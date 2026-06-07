7 de junio de 2026 Inicio
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Cuáles son los mejores paseos para hacer si estás en Salta Capital una semana

Con su perfecta arquitectura colonial,la capital salteña se posiciona como la base de operaciones ideal para explorar el norte argentino

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Cuáles son los mejores paseos para hacer si estás en Salta Capital una semana
Salta Argentina
  • Salta combina historia, cultura, gastronomía y naturaleza.
  • Una semana alcanza para recorrer la ciudad y realizar excursiones cercanas.
  • Los destinos más elegidos son Cafayate y las Salinas Grandes.
  • El Cerro San Bernardo y el casco histórico son visitas imperdibles

Salta se destaca como uno de los destinos más completos del norte argentino gracias a su combinación de historia, cultura y paisajes naturales. La capital provincial, conocida como "La Linda", enamora a los visitantes con su arquitectura colonial, sus iglesias centenarias, la gastronomía regional y la calidez de su gente. Además, su ubicación estratégica la convierte en el punto de partida ideal para explorar algunos de los escenarios más impactantes de la región sin necesidad de cambiar constantemente de alojamiento.

Un lugar maravilloso en el fin del mundo, Ushuaia.
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Contar con una semana completa permite recorrer la ciudad con tranquilidad y, al mismo tiempo, realizar excursiones hacia los principales atractivos turísticos de la provincia. En pocas horas de viaje es posible pasar de los valles cubiertos de viñedos a los imponentes paisajes de montaña, disfrutando de una gran diversidad de experiencias. Este tiempo resulta ideal para combinar jornadas de paseo urbano con recorridos por rutas panorámicas y destinos naturales únicos.

payogasta Salta

Para aprovechar al máximo la estadía, muchos viajeros eligen concentrar su itinerario en tres grandes imperdibles: el patrimonio histórico y cultural de Salta Capital, los famosos viñedos de Cafayate y la espectacular inmensidad de las Salinas Grandes. Estos destinos reúnen algunos de los paisajes más emblemáticos del norte argentino y ofrecen una muestra perfecta de la identidad, la naturaleza y las tradiciones que hacen de Salta un lugar inolvidable.

Qué actividades son ideales para hacer en Salta Capital en una semana

Disfrutar de una semana completa en la ciudad de Salta permite descubrir con calma algunos de los atractivos más emblemáticos del norte argentino. Los primeros días suelen estar dedicados a recorrer el casco histórico, donde sobresalen lugares como la Plaza 9 de Julio, la Iglesia San Francisco y el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), famoso por resguardar a los Niños del Llullaillaco. También resulta imperdible subir al Cerro San Bernardo para obtener una vista panorámica de la capital salteña. Por la noche, las tradicionales peñas de la calle Balcarce ofrecen música folclórica en vivo y la posibilidad de degustar platos típicos de la gastronomía regional.

Cuevas de Acsibi - Salta

A medida que avanza el viaje, una de las excursiones más recomendadas es la que conduce a Cafayate por la Ruta Nacional 68. El trayecto atraviesa la impactante Quebrada de las Conchas, un escenario natural repleto de formaciones rocosas que sorprenden por sus colores y formas. Una vez en destino, los visitantes pueden recorrer bodegas especializadas en vino torrontés y conocer el encanto de esta localidad de los Valles Calchaquíes. Otra alternativa muy elegida es la visita a Cachi, atravesando la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, donde miles de cactus dominan el paisaje andino.

Para completar la experiencia, muchos viajeros optan por realizar la tradicional excursión al Tren a las Nubes, uno de los recorridos turísticos más famosos del país, que alcanza alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Otra posibilidad es cruzar hacia la vecina provincia de Jujuy para conocer las Salinas Grandes y el pintoresco pueblo de Purmamarca. Entre paisajes de montaña, pueblos históricos, cultura folclórica y gastronomía regional, una semana en Salta ofrece una combinación ideal de naturaleza, aventura y tradición.

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