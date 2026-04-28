Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de abril

El oficial opera a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación, tras el arranque al alza de una semana corta por el feriado del Día Internacional de los Trabajadores.

El dólar oficial arrancó la semana al alza. Freepik

El dólar oficial cotiza este martes a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en Banco Nación , luego de un inicio de semana corta con una suba de $20 , en un abril que se encamina a terminar al alza tras haber cerrado marzo a $1.405.

El dólar se sostuvo al alza y trepó a $1.440 en el Banco Nación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la dinámica de recomposición de reservas, que registraron una caída de casi u$s100 millones, a pesar de que la entidad volvió a cerrar con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El organismo terminó su participación en el MLC con una compra neta de u$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de u$s96 millones.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial se encamina a un cierre de abril al alza. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.417.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.872.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.519,09, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.461,73.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.417 para la compra y $1.418 para la venta.