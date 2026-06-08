8 de junio de 2026 Inicio
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Este lugar de Córdoba es perfecto para hacer trekking y tiene más historia de la que muchos conocen: cómo llegar

La combinación de historia minera, paisajes serranos, ríos de aguas cristalinas y senderos desafiantes convierte a este lugar en una de las propuestas más originales para quienes buscan descubrir rincones poco conocidos de la provincia.

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El lugar es ideal para quienes buscan combinar naturaleza

El lugar es ideal para quienes buscan combinar naturaleza, historia y aventura en una escapada por Córdoba.

  • Existe un antiguo pueblo minero ubicado entre Córdoba y San Luis.
  • El destino se convirtió en uno de los lugares preferidos para hacer trekking y turismo aventura.
  • Sus paisajes combinan sierras, ríos cristalinos y bosques serranos.
  • Los visitantes pueden recorrer antiguas minas de tungsteno abandonadas.
  • Los senderos ofrecen recorridos con distintos niveles de dificultad.

Este lugar de Córdoba es perfecto para hacer trekking y tiene más historia de la que muchos conocen: rodeado de sierras, ríos cristalinos y antiguas minas, este rincón escondido se convirtió en uno de los destinos favoritos para los amantes de la aventura y la naturaleza. cómo llegar

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Lejos de los lugares más populares de la provincia, existe un sitio que combina paisajes impactantes, senderos exigentes y una historia marcada por la minería. Se trata de un antiguo asentamiento ubicado cerca del límite entre Córdoba y San Luis que hoy atrae a turistas en busca de trekking, ecoturismo y experiencias al aire libre.

Entre montañas, bosques y cursos de agua cristalina, este pueblo fantasma conserva vestigios de una época en la que fue un importante centro minero de la región.

Pueblo Escondido

Cómo son los senderos destacados para hacer trekking en Córdoba

Fundado en 1895 como un campamento minero, Pueblo Escondido fue uno de los principales centros de extracción de tungsteno de Argentina, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de armamento durante las guerras mundiales.

Los senderos de Pueblo Escondido ofrecen recorridos para distintos niveles de experiencia y permiten descubrir paisajes únicos de las sierras cordobesas. Uno de los circuitos más elegidos permite llegar a las antiguas galerías mineras, donde todavía pueden observarse estructuras y túneles que conservan parte de la historia del lugar.

Este recorrido conduce hasta una cascada rodeada de vegetación serrana. Sus aguas frías y cristalinas son uno de los principales atractivos naturales de la región. Los caminos atraviesan bosques, quebradas y miradores naturales con vistas privilegiadas del Cerro Áspero y de los valles que rodean al pueblo. Existen diferentes alternativas para acceder al destino:

  • Trekking desde Puesto El Tono.
  • Circuitos de 4x4 por el Cerro Áspero.
  • Recorridos en motocicleta para conductores experimentados.
  • Senderos de ciclismo de montaña para deportistas avanzados.

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