Cuál es la historia de la Plaza Alvear y por qué es un destino muy visitado en Buenos Aires Ubicada en el corazón de Recoleta, es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad porteña, famosa por su feria artesanal, su historia y su entorno cultural único. Por + Seguir en







Plaza Alvear: ¿Cuál es su historia y por qué es un destino muy visitado en Buenos Aires?

Está ubicada en uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires.

Forma parte de una zona rodeada de museos, arquitectura clásica y vida turística.

Es un punto de encuentro habitual de ferias artesanales y expresiones artísticas.

Conserva una identidad que combina historia, arte y vida urbana contemporánea.

Se consolidó como uno de los espacios más transitados de la zona por su oferta cultural constante. La Plaza Alvear, más conocida hoy como Plaza Intendente Alvear, es uno de esos rincones de la ciudad porteña donde historia, arte y vida urbana se mezclan de una forma muy especial. ¿Cuál es su historia y por qué es un destino muy visitado en Buenos Aires?

Este parque está ubicado en el barrio de Buenos Aires, dentro de la elegante zona de Recoleta. Su origen se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando la ciudad comenzó a expandirse y a inspirarse en modelos urbanos europeos.

El nombre “Alvear” homenajea a una de las familias más influyentes de la política argentina, especialmente a Carlos María de Alvear, figura clave del siglo XIX. Con el tiempo, el espacio fue tomando forma como jardín público rodeado de edificios históricos, museos y puntos culturales.

Plaza alvear

Dónde se encuentra la Plaza Alvear y por qué todos lo visitan en Buenos Aires La Plaza Alvear no es solo una plaza: es un punto de encuentro entre historia porteña, cultura contemporánea y turismo. Por eso, tanto locales como visitantes la eligen como parada obligatoria cuando la recorren. En su versión más conocida hoy, este espacio se conecta directamente con el entorno de la Recoleta, una de las zonas más sofisticadas y turísticas de la ciudad.

Se volvió un punto muy elegido por varias razones: Feria artesanal de Recoleta : uno de los atractivos más icónicos. Hay puestos de arte, diseño, cuero, joyería y objetos hechos a mano.

: uno de los atractivos más icónicos. Hay puestos de arte, diseño, cuero, joyería y objetos hechos a mano. Ubicación estratégica : está rodeada de museos, cafés, el Centro Cultural Recoleta y a pasos del famoso Cementerio de la Recoleta.

: está rodeada de museos, cafés, el Centro Cultural Recoleta y a pasos del famoso Cementerio de la Recoleta. Ambiente cultural constante : músicos, artistas callejeros y ferias hacen que siempre haya algo pasando.

: músicos, artistas callejeros y ferias hacen que siempre haya algo pasando. Espacio verde en pleno centro urbano: un descanso natural dentro de una de las zonas más transitadas por turistas.