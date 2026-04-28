28 de abril de 2026 Inicio
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El Banco Mundial alerta sobre la peor crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente

El bloqueo de rutas marítimas y la destrucción de infraestructura en Irán disparan los valores globales de la energía, impulsan la inflación general y ponen en riesgo el acceso a los productos básicos, según un informe del organismo.

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La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

El Banco Mundial alertó en su reciente informe que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en Medio Oriente desató "la mayor crisis de suministro de petróleo registrada", a causa del cierre del estrecho de Ormuz y la destrucción de infraestructura clave.

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Los precios globales de la energía registrarán un aumento del 24%, un salto inédito desde la escalada del conflicto ruso-ucraniano en 2022. A su vez, los productos básicos experimentarán un alza del 16% impulsada por el costo de los fertilizantes, cuyo tránsito dependía en un 30% de la ruta marítima bloqueada.

Indermit Gill, economista jefe del organismo, explicó que este fenómeno afecta a "la economía mundial en oleadas acumulativas. Primero con el aumento de los precios de la energía, luego con el alza de los precios de los alimentos y, finalmente, con una mayor inflación, lo que elevará los tipos de interés y encarecerá aún más la deuda".

El documento proyecta que el valor del barril de petróleo escalará hasta los u$s115 durante 2026. En sintonía con esta previsión, el crudo Brent superó la barrera de los u$s112 en los últimos días y confirmó una volatilidad extrema en los mercados financieros internacionales.

El impacto global amenaza la seguridad alimentaria y las economías

Las consecuencias más severas recaerán sobre los países con menor desarrollo, aunque las principales potencias ya sufren el golpe. En Estados Unidos, el galón de gasolina superó los u$s4, una situación que encarece el sector inmobiliario y eleva la inflación a niveles inéditos en dos años.

Los analistas anticipan que las secuelas económicas persistirán durante meses, incluso frente a una eventual desescalada bélica. Este efecto dominó alcanza de lleno al sistema alimentario mundial por la falta de insumos agrícolas esenciales.

El Programa Mundial de Alimentos advirtió que el alto costo de los fertilizantes agrava el panorama internacional. Si el conflicto armado se extiende en el tiempo, la escasez de oferta empujará a 45 millones de personas hacia una situación de inseguridad alimentaria aguda a corto plazo.

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