pueblos bonaerenses.

Cómo llegar a Lima

En auto se puede tomar la Autopista Panamericana, seguir por el ramal Escobar de la Ruta Nacional 9 hasta el kilómetro 100 y desviarse hacia el acceso principal de Lima.

En transporte público una opción es tomar el tren Mitre (ramal Villa Ballester–Zárate) y luego colectivo local o remis. Otra forma es tomar la línea 194 de colectivos, que parte desde Plaza Miserere, en el barrio de Once.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Viajar al Delta del Paraná es ideal para descansar, escuchar el sonido de la fauna autóctona y desconectar del ruido de la ciudad. 

Esta isla parece un gran viaje pero está a pocos kilómetros de Buenos Aires: cómo es la escapada

Los pueblos bonaerenses ideales para adentrarse en el turismo rural. 

Cuáles son las escapadas rurales ideales para hacer cerca de Buenos Aires

Estos son los 4 lugares de Córdoba que podés visitar y descubrir un mundo subterráneo desconocido

Estos son los 4 lugares de Córdoba que podés visitar y descubrir un mundo subterráneo desconocido

Cerro San Bernardo, Salta

Así es el Cerro San Bernardo en Salta: cómo visitarlo y en qué horario está disponible

La ciudad de Salta alberga uno de los espacios públicos más emblemáticos del norte argentino.

Esta plaza de Salta está llena de historia y tiene todo tipo de atracciones a su alrededor

Este valle cordobés es perfecto para visitar en invierno. 

Este valle cordobés fue uno de los más elegidos en el inicio del 2026 y es perfecto para visitar

Rating Cero

Nueva placa de Gran Hermano.

La jugada maestra que cambió todo: quiénes quedaron en la placa de nominados de Gran Hermano

Losrestos de Marita Monteleone serán velados en la Casa Marchitto, en la avenidaCorrientes.

Falleció Marita Monteleone, la histórica locutora que marcó la vida de millones de argentinos

La influencer Luli Fernández abrió su corazón al contar una experiencia de abuso durante el 3J.

Luli González habló sobre su propio caso en el marco del Ni Una Menos: "Por miedo, no lo hablo ni en terapia"

Araceli González, Toto Kirzner y Adrián Suar juntos en la función de Sottovoce. 

Araceli González contó cómo hizo las pases con Adrián Suar: "Si me responde, avanzo"

Barby Franco se emocionó al hablar de su infancia.

Barby Franco y el escalofriante recuerdo de su padre: "Para mi era normal que mi papá me pegue"

Evelyn Botto, furiosa tras las criticas que recibió por mostrar su peso y cambiar su estilo de vida

Evelyn Botto, furiosa tras las criticas que recibió por mostrar su peso y cambiar su estilo de vida

últimas noticias

Claudio Vidal reunió a referentes de seguridad patagónicos y pidió profundizar la cooperación entre provincias

Claudio Vidal reunió a referentes de seguridad patagónicos y pidió profundizar la cooperación entre provincias

Hace 7 minutos
play
Nuevo capítulo de la batalla cultural del Gobierno: el documental que cuestiona a los médicos del Garrahan

Nuevo capítulo de la batalla cultural del Gobierno: el documental que cuestiona a los médicos del Garrahan

Hace 19 minutos
Sanfilippo murió a sus 91 años.

La última aparición pública de Sanfilippo: "Cuando me la daban en el área, no fallaba..."

Hace 34 minutos
play

Sesión en el Senado: aplazado el pliego de Michelli, el Gobierno busca aprobar el pago a los fondos buitres

Hace 39 minutos
La computación cuántica todavía presenta desafíos por resolver.

Computación cuántica: la revolución tecnológica que podría superar a la IA

Hace 50 minutos