Ordenan una revisión contable sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa

Ambos son investigados por presunto enriquecimiento ilícito. La medida se ejecutará, según la fiscalía, porque existe una cantidad de dinero que habría sido gastado en efectivo y no se sabe su procedencia.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti cuentan con un patrimonio que no han podido justificar ante la Justicia.

La Justicia ordenó una pericia contable sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa en la cause por supuesto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la medida para que equipos especializados analicen si el funcionario gastó mucho más dinero del que puede justificar legalmente.

El Gobierno se reunió con legisladores aliados y afina la estrategia para el informe de Adorni en Diputados

Tal como informó Ariel Zak en Minuto Uno por C5N, en conversación con Gustavo Sylvestre, el vocero presidencial omitió información clave ya que "no estaba en su declaración jurada que él tuviera más de u$s100 mil en efectivo". La fiscalía estima que el matrimonio ya superó ese monto gastado durante el último año.

El periodista enumeró diversas operaciones financieras sospechosas que incluyen el dinero destinado a la compra de inmuebles, viajes familiares y otros de su esposa sola a Madrid. La investigación también busca identificar "dónde están las cajas de seguridad que le detectaron a Bettina Angeletti", según informa Zak, las cuales estarían en Banco Galicia.

Los movimientos de dinero del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, están en la lupa de la Justicia.

Existen fuertes indicios sobre dos cajas de seguridad vinculadas a la mujer del exvocero presidencial dentro de una sucursal del mencionado banco, según los investigadores. El fiscal solicitó confirmar "desde cuándo la tiene, quiénes poseen acceso y que se le informen todos los movimientos que hubo en ese periodo investigado actualmente", señaló el periodista.

Una vez obtenido el detalle, el siguiente paso de la investigación será determinar "qué cajas son las vinculadas a una comisión que apareció en un extracto bancario de Manuel Adorni", concluyó Zak.

Las exigencias de la oposición ante la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade reclamaron a Martín Menem que se respeten normas estrictas durante la sesión. Los legisladores de la Coalición Cívica exigieron saber si el oficialismo invitó a militantes para ocupar los palcos y pidieron evitar cualquier tipo de espectáculo mediático.

El bloque opositor solicitó que la transmisión oficial de la jornada en el recinto sea equitativa y respete la pluralidad de todas las voces políticas. Ferraro subrayó en sus redes sociales que no deben convertir al Congreso en un circo y aconsejó que "si quieren un show para el Presidente, alquilen el Movistar Arena".

Embed SI QUIEREN UN SHOW PARA EL PRESIDENTE ALQUILEN EL MOVISTAR ARENA.



Si los trascendidos se confirman, está claro que quieren convertir al Congreso y la sesión del Jefe de Gabinete en un circo. Hace semanas vienen organizando un show para la tribuna, con el Presidente disfrutando… pic.twitter.com/bbqXxzNwFh — maxi ferraro (@maxiferraro) April 27, 2026

Finalmente, solicitaron que se garantice el espacio histórico de trabajo para los periodistas acreditados dentro del ámbito de la Cámara de Diputados nacional. El objetivo de los parlamentarios es asegurar condiciones adecuadas para el trabajo de prensa y el pleno acceso a toda la información pública disponible.