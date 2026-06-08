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¿Ya es oficial?: Cazzu fue a ver el show de Lali acompañada y se dispararon los rumores

La cantante asistió al concierto de la artista pop en River Plate junto al único hombre al que se la vinculó sentimentalmente desde que se separó de Christian Nodal. El video explotó en redes sociales.

Cazzu asistió acompañada por su bailarín al recital de Lali en River. 

Cazzu asistió acompañada por su bailarín al recital de Lali en River. 

La jefa del Trap asistió al show de Lali Espósito en River Plate acompañada de su bailarín. Desde que Cazzu se separó del padre de su hija, Christian Nodal, el único hombre al que se la vinculó sentimentalmente es Ignacio Colombrara, dejándose ver juntos en varias oportunidades. El video donde se los ve disfrutar del concierto explotó en redes sociales y se volvió viral.

La figura del Indio Solari volvió a estar presente en River en el recital de Lali.
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Lali atendió al demonio este fin de semana en el Monumental concretando dos fechas colmadas de fanáticos y haciendo historia en el pop argentino. Su amiga y colega, Cazzu, disfrutó este domingo del mega concierto acompañada por Ignacio Colombrara, el bailarín de su equipo de Latinaje en vivo.

El video de la jefa del trap moviéndose al ritmo de Can't Get You Out Of My Head, de la artista australiana Kylie Minogue, desde una de las plateas, se difundió velozmente en redes sociales.

El origen de los rumores de romance entre la jefa y su bailarín se remonta a fines del año pasado, cuando un fan de la cantante los encontró caminando juntos, mientras paseaban a un perro. El joven no dudó en captar el momento desde la distancia y, al acercarse, le pidió una foto. Por la vestimenta de ambos, se puede inferir que compartían un momento libre en medio de los ensayos de la gira.

Cazzu y Nacho

Lali Espósito cantó junto a Kylie Minogue en el Momunental

Lali Espósito tuvo dos grandes presentaciones en River y contó con la presencia de una estrella internacional, Kylie Minogue. La australiana fue la gran invitada sorpresa y juntas protagonizaron una de los momentos más espectaculares en el escenario. Frente a más de 80 mil personas, ambas no solo deleitaron a los presentes con sus voces, sino que hubo mucha complicidad entre ellas, donde se abrazaron y celebraron una conexión que venía construyéndose desde hacía tiempo.

Lali Espósito - Kylie Minogue

“Cuando conocí a Lali después de mi show en Buenos Aires en 2025, supe que era una conexión que estaba destinada a hacerse. Estas últimas 2 noches como invitada sorpresa para sus conciertos trascendentales en el Estadio River Plate fueron de ensueño”, destacó, acompañado de un breve video donde se la ve minutos antes de subir a cantar y ya la presentación a dúo.

También dejó plasmada la intensidad el grupo y se la escucha cuando les agradece por la experiencia. “¡Qué honor compartir escenario contigo, Lali (mi hermana argentina) y felicidades a ti y a tu adorable, increíble equipo!”, agregó.

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