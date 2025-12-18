La propuesta de turismo en Argentina incluye destinos que resguardan escenarios de montaña y áreas lacustres únicas, y Villa Traful es uno de esos sitios. Su identidad como pueblito enclavado al sur de Neuquén la posiciona como una alternativa buscada para la temporada de verano 2026 por quienes buscan naturaleza, calma y aventura. La disposición escalonada de sus construcciones frente al espejo de agua del Lago Traful refuerza su estética panorámica y el vínculo directo con el paisaje.

Este rincón patagónico se inserta en un desvío de la ruta de los siete lagos , lo que facilita el acceso a múltiples miradores y caminos rodeados de bosques nativos. Sus propuestas de turismo aventura abarcan desde caminatas por senderos hasta actividades náuticas que permiten contemplar el entorno cordillerano. El carácter glaciar del lago resalta en sus costas, donde conviven acantilados y playas aptas para la pesca deportiva, especialmente con mosca, gracias a la presencia de truchas arco iris.

El clima estival impulsa visitas que buscan desconexión, vistas amplias y experiencias sensoriales al aire libre. Entre las iniciativas que representan la esencia del lugar se encuentran las excursiones lacustres hacia el Bosque Sumergido , un fenómeno natural compuesto por coíhues conservados a más de diez metros de profundidad. La travesía permite observar el paisaje desde embarcaciones pequeñas, incluyendo la gruta de la Virgen, ubicada en un acantilado cercano.

El pueblo se localiza al sur de la provincia de Neuquén , dentro del departamento Los Lagos, y se encuentra rodeado por el Parque Nacional Nahuel Huapi . Su emplazamiento junto al Lago Traful brinda acceso directo a acantilados, playas y senderos, además de una vista completa del espejo de agua. El conocido Mirador del Traful o Mirador del Viento, aunque actualmente cerrado por peligro de derrumbe, constituye uno de los puntos panorámicos más notorios en la zona.

El turismo en Argentina impulsa el crecimiento de esta localidad neuquina, destacada por sus senderos y lagos que atraen visitantes cada verano.

Las actividades de aventura representan uno de los principales atractivos: trekking, cabalgatas y rutas de senderismo recorren bosques nativos con vegetación frondosa. Las opciones acuáticas abarcan buceo, excursiones y kayak, con salidas que conectan con el entorno glaciar del lago. El Bosque Sumergido figura entre los hitos más destacados; sus coíhues añejos presentan tonalidades claras y un aspecto petrificado debido a la acción del agua cristalina.

La Cascada Co Lemu es otro ícono a siete kilómetros del centro, hacia la ruta de los siete lagos. El sendero de un kilómetro y medio culmina en un salto con caudal alimentado por el deshielo de las cumbres, reforzando el paisaje boscoso que da nombre a este atractivo. La pesca deportiva con mosca completa el repertorio para quienes buscan momentos vinculados a la naturaleza y los espejos de agua.

Cómo llegar a Villa Traful

Para arribar desde Buenos Aires en avión, la alternativa es viajar hasta el aeropuerto de San Carlos de Bariloche o al de Neuquén capital. Desde Bariloche, el trayecto continúa por la Ruta Nacional 40 hasta enlazar con la Ruta Provincial 65, que conduce al desvío hacia Villa Traful dentro del corredor de los siete lagos. En el caso de Neuquén, se accede por la Ruta Nacional 237 hasta conectar también con la Ruta Provincial 65, camino que bordea sectores cordilleranos antes de llegar a la localidad.

Villa Traful El Bosque Sumergido, compuesto por coíhues hundidos, es uno de los fenómenos naturales más visitados de la región. Turismo de Neuquen

En micro, existen conexiones desde la terminal porteña hacia Bariloche o San Martín de los Andes, con servicios que permiten combinaciones regionales hasta Villa Traful. En auto, las opciones más utilizadas son la Ruta Nacional 237 y la Ruta Provincial 65, corredores que vinculan con el tramo final hacia el lago y el casco urbano, completando el viaje por caminos patagónicos rodeados de paisaje lacustre y bosque nativo.