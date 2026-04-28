Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de abril

El dólar oficial cotiza este martes a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en Banco Nación, luego de un inicio de semana corta con una suba de $20, en un abril que se encamina a terminar al alza tras haber cerrado marzo a $1.405.
El oficial opera a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación, tras el arranque al alza de una semana corta por el feriado del Día Internacional de los Trabajadores.
El dólar oficial cotiza este martes a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en Banco Nación, luego de un inicio de semana corta con una suba de $20, en un abril que se encamina a terminar al alza tras haber cerrado marzo a $1.405.
El Gobierno viene de la aprobación de la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones. En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió la dinámica de recomposición de reservas, que registraron una caída de casi u$s100 millones, a pesar de que la entidad volvió a cerrar con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El organismo terminó su participación en el MLC con una compra neta de u$s54 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas se ubicaron en u$s46.088 millones, lo que implicó un descenso de u$s96 millones.
La divisa estadounidense opera a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.417.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.872.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.519,09, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.461,73.
El dólar futuro cotiza a $1.417 para la compra y $1.418 para la venta.