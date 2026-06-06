6 de junio de 2026 Inicio
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Este pueblo de Córdoba está entre las montañas, tiene un estilo arquitectónico y es perfecto para visitar

La localidad de La Cumbre tiene un Cristo Redentor, cascadas y la presencia pintoresca de construcciones inspiradas en las raíces británicas de sus migrantes.

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  • La Cumbre es uno de los destinos más atractivos de Córdoba para una escapada durante los feriados de junio.
  • Ubicada en el Valle de Punilla, combina paisajes serranos con una marcada influencia arquitectónica británica.
  • La localidad ofrece propuestas gastronómicas, actividades al aire libre y recorridos culturales.
  • Su famoso Cristo Redentor y los miradores naturales la convierten en un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Con la llegada del próximo fin de semana largo y el inicio de la temporada de escapadas de mitad de año, muchos viajeros comienzan a buscar destinos que combinen naturaleza, tranquilidad y propuestas para disfrutar en familia. En ese contexto, un pueblo cordobés ubicado entre montañas aparece como una de las opciones más recomendadas para quienes desean alejarse del ritmo de las grandes ciudades.

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Se trata de La Cumbre, una localidad situada a unos 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en pleno Valle de Punilla. Gracias a su ubicación a 1.147 metros sobre el nivel del mar, el destino ofrece vistas panorámicas de las sierras y un entorno que invita al descanso, las caminatas y el contacto con la naturaleza.

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La Cumbre se distingue por una combinación particular de paisajes serranos y construcciones de casonas que remiten a otras épocas. A comienzos del siglo XX, la llegada de inmigrantes británicos vinculados al desarrollo ferroviario dejó una huella que todavía puede apreciarse en las viviendas, los jardines y distintos edificios del pueblo.

Esa influencia arquitectónica le aporta una identidad propia que diferencia a la localidad de otros destinos turísticos de la provincia. Las antiguas residencias de estilo inglés conviven con cabañas rodeadas de vegetación y calles tranquilas que conservan parte de la historia de la región.

Entre las actividades más recomendadas aparece el Circuito Gastronómico de las Sierras, que reúne restaurantes, bodegones, casas de té y propuestas inspiradas tanto en la cocina argentina como en tradiciones británicas. También se destaca el Camino de los Artesanos, donde los visitantes pueden adquirir productos elaborados por emprendedores locales.

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Para quienes buscan experiencias culturales, una de las visitas más elegidas es la Casa Museo Paraíso, residencia donde vivió el escritor Manuel Mujica Láinez. Además, el Cristo Redentor de La Cumbre funciona como un importante mirador natural desde el que se obtiene una vista privilegiada de toda la zona serrana.

Los amantes de las actividades al aire libre también encuentran múltiples opciones, entre ellas senderismo hacia el Dique San Jerónimo, recorridos en bicicleta y vuelos de parapente o ala delta en Cuchi Corral, uno de los puntos más reconocidos del país para la práctica de vuelo libre.

Desde Buenos Aires, la forma más rápida de llegar es mediante avión hasta la ciudad de Córdoba y luego continuar el recorrido en auto, por ruta. Para quienes prefieren viajar en automóvil, el trayecto demanda entre ocho y diez horas, dependiendo del tránsito y las paradas realizadas durante el viaje.

La Cumbrecita, Córdoba

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