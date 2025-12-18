18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito soñado de la Patagonia que muchas personas quieren conocer en el verano 2026

Ubicada en Neuquén, esta villa cordillerana ofrece senderos, excursiones lacustres y atractivos naturales que la vuelven una opción destacada para el verano.

Por
Destino neuquino con naturaleza y turismo en plena Patagonia.

Destino neuquino con naturaleza y turismo en plena Patagonia.

ENTORNO TURISTICO
  • Villa Traful se ubica en Neuquén, dentro de la Ruta de los Siete Lagos, y forma parte del paisaje cordillerano con vistas a montañas y lagos.
  • La localidad ofrece actividades al aire libre como trekking, kayak, cabalgatas, buceo y pesca deportiva, además de excursiones lacustres en aguas de origen glaciar.
  • Entre sus atractivos se destacan el Lago Traful, el Bosque Sumergido, la Cascada Co Lemu y miradores panorámicos con vistas al Parque Nacional Nahuel Huapi.
  • Es posible llegar desde Buenos Aires en avión, micro o auto, con conexiones accesibles hacia la zona y rutas bien señalizadas durante la temporada alta.

La propuesta de turismo en Argentina incluye destinos que resguardan escenarios de montaña y áreas lacustres únicas, y Villa Traful es uno de esos sitios. Su identidad como pueblito enclavado al sur de Neuquén la posiciona como una alternativa buscada para la temporada de verano 2026 por quienes buscan naturaleza, calma y aventura. La disposición escalonada de sus construcciones frente al espejo de agua del Lago Traful refuerza su estética panorámica y el vínculo directo con el paisaje.

Los espacios porteños pensados para sostener la cultura y el Turismo
Te puede interesar:

Es un ejemplo de arquitectura y tiene eventos todo el tiempo: cuál es el edificio emblema de Buenos Aires

Este rincón patagónico se inserta en un desvío de la ruta de los siete lagos, lo que facilita el acceso a múltiples miradores y caminos rodeados de bosques nativos. Sus propuestas de turismo aventura abarcan desde caminatas por senderos hasta actividades náuticas que permiten contemplar el entorno cordillerano. El carácter glaciar del lago resalta en sus costas, donde conviven acantilados y playas aptas para la pesca deportiva, especialmente con mosca, gracias a la presencia de truchas arco iris.

El clima estival impulsa visitas que buscan desconexión, vistas amplias y experiencias sensoriales al aire libre. Entre las iniciativas que representan la esencia del lugar se encuentran las excursiones lacustres hacia el Bosque Sumergido, un fenómeno natural compuesto por coíhues conservados a más de diez metros de profundidad. La travesía permite observar el paisaje desde embarcaciones pequeñas, incluyendo la gruta de la Virgen, ubicada en un acantilado cercano.

Villa Trafull
El turismo en Argentina impulsa el crecimiento de esta localidad neuquina, destacada por sus senderos y lagos que atraen visitantes cada verano.

El turismo en Argentina impulsa el crecimiento de esta localidad neuquina, destacada por sus senderos y lagos que atraen visitantes cada verano.

Dónde queda Villa Traful

El pueblo se localiza al sur de la provincia de Neuquén, dentro del departamento Los Lagos, y se encuentra rodeado por el Parque Nacional Nahuel Huapi. Su emplazamiento junto al Lago Traful brinda acceso directo a acantilados, playas y senderos, además de una vista completa del espejo de agua. El conocido Mirador del Traful o Mirador del Viento, aunque actualmente cerrado por peligro de derrumbe, constituye uno de los puntos panorámicos más notorios en la zona.

Qué puedo hacer en Villa Traful

Las actividades de aventura representan uno de los principales atractivos: trekking, cabalgatas y rutas de senderismo recorren bosques nativos con vegetación frondosa. Las opciones acuáticas abarcan buceo, excursiones y kayak, con salidas que conectan con el entorno glaciar del lago. El Bosque Sumergido figura entre los hitos más destacados; sus coíhues añejos presentan tonalidades claras y un aspecto petrificado debido a la acción del agua cristalina.

