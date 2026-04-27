27 de abril de 2026 Inicio
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Este país europeo ofrece sueldos de 3.000 euros al mes y alojamiento gratuito: quiénes pueden aplicar

La nación alpina es considerada una de las que cuenta con mejor calidad de vida gracias a su estabilidad económica, seguridad y excelentes servicios públicos.

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Un país europeo ofrece sueldos de 3.000 euros al mes y alojamiento gratuito.

Un país europeo ofrece sueldos de 3.000 euros al mes y alojamiento gratuito.

  • Un país europeo lanzó una convocatoria para incorporar trabajadores extranjeros en el sector turístico.
  • Las oportunidades de empleo incluyen hoteles, restaurantes y bares en distintas regiones de montaña.
  • Muchas empresas ofrecen vivienda incluida para reducir los gastos de quienes se trasladen.
  • Los interesados deben cumplir requisitos legales para residir y desempeñar tareas en el país.

Este país europeo ofrece sueldos de 3.000 euros al mes y alojamiento gratuito: se trata de una búsqueda de trabajadores para cubrir vacantes en hoteles, restaurantes y bares con salarios altos y alojamiento sin costo, ¿quiénes pueden aplicar?

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Una nación alpina se convirtió en uno de los lugares que más oportunidades laborales está ofreciendo para quienes buscan empleo en el exterior. En medio de una fuerte demanda de personal para la temporada turística de invierno, el territorio centroeuropeo abrió una convocatoria para incorporar trabajadores extranjeros con una propuesta que incluye remuneraciones que pueden alcanzar los 3.000 euros brutos, además de hospedaje sin costo.

Los puestos de trabajo están disponibles principalmente en hoteles, restaurantes y bares ubicados en regiones alpinas como Carintia y Estiria, donde durante los meses más fríos aumenta notablemente la necesidad de personal en el sector de la hostelería.

Austria

Cómo es la oferta de vivienda y empleo que tiene el Austria

La convocatoria incluye distintos puestos vinculados al turismo y la gastronomía, entre ellos:

  • camareros
  • ayudantes de cocina
  • personal de limpieza
  • recepcionistas
  • empleados de bar

El salario puede variar según la experiencia y la función asignada, aunque en algunos casos puede alcanzar los 3.000 euros mensuales.

Quiénes pueden aplicar a estas vacantes

Las ofertas se gestionan a través de la red europea de empleo EURES, que facilita la contratación dentro del Espacio Económico Europeo. Pueden postularse:

  • ciudadanos de países de la Unión Europea
  • personas con permiso legal para residir en Europa
  • trabajadores con disponibilidad para mudarse durante la temporada
  • candidatos con conocimientos básicos de alemán o inglés

Antes de aceptar una propuesta laboral en Austria, los postulantes deben analizar algunos puntos clave para evitar imprevistos durante su estadía. En primer lugar, es importante saber que gran parte de estas oportunidades están vinculadas a la temporada turística de invierno, por lo que la mayoría de los contratos suelen ser temporales.

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