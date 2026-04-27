Este país europeo ofrece sueldos de 3.000 euros al mes y alojamiento gratuito: quiénes pueden aplicar

La nación alpina es considerada una de las que cuenta con mejor calidad de vida gracias a su estabilidad económica, seguridad y excelentes servicios públicos.

Este país europeo ofrece sueldos de 3.000 euros al mes y alojamiento gratuito : se trata de una búsqueda de trabajadores para cubrir vacantes en hoteles, restaurantes y bares con salarios altos y alojamiento sin costo, ¿quiénes pueden aplicar?

Conocé Salta en 2026: este es el pueblo poco visitado que te sorprende con su belleza y es inolvidable

Una nación alpina se convirtió en uno de los lugares que más oportunidades laborales está ofreciendo para quienes buscan empleo en el exterior. En medio de una fuerte demanda de personal para la temporada turística de invierno, el territorio centroeuropeo abrió una convocatoria para incorporar trabajadores extranjeros con una propuesta que incluye remuneraciones que pueden alcanzar los 3.000 euros brutos, además de hospedaje sin costo.

Los puestos de trabajo están disponibles principalmente en hoteles, restaurantes y bares ubicados en regiones alpinas como Carintia y Estiria, donde durante los meses más fríos aumenta notablemente la necesidad de personal en el sector de la hostelería.

La convocatoria incluye distintos puestos vinculados al turismo y la gastronomía , entre ellos:

camareros

ayudantes de cocina

personal de limpieza

recepcionistas

empleados de bar

El salario puede variar según la experiencia y la función asignada, aunque en algunos casos puede alcanzar los 3.000 euros mensuales.

Quiénes pueden aplicar a estas vacantes

Las ofertas se gestionan a través de la red europea de empleo EURES, que facilita la contratación dentro del Espacio Económico Europeo. Pueden postularse:

ciudadanos de países de la Unión Europea

personas con permiso legal para residir en Europa

trabajadores con disponibilidad para mudarse durante la temporada

candidatos con conocimientos básicos de alemán o inglés

Antes de aceptar una propuesta laboral en Austria, los postulantes deben analizar algunos puntos clave para evitar imprevistos durante su estadía. En primer lugar, es importante saber que gran parte de estas oportunidades están vinculadas a la temporada turística de invierno, por lo que la mayoría de los contratos suelen ser temporales.