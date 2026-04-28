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Gran Hermano: Eliana Guercio se burló del físico de una participante y generó indignación

La panelista quedó en el centro de la polémica tras opinar sobre la imagen de una jugadora del reality. Tras los dichos de la exmodelo, Georgina Barbarossa frenó el debate y prohibió comentarios discriminatorios en su programa.

Eliana Guercio y un desafortunado comentario sobre los cuerpos

Eliana Guercio y un desafortunado comentario sobre los cuerpos, que generó rechazo de sus compañeros. 

Eliana Guercio volvió a un polémico análisis en el que analizó el cuerpo de Gisela "Yipio" Pintos, vinculó el comportamiento desfachatado y agreviso de la participante charrúa con su peso y desató un fuerte cruce con sus colegas en el programa. Durante el vivo, se armó un debate que Georgina Barbarossa cortó en seco por considerar los dichos de la mujer de Sergio "Chiquito" Romero como discriminatorios.

El participante llegó a GH a buscar su revancha pero su pasado lo dejó mal parado en el afuera de la casa.
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Todo comenzó mientras el panel discutía las posibles sanciones para la jugadora por sus constantes insultos dentro de la convivencia televisiva. "Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada. Es la verdad. Se lo perdonan", lanzó la exmodelo.

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Sus compañeros reaccionaron de inmediato ante la gravedad de los comentarios y le pidieron un límite frente a las cámaras. No obstante, la rubia redobló la apuesta y aseguró que a las personas con sobrepeso se les permiten ciertas actitudes que a las personas "flaquitas" no.

La conductora, Georgina Barbarossa, tuvo que intervenir de forma inapelable para dar por finalizada la discusión y evitar mayores problemas para el ciclo que lidera y para Telefe. "No, mi amor, en serio. No lo voy a permitir en esta mesa. Es una locura. Se cancela", sentenció la actriz.

Gran Hermano: un participante recibió una grave acusación por abandono

Romina Orthusteguy recordó su antiguo romance con Eduardo Carrera, con quien compartió la tercera edición del programa, en 2003, y reveló detalles crudos sobre el vínculo que mantuvieron tras la finalización del programa. La mujer confesó en el programa de Ángel de Brito que el hombre reaccionó de la peor forma al saber su embarazo.

"Me miró fijo y me dijo que eso le cagaba la carrera", relató la exjugadora sobre el desplante que le hizo Carrera cuando ella le contó que estaba embarazada. Según detalló en LAM, el sujeto vio a su propia hija solo dos veces y hoy ignora por completo la existencia de la joven.

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La mujer decidió hablar debido a la humillación que siente su hija frente al desprecio constante de su padre en el programa. Orthusteguy denunció que Carrera reconoce únicamente a un hijo varón de otra relación, mientras la joven, de poco más de 20 años, sufre el abandono de su papá.

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