28 de abril de 2026 Inicio
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Tras la expulsión de Bareiro, Boca iguala con Cruzeiro en su visita a Brasil

El Xeneize, que lleva 15 partidos sin perder y está en su mejor momento futbolístico, busca un gran resultado en Belo Horizonte que lo mantenga en la cima del Grupo D. Dirige el árbitro uruguayo Esteban Ostojich.

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Adam Bareiro

Adam Bareiro, expulsado en el primer tiempo, bloquea el remate de Matheus Pereira.

Boca visita a Cruzeiro en el Mineirao.

Boca visita a Cruzeiro en el Mineirao.

Boca iguala con Cruzeiro, en el Estadio Governador Magalhães Pinto, más conocido como Mineirão, por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize, que viene de una racha de 15 partidos sin perder, buscará mantener el liderazgo en su zona para acercarse a la clasificación a los octavos de final. Dirige el árbitro uruguayo Esteban Ostojich.

Con el triunfo de Boca, también clasificó Talleres de Córdoba.
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Cruzeiro vs. Boca en Belo Horizonte: las formaciones

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian; Matheus Pereira, Arroyo y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

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