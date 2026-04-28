Tras la expulsión de Bareiro, Boca iguala con Cruzeiro en su visita a Brasil

El Xeneize, que lleva 15 partidos sin perder y está en su mejor momento futbolístico, busca un gran resultado en Belo Horizonte que lo mantenga en la cima del Grupo D. Dirige el árbitro uruguayo Esteban Ostojich.

Boca iguala con Cruzeiro, en el Estadio Governador Magalhães Pinto, más conocido como Mineirão, por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El Xeneize, que viene de una racha de 15 partidos sin perder, buscará mantener el liderazgo en su zona para acercarse a la clasificación a los octavos de final. Dirige el árbitro uruguayo Esteban Ostojich.