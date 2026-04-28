Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Cruzeiro

Boca perdió 1-0 frente a Cruzeiro en el estadio Mineirao por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores, en un partido marcado por la expulsión de Adam Bareiro sobre el final del primer tiempo. Ahora, buscará recuperarse y volver al triunfo en su siguiente partido.
El próximo partido de Boca será contra Central Córdoba de Santiago del Estero, que en su último encuentro venció 4-2 a Platense. El cruce se jugará el sábado desde las 16:15 en el estadio Único Madre de Ciudades por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que se había postergado debido a un paro del fútbol argentino. Se tratará de la última jornada previo al comienzo de los octavos de final.
El último encuentro entre el Xeneize y el Ferroviario se produjo el 8 de noviembre de 2025 en la Bombonera por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, cuando empataron 2-2. Los goles del equipo de La Ribera fueron convertidos por Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, mientras que José Florentín e Iván Goméz anotaron para el conjunto santiagueño.
El equipo de Claudio Úbeda comparte la segunda posición de la Zona A del torneo con 27 puntos junto a Vélez y, ya clasificado a los playoffs, buscará finalizar la fase regular como líder. Para conseguirlo, deberá derrotar a Central Córdoba de Santiago del Estero y que el puntero, Estudiantes, empate o pierda con Platense, aunque si iguala y el Pincha cae también se subirá a lo más alto.