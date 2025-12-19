19 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: la playa conocida pero tranquila que se adueñará de tu corazón en el verano 2026

Un balneario del Partido de Pinamar combina naturaleza, perfil residencial y propuestas al aire libre para quienes buscan descanso sin multitudes.

La localidad ofrece actividades vinculadas al descanso, con propuestas al aire libre y una agenda recreativa de bajo impacto.

  • Valeria del Mar presenta un entorno boscoso y extensas franjas de arena, con una baja densidad urbana.
  • El destino ofrece actividades al aire libre que priorizan el contacto con la naturaleza.
  • La localidad cuenta con una oferta gastronómica acotada, de calidad y con fuerte impronta local.
  • El balneario tiene accesos simples desde Buenos Aires y desde otras ciudades cercanas.

Valeria del Mar se consolida como una alternativa tranquila para el verano 2026, ideal para quienes buscan mar y descanso lejos del ruido de los grandes centros turísticos. Su identidad residencial y su ritmo pausado explican por qué se ganó un lugar entre los destinos más valorados de la costa bonaerense.

En Chubut se puede hacer snorkeling y nadar con lobos marinos. 
Escapada de Buenos Aires para el verano 2026: tiene balnearios y se puede hacer snorkel

A diferencia de otras localidades vecinas, el crecimiento urbano fue moderado y respetó el paisaje original. Calles arboladas, casas bajas y una planificación cuidada sostienen un perfil que prioriza la calma y la vida al aire libre. En los últimos años, la mejora de los servicios, la infraestructura y los accesos reforzó el atractivo del balneario sin modificar su esencia.

La ampliación de propuestas gastronómicas, la optimización de los caminos de ingreso y la cercanía con centros urbanos más activos suman comodidad a la experiencia. El resultado es un destino que ofrece mar, bosque y servicios, pero con una impronta más íntima y pausada, cada vez más valorada por quienes priorizan el descanso por sobre el consumo masivo.

Valeria del Mar está ubicada en el Partido de Pinamar y se caracteriza por su entorno natural y su perfil residencial.

Dónde queda Valeria del Mar

Valeria del Mar está ubicada en el Partido de Pinamar, sobre la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y limita con Pinamar al norte y Cariló al sur. Su emplazamiento entre el mar y un frondoso bosque le da una fisonomía particular, con playas amplias y menos concurridas incluso en temporada alta.

Qué puedo hacer en Valeria del Mar

Las propuestas en Valeria del Mar están orientadas a un turismo de descanso, con fuerte presencia de actividades vinculadas a la naturaleza. Las caminatas por la orilla del mar, especialmente en horarios de baja afluencia, se combinan con recorridos por senderos arbolados que atraviesan el bosque costero. El paisaje y la tranquilidad del entorno favorecen prácticas como el avistaje de aves y la contemplación, lejos del movimiento intenso de otros balnearios.

La localidad también ofrece alternativas recreativas de bajo impacto. Los paseos en bicicleta, el running y los deportes suaves forman parte de la rutina diaria durante la temporada de verano. A esto se suman espacios dedicados al bienestar, donde se desarrollan actividades como yoga, stretching y disciplinas al aire libre, pensadas para un público que prioriza el equilibrio y el descanso.

En paralelo, Valeria del Mar cuenta con una oferta gastronómica seleccionada, compuesta por restaurantes, cafés y paradores que apuestan a una experiencia tranquila y cuidada. Durante la temporada alta, las ferias artesanales y los pequeños eventos culturales completan la agenda, sin alterar el perfil sereno del destino. La propuesta general invita a disfrutar del entorno natural sin apuro y con un ritmo más pausado.

Cómo llegar a Valeria del Mar

Desde la Ciudad de Buenos Aires, los turistas acceden a Valeria del Mar principalmente por la Ruta 2 hasta la ciudad de Dolores y luego continúan por la Ruta 74 y la Ruta 11. El recorrido en auto tiene una duración estimada de alrededor de cuatro horas, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y la temporada.

Quienes optan por el transporte público viajan en ómnibus de media distancia hasta la terminal de Pinamar, que funciona como punto de conexión regional. Desde allí, los visitantes completan el trayecto final hacia Valeria del Mar mediante servicios de transporte local, remises o taxis, con recorridos breves y frecuentes.

