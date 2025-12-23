23 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el pueblo pintoresco y de tradición serrana para viajar en el verano 2026

Una localidad cordobesa integra atractivos culturales únicos con espejos de agua de montaña y tradiciones rurales que permanecen intactas.

Por
Un refugio perfecto para escapar del ruido de las grandes ciudades.

Un refugio perfecto para escapar del ruido de las grandes ciudades.

Nono turismo
  • Localidad del Valle de Traslasierra famosa por sus cursos de agua transparente y entorno montañoso que invitan a desconectar del ritmo urbano
  • Posee dos ríos principales que forman balnearios naturales con ollas y sectores de distintas profundidades aptos para todas las edades
  • Alberga el Museo Rocsen con más de 55.000 piezas de diversas culturas y un laberinto recreativo con vistas panorámicas al valle
  • Se ubica a 160 kilómetros de la capital provincial y se accede atravesando el icónico camino de las Altas Cumbres

Nono es una localidad serrana del Valle de Traslasierra que se convirtió en un destino fundamental para quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza durante la temporada de verano. Este lugar cuenta con arraigadas costumbres rurales, las cuales se integran a la perfección la tranquilidad de sus paisajes montañosos con la frescura de sus cursos de agua, ofreciendo un refugio perfecto para escapar del ruido de las grandes ciudades y reconectarse con espacios naturales donde el tiempo parece transcurrir de manera diferente.

El pueblo construyó una identidad visual propia que dialoga con su historia.
Te puede interesar:

Este pueblo de Uruguay encontró el arte para poder destacarse y es ideal para visitar en 2026: cómo se llama

Entre sus principales atractivos sobresalen dos ríos de transparencia notable que atraviesan la zona: el río Los Sauces, cuyas aguas templadas y sectores de escasa profundidad resultan perfectos para las familias con niños pequeños, y el río Chico, que serpentea entre formaciones rocosas creando pozos naturales ideales para sumergirse.

Además, el Museo Rocsen representa una visita imprescindible por su gran colección que abarca más de 55.000 objetos provenientes de culturas de todo el planeta, mientras que el Laberinto de la zona complementa la oferta con espacios panorámicos para contemplar el valle.

Este rincón cordobés integra la tranquilidad de sus espacios vírgenes con una propuesta completa que incluye senderos hacia el Cerro Champaquí, ferias artesanales donde productores locales muestran sus creaciones, gastronomía regional con especialidades como el cabrito serrano y empanadas criollas, y festivales folklóricos que durante el verano llenan de música las calles empedradas.

Nono 3

Dónde queda Nono

Nono se encuentra en el Valle de Traslasierra, específicamente en el departamento San Alberto, hacia el sector occidental de la provincia de Córdoba. Esta pintoresca localidad se ubica aproximadamente a 160 kilómetros de la ciudad capital provincial, rodeada por el imponente cordón de las Sierras Grandes y bañada por los ríos Chico de Nono y Los Sauces.

Su denominación deriva del vocablo quechua "ñuñu", que se traduce como "pecho" o "mama", haciendo referencia a dos elevaciones cercanas cuya silueta evoca esa forma particular, y su legado histórico está fuertemente vinculado con las comunidades originarias comechingonas y su tradición campesina.

Qué puedo hacer en Nono

Las opciones de actividades en Nono fusionan el disfrute de sus recursos naturales, experiencias culturales y aventuras en las sierras:

  • Disfrutar de los balnearios naturales junto a sus ríos de aguas cristalinas, incluyendo Paso de las Tropas, Los Remansos y La Kiva
  • Recorrer el Museo Rocsen ubicado a escasos minutos del centro, reconocido por su colección superior a 55.000 piezas que representan distintas civilizaciones y períodos históricos
  • Adentrarse en el Laberinto local, un espacio recreativo que propone desafíos de coordinación y equilibrio, además de una confitería con vistas espectaculares al valle
  • Realizar caminatas y trekkings por los senderos que conducen al Cerro Champaquí, la cumbre más elevada de la provincia cordobesa
  • Participar de cabalgatas guiadas por baqueanos de la zona que conocen en detalle cada rincón del valle traslasierra
  • Visitar la feria artesanal de fin de semana en la plaza central, donde se reúnen creadores locales con dulces de fabricación casera, tejidos tradicionales, cerámicas y mates tallados a mano
  • Explorar la Quebrada de la Mermela, un cañón espectacular con arroyos transparentes, cascadas y formaciones rocosas ideales para practicar senderismo en entornos vírgenes
  • Realizar actividades de aventura como tirolesa, rappel, escalada y recorridos en bicicleta de montaña ofrecidas por operadores de la región
nono

