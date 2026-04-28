28 de abril de 2026 Inicio
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El pueblito de Córdoba fuera del radar que te muestra paisajes únicos

Este rincón escondido del Valle de Calamuchita sorprende con naturaleza preservada, recorridos rurales y propuestas vinculadas al turismo tranquilo.

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Una opción lejos del turismo masivo y con todo para enfocarse en disfrutar de la naturaleza.

Una opción lejos del turismo masivo y con todo para enfocarse en disfrutar de la naturaleza.

Córdoba Turismo
  • Athos Pampa se presenta como una escapada serrana tranquila, rodeada de naturaleza, caminos rurales y vistas panorámicas en el Valle de Calamuchita.

  • Su entorno reúne bosque autóctono, fauna regional, viñedos de altura y recorridos ideales para caminatas o paseos en bicicleta.

  • La cercanía con Villa General Belgrano lo convierte en una alternativa menos concurrida para quienes buscan descanso y contacto con el paisaje cordobés.

  • Sus cambios estacionales, entre paisajes nevados eninvierno y escenarios verdes en verano, potencian su atractivo durante todo el año.

A pocos kilómetros de Villa General Belgrano, Athos Pampa aparece como un destino que tiene todo para bajar el ritmo y conectarse con una versión más tranquila de las sierras de Córdoba. Entre caminos de ripio, lomadas verdes y aire puro, este pequeño poblado ofrece una experiencia marcada por la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza.

Con el frío, el protagonismo lo toman las actividades en la nieve.
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Su identidad está muy ligada al paisaje serrano. Rodeado de bosque nativo, ríos y extensiones cultivables, el lugar mezcla flora autóctona, fauna regional y un entorno de altura que también favoreció el desarrollo de viñedos y otros cultivos especiales, sumando nuevas experiencias para quienes lo visitan.

Con circuitos para recorrer caminando o en bicicleta, vistas privilegiadas del Valle de Calamuchita y propuestas vinculadas a degustaciones artesanales, Athos Pampa se afianza como una alternativa ideal para escapadas relajadas, lejos del turismo masivo y enfocadas en disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Athos Pampa

Dónde queda Athos Pampa

Athos Pampa está ubicada en el departamento Calamuchita, en la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Calamuchita. Se encuentra a pocos minutos de Villa General Belgrano y sobre uno de los caminos que conecta con destinos como Villa Berna, Villa Alpina y La Cumbrecita. Esta pampa de altura, ubicada entre los ríos Los Reartes y San Miguel, se caracteriza por su entorno serrano, sus paisajes rurales y sus condiciones naturales favorables para forestaciones y cultivos.

Qué puedo hacer en Athos Pampa

Este destino cordobés ofrece múltiples opciones para quienes buscan actividades al aire libre y experiencias ligadas al entorno natural. Sus caminos rurales y de ripio son ideales para realizar caminatas, ciclismo y travesías que permiten descubrir panorámicas de las Sierras Grandes y del valle.

  • Recorrer senderos serranos a pie o en bicicleta entre caminos rurales y paisajes naturales.
  • Disfrutar de vistas panorámicas de las Sierras Grandes y el Valle de Calamuchita.
  • Visitar viñedos de altura como Finca Atos para degustar vinos artesanales.
  • Conocer cultivos regionales como lavanda y forestaciones favorecidas por el clima de altura.
  • Observar flora nativa como algarrobos, quebrachos, talas y piquillines.
  • Avistar fauna local, incluyendo zorros, liebres, armadillos, halcones y, en áreas más alejadas, cóndores o pumas.
  • Experimentar diferentes paisajes según la estación, desde escenarios verdes en verano hasta postales nevadas en invierno.
  • Disfrutar de gastronomía casera elaborada con productos orgánicos y artesanales en alojamientos de la zona.
Athos Pampa

Cómo llegar a Athos Pampa

Para acceder a Athos Pampa desde Villa General Belgrano, se puede tomar el camino del Cristo Grande. También existe acceso por el camino a Los Reartes, pasando por el paraje El Crucero. Desde Córdoba Capital, ubicada a aproximadamente 97 kilómetros, se puede llegar utilizando la Ruta Provincial 5 y luego conectando con la Ruta Provincial 109. Su ubicación estratégica dentro del Valle de Calamuchita hace que sea más fácil la llegada en auto desde distintos puntos de la provincia.

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