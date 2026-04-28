Tras la expulsión de Bareiro, Boca iguala con Cruzeiro en su visita a Brasil

Boca iguala con Cruzeiro, en el Estadio Governador Magalhães Pinto, más conocido como Mineirão, por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize, que viene de una racha de 15 partidos sin perder, buscará mantener el liderazgo en su zona para acercarse a la clasificación a los octavos de final. Dirige el árbitro uruguayo Esteban Ostojich.
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Cruzeiro vs. Boca en Belo Horizonte: las formaciones
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian; Matheus Pereira, Arroyo y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.