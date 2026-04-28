28 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Cuál es la historia de la Plaza Inmigrantes de Armenia, el espacio característico de Palermo en Buenos Aires

Tiene conexión con la historia de la comunidad armenia y es un espacio donde se encuentran tanto los más jóvenes como los mayores, los que buscan recreación y los que quieren compartir un café mientras se disfrutan los recuerdos del barrio.

Por
La Plaza Inmigrantes de Armenia no solo es un lugar de esparcimiento y recreación

La Plaza Inmigrantes de Armenia no solo es un lugar de esparcimiento y recreación, sino también un símbolo de la evolución de Palermo Viejo. 

  • Palermo Viejo, un sector característico del barrio de Palermo, se distingue por sus actividades comerciales, culturales y un estilo de vida vibrante.
  • Limita con la Avenida Córdoba, Godoy Cruz, Charcas y Julián Álvarez, un área que ha experimentado un notable auge en los últimos años.
  • El flujo de visitantes no se limita a los vecinos de Palermo, sino que se extiende a quienes vienen desde otras partes de Buenos Aires o del exterior, atraídos por el encanto del lugar y por la oferta gastronómica del barrio.
  • En su origen, el terreno albergaba un gasómetro, y su entorno era un área industrial en ruinas que no lograba despertar el interés de los desarrolladores.

Palermo Viejo, un sector característico del barrio de Palermo, se distingue por sus actividades comerciales, culturales y un estilo de vida vibrante. Limita con la Avenida Córdoba, Godoy Cruz, Charcas y Julián Álvarez, un área que ha experimentado un notable auge en los últimos años, con el crecimiento de galerías de arte, tiendas de diseño y un boom gastronómico que atrae a visitantes de toda la ciudad.

Las oportunidades están disponibles a través de la red EURES.
Te puede interesar:

Austria ofrece sueldos y viviendas a quienes quieran ir a trabajar allí: cómo aplicar

Uno de los elementos más emblemáticos del barrio es la Plaza Inmigrantes de Armenia, anteriormente conocida como Plaza Palermo Viejo o Conquista del Desierto. Esta plaza ocupa una hectárea y es un referente de la transformación urbana del barrio. En su origen, el terreno albergaba un gasómetro, y su entorno era un área industrial en ruinas que no lograba despertar el interés de los desarrolladores. Sin embargo, en 1979, el gobierno de la ciudad tomó la decisión de reconvertir el espacio y convertirlo en un lugar público. Fue entonces cuando la mano del arquitecto Cacciatore dio forma a lo que hoy conocemos como un espacio verde, ideal para el esparcimiento de grandes y chicos.

A continuación te contamos con más detalles la importancia que tiene esta Plaza y porqué es un símbolo en la ciudad de Buenos Aires, reconocida incluso a nivel mundial.

Cómo es la Plaza Inmigrantes de Armenia y por qué es un símbolo en Buenos Aires

Hoy, la plaza es el punto de reunión de una diversa comunidad. Los más pequeños disfrutan de sus juegos y de la calesita, una de las pocas que aún sobreviven en la ciudad, mientras que los adultos se relajan en los bancos rodeados de árboles y plantas. El flujo de visitantes no se limita a los vecinos de Palermo, sino que se extiende a quienes vienen desde otras partes de Buenos Aires o del exterior, atraídos por el encanto del lugar y por la oferta gastronómica del barrio.

Plaza_Armenia_Buenos_Aires_-_Flickr_-_K.B.L._Luccia-1.000_pic

En este contexto, la comunidad armenia juega un papel esencial. A partir de julio de 2014, la plaza cambió su nombre por el de Inmigrantes de Armenia en reconocimiento a la presencia de esta comunidad en el barrio y su gran influencia cultural. Este gesto subraya el vínculo histórico y cultural entre la inmigración armenia y el barrio de Palermo, una identidad que se respira en cada rincón del espacio, en los cafés, en los pequeños comercios de la zona y en las celebraciones que se realizan durante todo el año.

La transformación urbana de Palermo Viejo en los últimos años ha sido asombrosa. Lo que antes eran calles poco transitadas y con propiedades de bajo valor, hoy se han convertido en un epicentro de la vida social y cultural de la ciudad. Las tiendas de diseño, las galerías de arte y los restaurantes de vanguardia han encontrado en Palermo Viejo un lugar ideal para prosperar, y la plaza se ha consolidado como el corazón de este fenómeno.

