Turismo en Córdoba: es la laguna más salada del país y es perfecta para conocerla en el verano 2026

Se trata de una de las atracciones más sorprendentes y únicas de la Argentina. Dónde queda.

En Córdoba se encuentra la laguna más salada del país con un encanto único.

  • La Laguna Mar Chiquita en Córdoba está ubicada al noroeste de la provincia.
  • Su principal atracción es el avistaje de flamencos.
  • La localidad de Miramar se potencia como destino elegido para el avistaje de aves a nivel mundial.
  • Las propiedades peculiares de sus aguas, la convirtieron en la laguna salada más grande de Sudamérica y es la quinta a nivel mundial.

Córdoba es un destino turístico imperdible para los amantes de la naturaleza, y para los curiosos que quieren conocer destinos con atractivos únicos por su singularidad. Entre sus sierras, cascadas y miradores, se encuentran varias lagunas, como es el caso de la Laguna Mar Chiquita, con un encanto natural muy particular.

Ubicada al noreste de la provincia, en el departamento de San Justo, la Laguna Mar Chiquita es la laguna salada más grande de Argentina y una de las más grandes del mundo. Se trata de uno de los destinos más excéntricos y sorprendentes del país.

Laguna Mar Chiquita

Dónde queda la Laguna Mar Chiquita

La Laguna Mar Chiquita, también conocida como Mar de Ansenuza, se encuentra en el noreste de la provincia de Córdoba y su principal acceso turístico es a través de la localidad de Miramar de Ansenuza. Está a unos 197 km de la ciudad de Córdoba y se accede por rutas provinciales como la RP 17, formando parte del Parque Nacional Ansenuza, un área de gran biodiversidad y avistaje de aves, especialmente flamencos.

Qué puedo hacer en la Laguna Mar Chiquita

En la Laguna Mar Chiquita se puede hacer avistaje de aves, especialmente flamencos en el Parque Nacional Ansenuza (la mejor época es de junio a septiembre para flamencos y de diciembre a marzo para playeras), recorrer las playas, visitar las misteriosas ruinas del Gran Hotel Viena con visitas guiadas (diurnas y nocturnas), disfrutar de la costanera, hacer excursiones en lancha, visitar museos (Ciencias Naturales, Fotográfico) y disfrutar de actividades como cicloturismo y deportes acuáticos, todo en un entorno de naturaleza único como uno de los humedales salados más grandes del mundo.

Cómo llegar a la Laguna Mar Chiquita

Para llegar a la Laguna Mar Chiquita desde Córdoba Capital en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 19 hacia el este, luego desviarte a la Ruta Provincial 10 y finalmente a la Ruta Provincial 17, recorriendo aproximadamente 197 km.

Para llegar desde Córdoba Capital en colectivo, se debe ir a la Terminal de Ómnibus de Córdoba y tomar un micro de la Empresa Mar Chiquita (o similar) con destino a la localidad de Mar Chiquita, que está cerca de la laguna; generalmente no hay un directo a la orilla, por lo que se deberá caminar hasta el destino o pedir un taxi.

Para llegar desde Buenos Aires en avión, hay que volar desde Buenos Aires a Córdoba con aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Flybondi o JetSMART, y desde allí tomar un coche o autobús hacia Miramar de Ansenuza, ya que no hay vuelos directos a aeropuertos cercanos a la laguna. El vuelo dura aproximadamente una hora y media.

