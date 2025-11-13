13 de noviembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: el pueblito alejado con ríos y cascadas para disfrutar el verano

Cuenta con aguas claras y playas de arena fina, que combina perfectamente con los paisajes serranos y la tranquilidad de la zona.

Por
En Córdoba hay un pueblito alejado de la ciudad con ríos y cascadas para disfrutar en el verano.

Córdoba Turismo
  • Cuesta Blanca está ubicado a 46 kilómetros de Córdoba Capital, y es uno de los lugares preferidos de los turistas.
  • Allí se pueden realizar caminatas por senderos montañosos, visitar un criadero de langostas australianas, pescar truchas o simplemente relajarse en los balnearios.
  • Cuesta Blanca forma parte de la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes.
  • Las Tres Cascadas, el arroyo San Pablo, y la Laguna Negra son puntos imperdibles de esta zona.

A solo 46 kilómetros de Córdoba Capital se encuentra un paraíso de aguas cristalinas. Se trata de Cuesta Blanca, uno de los destinos preferidos por los turistas y lugareños para sumergirse en el río San Antonio. A lo largo de toda su extensión, tiene playas de arena fina para recostarse y descansar, rodeadas de molles, espinillos, pasionarias y tabaquillos.

A 50 kilómetros de Córdoba capital se esconde una de las opciones más atractivas de la provincia.
Viajar a Córdoba: el pueblito que está escondido en las sierras y se puede cabalgar por un río cristalino

El balneario está rodeado de un paisaje soñado, ofrece un ambiente más tranquilo y una espectacular cascada, ideal para disfrutar en pleno verano. Ideal para las familias, aquí el río posee diversas profundidades, por lo que lo pueden disfrutar tanto los niños, para jugar cerca de la arena, como los jóvenes y adultos que prefieran nadar.

Un dato curioso de este lugar, es que Cuesta Blanca forma parte de la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes. Se trata de un lugar ecológicamente protegido donde se trabaja por la conservación de su especial ecosistema de bosque nativo durante todo el año.

Cuesta Blanca, Córdoba.

Dónde queda Cuesta Blanca

Cuesta Blanca queda en el departamento de Punilla, provincia de Córdoba. Está ubicada en el Valle de Punilla, a unos 46 km al suroeste de la ciudad de Córdoba y a solo 15 km de Villa Carlos Paz.

Qué puedo hacer en Cuesta Blanca

La clave en este rincón del Valle de Punilla es disfrutar el tiempo al aire libre. Se pueden emprender caminatas por senderos montañosos, visitar un criadero de langostas australianas Hayke, incursionar en la pesca de truchas o simplemente relajarse alrededor de sus balnearios durante todo el año.

Sin duda, son dos los preferidos que convocan por sus entornos super tranquilos: El Diquecito y la Playita de Los Hippies son dos de los preferidos para descansar y refrescarse en el río San Antonio. En el primero, el río se encajona en una construcción de piedra y baja en forma de cascadas. Al segundo, se puede acceder luego de un trekking por un pequeño cerro con increíbles panorámicas o bien, hacerlo a través de un paseo en bote.

Las Tres Cascadas, el arroyo San Pablo, y la Laguna Negra, son algunos de los puntos para agregar.

Cómo llegar a Cuesta Blanca

Desde Córdoba Capital, es posible llegar en colectivo con Fonobus o Sarmiento. Si se desea ir en auto, es necesario dirigirse por Av. Fuerza Aérea (continúa como autopista RN 20) y seguir por la RP 14 que lleva hasta Cuesta Blanca.

