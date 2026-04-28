29 de abril de 2026 Inicio
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Jorge Macri destacó la reinversión de fondos por el cobro a extranjeros en los hospitales porteños

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó una recaudación de $110.000 millones en 2025 mediante el recupero de costos a no residentes, obras sociales y prepagas, capital que financia un plan de infraestructura sanitaria.

Por
Jorge Macri

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

Captura C5N

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió las obras de remodelación del Hospital Fernández y destacó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires financia actualmente 151 proyectos de infraestructura sanitaria con los fondos recuperados por la atención a extranjeros no residentes, obras sociales y prepagas. Durante la actividad, el mandatario subrayó que esta política de gestión permite transformar el sistema público bajo una premisa de "prioridad para los porteños".

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Bajo este nuevo esquema administrativo, la Ciudad recaudó $110.000 millones durante el año 2025 a través del sistema FACOEP. "Pasamos de pagar tours sanitarios a financiar más de 151 obras con el cobro a extranjeros, obras sociales y prepagas", afirmó Macri. Solo en el primer cuatrimestre de 2026, los ingresos por esta vía superaron los $42.000 millones.

El plan de infraestructura incluye 30 obras en ejecución simultánea, con el Hospital Fernández como uno de los puntos principales. En dicho establecimiento de Palermo, la inversión de $8.930 millones contempla la reforma integral de más de 3.200 metros cuadrados. Los trabajos comprenden la creación de nuevos consultorios, áreas de salud mental y una guardia refuncionalizada para mejorar la capacidad de respuesta.

Además de las reformas edilicias, la gestión porteña sumó 900 camas y 5.000 equipos médicos de última generación al sistema de salud. El programa "Prioridad Porteña" complementa estas inversiones con un sistema de turnos a través de la línea 147 que favorece a los residentes locales. El objetivo central de la medida es optimizar el servicio ante el incremento de la demanda de la clase media en los hospitales públicos.

"Todo lo que cobramos por la atención a extranjeros en nuestros hospitales y lo que recuperamos de obras sociales y prepagas lo invertimos en obras, como esta, en el Hospital Fernández. Y como otras 30 que están en marcha y son parte de un plan histórico", sostuvo el Jefe de Gobierno. Macri estuvo acompañado por el ministro de Salud, Fernán Quirós, quien resaltó la eficiencia del modelo de recupero.

El fortalecimiento del sistema incluye también la incorporación de seis nuevas bases del SAME y la señalización de un segundo helipuerto nocturno.

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