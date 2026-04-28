Conocé Argentina en 2026: el destino en el que los tulipanes y cascadas se roban las miradas

Este valle fértil chubutense integra tradición galesa del siglo XIX, alerces de 2.600 años, cuenca cristalina Futaleufú y producción vitivinícola austral en puerta de acceso a uno de los paraísos cordilleranos más emblemáticos

Con el frío, el protagonismo lo toman las actividades en la nieve.

En el sur de nuestro país hay un destino encantador en cualquier época del año. Trevelin ofrece una mezcla especial de turismo cultural, histórico y de naturaleza. Ubicado en un fértil valle de la provincia de Chubut, este destino se distingue por ofrecer algunos de los paisajes más coloridos de la Patagonia, incluyendo su famoso Campo de Tulipanes que florece en octubre.

Trevelin es una localidad en la Patagonia andina provincia de Chubut a 26 kilómetros de Esquel, siendo la puerta de acceso al Parque Nacional Los Alerces y sus milenarios bosques.

El encanto que caracteriza a esta localidad es la herencia galesa de los colonos que se asentaron a finales del siglo XIX. Es palpable en la arquitectura, sus casas de té galesas, los dialectos, la gastronomía y las tradiciones. Además integra otras comunidades cercanas incluidas las Mapuches, lo que genera una fusión cultural muy rica. Se distingue por su fuerte herencia galesa con casas de té, arquitectura y gastronomía típica de esta cultura.

Las actividades para realizar en Trevelin cambian mucho según la época del año. Si se viaja en primavera, el campo de tulipanes en plena floración ofrece una postal icónica e inolvidable con las montañas de fondo . Una parada obligada es el Parque Los Alerces donde se puede visitar el Embalse Amutui Quimey y hacer la navegación hasta el Bosque de Alerces Milenarios donde hay árboles de más de 2.600 años.

Además de los bosques de alerces tiene flora y fauna digna de admirar y característica del lugar como los huemules. Otro encanto son sus aguas cristalinas que conforman la gran cuenca Futaleufú.

En verano se pueden visitar chacras agroturísticas como Paso Ancho Berries para degustar y aprender sobre la producción de frambuesas y arándanos. Además Trevelin tiene una incipiente producción vitivinícola siendo una de las más australes del mundo con bodegas que ofrecen degustaciones.

Dónde queda Trevelin

Trevelin es una localidad situada en la región de la Patagonia en el departamento Futaleufú de la provincia del Chubut. Se ubica a 26 kilómetros de la ciudad de Esquel y a 23 kilómetros del Parque Nacional Los Alerces. Está ubicada en un fértil valle que se distingue por ofrecer algunos de los paisajes más coloridos de la Patagonia.

Cascadas Nant y Fall Trevellin turismo

Qué puedo hacer en Trevelin

Las experiencias disponibles en este valle patagónico combinan naturaleza, herencia galesa, producción agrícola y aventura cordillerana:

Visitar Bryn Derwyndd - Colina del Druida disfrutando de naturaleza, música y relatos

Conocer las Cascadas Nant y Fall, los saltos de agua más bellos de Trevelin y la región

Esquiar en el Centro de Esquí La Hoya disfrutando lo mejor de la montaña en invierno

Aprender sobre la producción de frambuesas y arándanos en verano

Visitar el Cultivo de Azafrán, el más austral del mundo que está en Trevelin

Contemplar el Cultivo de Tulipanes en plena floración en primavera con las postales más coloridas

Ver el Dragón Galés, custodio de Trevelin que representa la herencia cultural

Visitar Entre Senderos - Bodega y Viñedo degustando producción vitivinícola austral

Conocer la Estación de Piscicultura Arroyo Bagillt con experiencia interpretativa del ciclo de producción de truchas

Recorrer la Huella de los Rifleros siguiendo el recorrido de los primeros colonos

Visitar el Museo Cartref Taid conociendo la historia de los colonos galeses

Visitar el Embalse Amutui Quimey en el Parque Nacional

Tomar el Té Galés, un clásico lleno de sabores en casas de té tradicionales

Apreciar la fusión cultural entre herencia galesa y comunidades Mapuches

Trevelin Trevelin turismo

Cómo llegar a Trevelin

La opción más directa es tomar un vuelo de poco más de 2 horas en el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) o Aeropuerto de Ezeiza (EZE) con destino al Aeropuerto Internacional de Esquel (EQS), ya que Trevelin está muy cerca de su aeropuerto a unos 40 kilómetros.

Para quienes prefieren hacer el viaje largo en auto y vivir la experiencia completa contemplando el paisaje argentino, los esperan alrededor de 23 horas de manejo. Primero hay que tomar la ruta hacia el sur, en general la Ruta Nacional 3 (RN3) o una combinación de rutas que lleven hacia la zona patagónica.

El camino lleva a través de la provincia de Buenos Aires, pasando luego por Río Negro y finalmente llegando a Chubut. Hay que hacer un tramo de la Ruta 40 para finalmente tomar alguna ruta patagónica que conecta con Trevelin ubicado a 26 kilómetros de Esquel y a 23 kilómetros del Parque Nacional Los Alerces.