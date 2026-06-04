Para disfrutar el sol y el aire libre: así es la escapada bonaerense destacada para un fin de semana

- Pertenece al partido de Zárate, en provincia de Buenos Aires.
- Está ubicado a poco más de 100 kilómetros de CABA.
- Tiene costa sobre el río Paraná de las Palmas.
- Se pueden realizar una gran variedad de actividades al aire libre y cuenta con una oferta gastronómica destacada.
Lima sorprende como uno de esos destinos que todavía conservan un perfil tranquilo y alejado del turismo masivo. Ubicada en el partido de Zárate, a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, esta localidad combina la calma de sus paisajes junto al río, la tradición de las parrillas de campo y una historia que creció al ritmo del ferrocarril, convirtiéndose en una atractiva opción para una escapada de fin de semana.
A unos 100 kilómetros de CABA, Lima invita a descubrir una faceta distinta del norte bonaerense. Su gran atractivo es la costa sobre el río Paraná de las Palmas, un entorno natural donde se combinan playas de arena, espacios verdes y vistas ideales para disfrutar al aire libre. Durante los meses más cálidos, el Club de Pesca Lima concentra gran parte de la actividad recreativa, con instalaciones para acampar, hacer asados, practicar actividades náuticas como navegar en kayaks y pasar el día junto al río.
La historia de Lima comenzó en 1885 con la llegada del ferrocarril, motor de crecimiento de una localidad que décadas más tarde también se convertiría en un punto estratégico por la presencia de las Centrales Nucleares Atucha I y II. A pesar de ese desarrollo, el pueblo conserva un ritmo apacible y una identidad bien marcada, reflejada en espacios emblemáticos como la Plaza Mitre y la Parroquia San Isidro Labrador. Cada 28 de septiembre, vecinos y visitantes se reúnen para celebrar su aniversario con ferias, música y tradiciones que mantienen vivo el espíritu de la comunidad.
Así es la escapada para hacer desde Buenos Aires y disfrutar del aire libre
Lima, una tranquila localidad del partido de Zárate, es una alternativa ideal para quienes desean escapar del ritmo de la ciudad y disfrutar de la naturaleza sin realizar grandes viajes. Ubicada a poco más de una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, combina paisajes junto al río, propuestas gastronómicas tradicionales y actividades al aire libre en un entorno relajado. Su ambiente de pueblo y sus atractivos naturales la convierten en un destino perfecto para una escapada de fin de semana.
Para quienes buscan disfrutar de la naturaleza, Lima ofrece propuestas que van desde caminatas por senderos rurales y cabalgatas hasta jornadas de pesca deportiva o simples tardes a orillas del río. Además, en los alrededores se pueden visitar estancias y quintas que permiten vivir de cerca la experiencia del turismo rural, combinando paisajes de campo, gastronomía regional y contacto directo con la naturaleza.
Río Paraná - Lima
El río, gran protagonista.
Secretaría de Lima
La gastronomía es otro de los puntos fuertes de esta localidad. En sus parrillas, bodegones y restaurantes de ambiente familiar predominan los sabores tradicionales de la cocina argentina, con propuestas que incluyen asado, empanadas, milanesas y embutidos artesanales. Todo acompañado por la calidez y el estilo casero que caracterizan a los pequeños pueblos bonaerenses.
Cómo llegar a Lima
En auto se puede tomar la Autopista Panamericana, seguir por el ramal Escobar de la Ruta Nacional 9 hasta el kilómetro 100 y desviarse hacia el acceso principal de Lima.
En transporte público una opción es tomar el tren Mitre (ramal Villa Ballester–Zárate) y luego colectivo local o remis. Otra forma es tomar la línea 194 de colectivos, que parte desde Plaza Miserere, en el barrio de Once.