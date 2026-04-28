María Becerra opinó sobre la crisis económica: "Un jubilado no tendría que seguir trabajando"

María Becerra habló de la crisis actual en la Argentina durante un evento que la tuvo como protagonista. La joven participó de Experiencia Endeavor Sub20 y reflexionó sobre la justicia social en el país: "Un jubilado no debería seguir trabajando", sentenció.
La cantante de pop urbano, nacida en Quilmes, dio una charla en el Movistar Arena para estudiantes secundarios de los últimos años sobre la inspiración a la hora de elegir una carrera y trabajar: "Siento que el mundo es muy injusto. Existen personas que trabajan incansablemente y no llegan a fin de mes, mientras que otras, sin ningún esfuerzo, tienen toda la vida resuelta. Eso me parece profundamente desigual".
Fiel a su estilo directo y su mirada popular, sintetizó: "Cualquiera que trabaja, un médico, una maestra, un policía, y que se formó o incluso arriesga su vida, debería poder vivir con tranquilidad. También pienso que un jubilado no debería seguir laburando. Hay muchas cosas que siento que están mal repartidas", remarcó en su presentación.
Después se puso como ejemplo de trabajo en equipo y dedicación por lo que hace. "Yo me rompo el lomo con lo que hago y en mi empresa hay un montón de familias laburando, se genera mucho trabajo. Pero también siento que no alcanza y yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo", subrayó.
La intérprete de Cuando te vi, Miénteme y Automático resaltó que siempre está dispuesta a ayudar: "Si de alguna manera puedo ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar".