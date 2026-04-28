28 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de abril

El oficial opera a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación, tras el arranque al alza de una semana corta por el feriado del Día Internacional de los Trabajadores.

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El dólar oficial arrancó la semana al alza.
El dólar oficial arrancó la semana al alza.Freepik

El dólar oficial cotiza este martes a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en Banco Nación, luego de un inicio de semana corta con una suba de $20, en un abril que se encamina a terminar al alza tras haber cerrado marzo a $1.405.

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El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la dinámica de recomposición de reservas, que registraron una caída de casi u$s100 millones, a pesar de que la entidad volvió a cerrar con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El organismo terminó su participación en el MLC con una compra neta de u$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de u$s96 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se encamina a un cierre de abril al alza.

El dólar oficial se encamina a un cierre de abril al alza.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.417.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.872.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.519,09, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.461,73.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.417 para la compra y $1.418 para la venta.

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