Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Cruzeiro El Xeneize se quedó con un jugador menos en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por la Copa Libertadores y perdió 1-0. Ahora, se preparará para su siguiente partido. Por + Seguir en







Boca se prepara para su siguiente partido.

Boca perdió 1-0 frente a Cruzeiro en el estadio Mineirao por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores, en un partido marcado por la expulsión de Adam Bareiro sobre el final del primer tiempo. Ahora, buscará recuperarse y volver al triunfo en su siguiente partido.

El próximo partido de Boca será contra Central Córdoba de Santiago del Estero, que en su último encuentro venció 4-2 a Platense. El cruce se jugará el sábado desde las 16:15 en el estadio Único Madre de Ciudades por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que se había postergado debido a un paro del fútbol argentino. Se tratará de la última jornada previo al comienzo de los octavos de final.

claudio ubeda Claudio Úbeda, DT de Boca.

El último encuentro entre el Xeneize y el Ferroviario se produjo el 8 de noviembre de 2025 en la Bombonera por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, cuando empataron 2-2. Los goles del equipo de La Ribera fueron convertidos por Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, mientras que José Florentín e Iván Goméz anotaron para el conjunto santiagueño.

El equipo de Claudio Úbeda comparte la segunda posición de la Zona A del torneo con 27 puntos junto a Vélez y, ya clasificado a los playoffs, buscará finalizar la fase regular como líder. Para conseguirlo, deberá derrotar a Central Córdoba de Santiago del Estero y que el puntero, Estudiantes, empate o pierda con Platense, aunque si iguala y el Pincha cae también se subirá a lo más alto.