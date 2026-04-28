28 de abril de 2026 Inicio
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Austria ofrece sueldos y viviendas a quienes quieran ir a trabajar allí: cómo aplicar

La propuesta busca cubrir demanda estacional con condiciones competitivas. Ingresos altos y residencia incluida potencian el atractivo de esta experiencia internacional.

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Las oportunidades están disponibles a través de la red EURES.

Las oportunidades están disponibles a través de la red EURES.

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  • Austria lanzó una búsqueda masiva de personal para cubrir empleos temporales en hoteles, bares y restaurantes durante la temporada invernal.
  • Las propuestas incluyen salarios de hasta 3.000 euros mensuales, alojamiento gratuito y beneficios adicionales para trabajadores europeos.
  • Las vacantes se concentran en regiones alpinas como Carintia y Estiria, zonas de fuerte actividad turística durante la nieve.
  • La red EURES facilita el acceso a estas oportunidades para ciudadanos de la Unión Europea interesados en sumar experiencia laboral en el exterior.

Austria se está ubicando como uno de los destinos laborales más atractivos de Europa para quienes buscan empleo temporal en el sector turístico, especialmente de cara a la temporada alta de invierno. Con una fuerte demanda de personal, el país abrió numerosas vacantes orientadas a cubrir puestos en gastronomía, hotelería y servicios vinculados al turismo de montaña.

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La iniciativa apunta principalmente a trabajadores de distintos países europeos que deseen trasladarse de forma temporal a regiones alpinas donde el flujo turístico crece de manera considerable durante la temporada de nieve. Además de ofrecer salarios competitivos, las propuestas incluyen importantes beneficios que elevan aún más el interés.

Este programa laboral no solo representa una posibilidad económica interesante, sino también una experiencia para quienes desean trabajar en destinos reconocidos por su calidad de vida, seguridad y escenarios naturales destacados.

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Cómo es la oferta de vivienda y empleo que tiene Austria

Las vacantes disponibles en Austria abarcan puestos en hoteles, restaurantes y bares, especialmente en regiones turísticas como Carintia y Estiria. Entre los trabajos más buscados aparecen camareros, ayudantes de cocina, personal de limpieza y atención en barras, con salarios que pueden alcanzar hasta 3.000 euros brutos mensuales según el rol y la experiencia.

Uno de los mayores atractivos de esta convocatoria es que los empleadores incluyen alojamiento gratuito para los trabajadores, ofreciendo habitaciones individuales con baño privado, wifi, televisión y manutención. Esto reduce significativamente los gastos básicos durante la estadía laboral.

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Además del sueldo y la vivienda, algunos empleos suman beneficios extra como descuentos en pases de esquí y acceso a gimnasios o spas, lo que mejora las condiciones para quienes buscan desarrollar tareas en este lugar.

Las oportunidades están disponibles a través de la red EURES para ciudadanos de la Unión Europea. Si bien no siempre se exige formación profesional avanzada, sí es necesario contar con seguro médico válido, registrarse ante las autoridades locales y, en algunos casos, disponer de conocimientos básicos de alemán o inglés.

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