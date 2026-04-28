28 de abril de 2026 Inicio
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"Nos vemos en la otra vida": los mensajes de despedida al policía que murió aplastado por un cartel

Nicolás D’Onofrio tenía 31 años y prestaba servicio en la Policía de la Ciudad cuando una estructura vial cayó sobre él tras un choque en la autopista. Sus familiares y amigos publicaron mensajes de despedida con mucho dolor en redes sociales.

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Nicolas DOnofrio falleció tras un choque que provocó la caída de un cartel sobre su humanidad. 

Nicolas D'Onofrio falleció tras un choque que provocó la caída de un cartel sobre su humanidad. 

Facebook: Benja Barreto

La trágica muerte de Nicolás D’Onofrio generó una ola de mensajes emotivos por parte de su círculo íntimo y compañeros de la fuerza de seguridad. El oficial perdió la vida este lunes mientras cumplía sus funciones en el barrio porteño de Flores, víctima de un accidente en el que, tras el choque de un camión, se desplomó un cartel que cayó de lleno sobre el cuerpo del joven.

"Se fue mi hermano, mi otra mitad. Haceme fuerte por mis hijos y tus sobrinos, hermano, te lo ruego", redactó su hermana melliza, Camila, mediante una sentida publicación de Instagram. El joven contaba con 11 años de trayectoria como agente tras su ingreso a la policía durante el 2014.

El efectivo fallecido integraba el cuerpo de Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y era padre de dos niños de 10 y 3 años de edad. Su fallecimiento ocurrió de forma inmediata cuando la señalización metálica se desprendió desde la Autopista 25 de Mayo por un fuerte choque previo.

Despedida al policía aplastado
La despedida a Nicolás D'Onofrio por parte de su compañero de promoción, Benjamín Barreto.

La despedida a Nicolás D'Onofrio por parte de su compañero de promoción, Benjamín Barreto.

Benjamín Barreto, amigo de la víctima, también utilizó su cuenta de Facebook para dedicarle unas palabras a su compañero de promoción. "Que Dios te reciba en la gloria, amigo. Nos vemos en la otra vida", expresó el hombre con mucha tristeza.

La investigación judicial continúa su curso para determinar las responsabilidades de los conductores involucrados en la colisión que terminó con la vida del policía porteño. La comunidad policial y sus vecinos de la zona manifestaron su apoyo a la familia del oficial.

Las imágenes del accidente en la Autopista 25 de Mayo que derivó en la tragedia

Se dieron a conocer las imágenes del momento en que un cartel aplastó y mató al policía de la Ciudad, Nicolás D'Onofrio, durante este lunes en el barrio porteño de Flores. Una estructura de señalización cayó desde la autopista, tras el choque de un transporte de carga, e impactó de lleno sobre el efectivo.

"El camión venía circulando sobre la Autopista 25 de Mayo sentido al centro, pierde el control a la altura de Carabobo y chocó contra la defensa", explicó Paulo Kablan, periodista en C5N, quien agregó que el camión golpeó un poste que ya estaba inclinado y provocó la caída fatal.

En la filmación trascendida se observa al oficial junto a otros dos compañeros que intentan escapar al escuchar el estruendo de los hierros contra el asfalto. Lamentablemente, la estructura cayó sobre D’Onofrio mientras el chofer del vehículo que originó el desastre continuó su marcha hasta ser finalmente interceptado.

Embed - Un POLICÍA fue APLASTADO por un cartel que CAYÓ en la AU 25 de Mayo

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