La Cascada Co Lemu es otro ícono a siete kilómetros del centro, hacia la ruta de los siete lagos. El sendero de un kilómetro y medio culmina en un salto con caudal alimentado por el deshielo de las cumbres, reforzando el paisaje boscoso que da nombre a este atractivo. La pesca deportiva con mosca completa el repertorio para quienes buscan momentos vinculados a la naturaleza y los espejos de agua.

Cómo llegar a Villa Traful

Para arribar desde Buenos Aires en avión, la alternativa es viajar hasta el aeropuerto de San Carlos de Bariloche o al de Neuquén capital. Desde Bariloche, el trayecto continúa por la Ruta Nacional 40 hasta enlazar con la Ruta Provincial 65, que conduce al desvío hacia Villa Traful dentro del corredor de los siete lagos. En el caso de Neuquén, se accede por la Ruta Nacional 237 hasta conectar también con la Ruta Provincial 65, camino que bordea sectores cordilleranos antes de llegar a la localidad.

Villa Traful
El Bosque Sumergido, compuesto por coíhues hundidos, es uno de los fenómenos naturales más visitados de la región.

El Bosque Sumergido, compuesto por coíhues hundidos, es uno de los fenómenos naturales más visitados de la región.

En micro, existen conexiones desde la terminal porteña hacia Bariloche o San Martín de los Andes, con servicios que permiten combinaciones regionales hasta Villa Traful. En auto, las opciones más utilizadas son la Ruta Nacional 237 y la Ruta Provincial 65, corredores que vinculan con el tramo final hacia el lago y el casco urbano, completando el viaje por caminos patagónicos rodeados de paisaje lacustre y bosque nativo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pinamar, uno de los destinos más populares de la Costa Atlántica.

Cuánto sale alquilar durante una semana en la Costa en enero 2026

A pocos kilómetros de Porto Alegre, este pueblo se está afianzando como uno de los más visitados de la región.

Tiene montañas, muchas artesanías y es una playa escondida de Brasil: de cual se trata

Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Este cerro es uno de los lugares turísticos imperdibles de Córdoba.

Turismo en Córdoba: el cerro que tenés que conocer si te gusta hacer trekking

La escapada de Buenos Aires para disfrutar un paraíso natural en el verano.

Está a pocas horas de Buenos Aires y te vuelve loco con su paisaje serrano

Este edificio combina elegancia con historia.

Esta confitería es histórica de Buenos Aires y tuvo su gran reapertura en 2025: dónde se encuentra y por qué se destaca

Rating Cero

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

Estalló la polémica en Hollywood, un exsocia comercial de Priscilla Presley lanzó una fuerte acusación contra el actor: Riley Keough sería la madre biológica de Ben, de 15 años, en vez de su difunta esposa Kelly Preston.

El oscuro secreto del hijo de John Travolta que involucra a Elvis Presley

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.
play

Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
play

Esta película de misterio es parte de una saga, llegó a Netflix y tiene a todos atrapados hasta el final: cuál es

Nuevo look rubio y ondas de Tini Stoessel en una apuesta minimalista.

La impresionante transformación de Tini Stoessel para el 2025: sorprendió con su nuevo look

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

últimas noticias

Uno de los reclamos de la gente.

El Gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 12 minutos
Dybala sorprendió con un look que mezcló el estilo casual y deportivo.

El accesorio que lució Paulo Dybala que encendió las redes sociales

Hace 35 minutos
La inflación de EEUU dio mejor que lo previsto

La inflación de EEUU se desaceleró en noviembre al 2,7%: la tasa más baja en cuatro meses

Hace 41 minutos
play

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

Hace 42 minutos
Las porciones del bodegón El Obrero son abundantes. 

El bodegón barato de Buenos Aires que hace el mejor bife de lomo

Hace 46 minutos