Cómo llegar a Nono

Para llegar a Nono desde la ciudad de Córdoba se debe realizar un trayecto de aproximadamente dos horas y media en auto, transitando por la Ruta Nacional 20 y atravesando el célebre camino de las Altas Cumbres, considerado uno de los recorridos más panorámicos de nuestro país. Quienes viajan desde Buenos Aires pueden volar hasta el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella en la capital provincial y desde ese lugar continuar en servicios de colectivo o mediante un auto de alquiler. Si se prefiere el viaje completo por tierra, es necesario tomar inicialmente la Ruta Nacional 9, luego conectar con la Ruta Nacional 20 pasando por Villa María mediante la Ruta Provincial 34, hasta finalmente acceder al valle traslasierra.

Desde Buenos Aires el recorrido completo en auto abarca alrededor de 800 kilómetros con un tiempo estimado de entre 8 y 10 horas dependiendo de las condiciones del tránsito.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Río El Durazno destaca por sus aguas cristalinas. 

Turismo en Córdoba: el pueblo soñado para caminar, andar en bici o salir a cabalgar

La Reserva Natural Los Chorrillos se encuentra en Flor Serrana, Córdoba. 

Turismo en Córdoba: la cascada de 115 metros que enamora para el verano 2026

El arte, la arquitectura y el entorno natural se integran para construir un mensaje claro y perdurable.

Este parque está sobre la costanera de Buenos Aires y tiene un significado muy especial: cuál es

Un importante destino turístico en la provincia de Córdoba. 

Turismo en Córdoba: es uno de los pueblos más pintorescos y tiene un encanto alpino

En Córdoba se encuentra la laguna más salada del país con un encanto único.

Turismo en Córdoba: es la laguna más salada del país y es perfecta para conocerla en el verano 2026

Este pueblo de Uruguay se convierte en un destino ideal para visitar en 2026.

Así es Aiguá, el pueblo uruguayo poco conocido que es una joya cultural ideal para descansar

Rating Cero

La noticia Christian Petersen fue adelantada en El Trece. 

Aseguran que Christian Petersen consumió cocaína y otras drogas previo a la descompensación

Edith Hermida es la conductora fija de Bendita.

Rating: cuánto midió el primer programa de Bendita sin Beto Casella en la conducción

Asesinato en Mónaco ha llegado hace poco a Netflix pero ya se ha posicionado como uno de los títulos más populares en nuestro país y la verdad es que no es para menos.
play

De qué se trata Asesinato en Mónaco, el documental de Netflix que parece ficción pero explica una caso real

María Sol Messi junto a  Julián Tuli Arellano. 

Quién es Julián "Tuli" Arellano, el futuro esposo de la hermana de Lionel Messi vinculado a Inter Miami

Es uno de los estrenos más esperados del año que viene.

Se conoció el imperdible primer trailer de "Avengers Doomsday", con el regreso de Chris Evans como Steve Rogers

Además de Evans, Doomsday promete registrar otros regresos sorprendentes y un elenco multitudinario que incluye héroes clásicos y nuevas caras dentro del MCU.

Confirmado: cuál es el famoso actor que volverá a Marvel en Avengers Doomsday

últimas noticias

Investigan las causas del fallecimiento de la periodista.

Conmoción: falleció una reconocida periodista deportiva de 27 años tras caer de un séptimo piso

Hace 30 minutos
Más allá de las palabras: cómo percibimos la aceptación en el diálogo interpersonal

Los gestos y posturas que revelan si la otra persona te acepta o te rechaza

Hace 55 minutos
Los descuentos que ofrecen será de hasta un 50%.

Noche de los Shoppings 2025: cuándo es, cuánto descuento habrá y qué centros comerciales estarán abiertos

Hace 1 hora
Spagnuolo, nuevamente quedó en el centro de la escena.

Exfuncionario de Andis negó formar parte de una organización criminal y apuntó contra Spagnuolo

Hace 1 hora
La noticia Christian Petersen fue adelantada en El Trece. 

Aseguran que Christian Petersen consumió cocaína y otras drogas previo a la descompensación

Hace 1 hora