  • Historia del espacio: Originalmente, la plaza albergaba un gasómetro, un vestigio de la época industrial de la ciudad.
  • Cambio de nombre: En 2014, la plaza recibió el nombre de “Inmigrantes de Armenia” para honrar a la comunidad armenia que tiene una fuerte presencia en el barrio.
  • Espacio verde: La plaza ocupa una hectárea y es conocida por su gran cantidad de árboles y áreas de césped, lo que la convierte en un refugio urbano ideal.
  • La calesita: La plaza alberga una de las últimas calesitas tradicionales de Buenos Aires, un atractivo para los más pequeños.
  • Turismo y gastronomía: Los turistas y los vecinos disfrutan de una amplia oferta gastronómica en los bares y cafés cercanos, muchos de ellos con influencia armenia en su menú.

La Plaza Inmigrantes de Armenia no solo es un lugar de esparcimiento y recreación, sino también un símbolo de la evolución de Palermo Viejo. Un espacio donde la historia se mezcla con la modernidad y la comunidad se encuentra para disfrutar de los pequeños placeres de la vida urbana. Hoy, más que nunca, la plaza es un reflejo de cómo la ciudad se reinventa mientras honra su pasado.

plaza-inmigrantes-de-armenia-03

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una opción lejos del turismo masivo y con todo para enfocarse en disfrutar de la naturaleza.

El pueblito de Córdoba fuera del radar que te muestra paisajes únicos

Con el frío, el protagonismo lo toman las actividades en la nieve.

Conocé Argentina en 2026: el destino en el que los tulipanes y cascadas se roban las miradas

Durante octubre vive su período de mayor convocatoria con la celebración de la Oktoberfest

Este destino de Brasil tiene una conexión única con la cerveza y es ideal para disfrutar la playa

Plaza Alvear: ¿Cuál es su historia y por qué es un destino muy visitado en Buenos Aires?

Cuál es la historia de la Plaza Alvear y por qué es un destino muy visitado en Buenos Aires

Un país europeo ofrece sueldos de 3.000 euros al mes y alojamiento gratuito.

Este país europeo ofrece sueldos de 3.000 euros al mes y alojamiento gratuito: quiénes pueden aplicar

El destino de Salta que te va a enamorar.

Conocé Salta en 2026: este es el pueblo poco visitado que te sorprende con su belleza y es inolvidable

Rating Cero

La artista encontró en el deporte una cura para la salud mental.

Flor Vigna salió campeona de boxeo en México y aseguró que "el deporte es mejor que los antidepresivos"

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Lisa Kudrow reveló los maltratos en el set de la mítica serie Friends

Qué fue de la vida del cantante Nigga, creador del hit Te quiero 

Qué fue de la vida de Nigga, el cantante del hit Te quiero en 2007

FINNEAS será el artista invitado en el show de Ed Sheeran enBuenos Aires

Ed Sheeran llega a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas y cuáles son los precios

Taylor Swift busca proteger su imagen y voz. 

Taylor Swift, en guerra contra la inteligencia artificial: registró su voz e imagen para evitar su uso indebido

El Chaqueño Palavecino fue reconocido por su trayectoria en Salta.

El Gobierno de Salta le otorgó un subsidio vitalicio de $600 mil pesos al Chaqueño Palavecino: "No es mucha plata"

últimas noticias

El rey Carlos III y la reina Camilla junto al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump.

Trump recibió al rey Carlos III y aseguró que EEUU no ha tenido "amigos más cercanos" que los británicos

Hace 9 minutos
Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 hipopótamos de la coca de Pablo Escobar

Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 "hipopótamos de la coca" de Pablo Escobar

Hace 10 minutos
Tomás Orihuela tenía 19 años.

Córdoba: investigan la muerte de un joven que cayó en coma tras ser detenido

Hace 13 minutos
La artista encontró en el deporte una cura para la salud mental.

Flor Vigna salió campeona de boxeo en México y aseguró que "el deporte es mejor que los antidepresivos"

Hace 34 minutos
El robot combina dos sistemas integrados: una cámara para identificar y un brazo ejecutor.

Un científico del CONICET creó un robot único en el mundo para proteger cultivos con Inteligencia Artificial

Hace 47 minutos