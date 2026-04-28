28 de abril de 2026 Inicio
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Este destino de Brasil tiene una conexión única con la cerveza y es ideal para disfrutar la playa

Esta localidad sorprende con festivales multitudinarios y una identidad cultural muy particular. Historia, entretenimiento y paisajes la convierten en una alternativa muy atractiva.

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Durante octubre vive su período de mayor convocatoria con la celebración de la Oktoberfest

Durante octubre vive su período de mayor convocatoria con la celebración de la Oktoberfest

Viagens e Caminhos
  • Blumenau se destaca en el sur de Brasil por su fuerte herencia alemana y su reconocida tradición cervecera.
  • La ciudad recibe miles de visitantes durante su famosa Oktoberfest, uno de los eventos más convocantes del país.
  • Además de sus festivales, ofrece arquitectura típica europea, cervecerías artesanales y atractivos culturales vinculados a la inmigración.
  • Su ubicación en Santa Catarina permite disfrutar tanto de una experiencia cultural diferente como de la cercanía con importantes destinos turísticos brasileños.

Brasil continúa siendo uno de los países más buscados por turistas de toda Sudamérica gracias a su diversidad natural, cultural y urbana. Dentro de sus múltiples destinos destacados, Blumenau logró posicionarse como una opción especial por ofrecer una experiencia diferente, marcada por su identidad con rasgos europeos y su histórica relación con la cerveza.

Una opción lejos del turismo masivo y con todo para enfocarse en disfrutar de la naturaleza.
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Ubicada en el estado de Santa Catarina, esta ciudad reúne tradición, paisajes atractivos y una impronta alemana que la distingue dentro de la región. Su crecimiento turístico se consolidó especialmente por la realización de la Oktoberfest, una celebración que cada año atrae a miles de viajeros interesados en su propuesta cultural.

Más allá de sus festividades, Blumenau presenta múltiples alternativas para quienes buscan explorar un rincón de Brasil donde la historia migratoria, la gastronomía y el entretenimiento se integran en una propuesta turística muy particular.

Blumenau, Santa Catarina, Brasil

Cómo es la playa de Brasil que tiene una conexión única con la cerveza

Blumenau sobresale por su fuerte cultura cervecera, con numerosas fábricas artesanales que permiten degustar variedades elaboradas mediante procesos locales. Esta característica convirtió a la ciudad en una referencia para quienes buscan experiencias vinculadas a esta tradición.

El casco urbano mantiene una fuerte influencia alemana, visible en sus construcciones tradicionales, puentes, museos históricos y espacios que recuerdan el legado de los inmigrantes que fundaron la localidad en el siglo XIX. El río Itajaí-Açu también forma parte del paisaje, dando la oportunidad de ver escenarios ideales para relajarse.

Blumenau, Santa Catarina, Brasil

Durante octubre, Blumenau vive su período de mayor convocatoria con la celebración de la Oktoberfest, evento que la transforma en uno de los principales polos turísticos de Brasil y en una de las fiestas cerveceras más relevantes de Sudamérica.

Su ubicación estratégica dentro del Valle de Itajaí, cerca de importantes centros turísticos como Florianópolis, también hace que sea más fácil complementar la visita con playas y otros atractivos del litoral brasileño.

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