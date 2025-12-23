Nono es una localidad serrana del Valle de Traslasierra que se convirtió en un destino fundamental para quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza durante la temporada de verano. Este lugar cuenta con arraigadas costumbres rurales, las cuales se integran a la perfección la tranquilidad de sus paisajes montañosos con la frescura de sus cursos de agua, ofreciendo un refugio perfecto para escapar del ruido de las grandes ciudades y reconectarse con espacios naturales donde el tiempo parece transcurrir de manera diferente.

Entre sus principales atractivos sobresalen dos ríos de transparencia notable que atraviesan la zona : el río Los Sauces, cuyas aguas templadas y sectores de escasa profundidad resultan perfectos para las familias con niños pequeños, y el río Chico, que serpentea entre formaciones rocosas creando pozos naturales ideales para sumergirse.

Además, el Museo Rocsen representa una visita imprescindible por su gran colección que abarca más de 55.000 objetos provenientes de culturas de todo el planeta, mientras que el Laberinto de la zona complementa la oferta con espacios panorámicos para contemplar el valle.

Este rincón cordobés integra la tranquilidad de sus espacios vírgenes con una propuesta completa que incluye senderos hacia el Cerro Champaquí, ferias artesanales donde productores locales muestran sus creaciones, gastronomía regional con especialidades como el cabrito serrano y empanadas criollas, y festivales folklóricos que durante el verano llenan de música las calles empedradas.

Nono se encuentra en el Valle de Traslasierra, específicamente en el departamento San Alberto, hacia el sector occidental de la provincia de Córdoba. Esta pintoresca localidad se ubica aproximadamente a 160 kilómetros de la ciudad capital provincial, rodeada por el imponente cordón de las Sierras Grandes y bañada por los ríos Chico de Nono y Los Sauces.

Su denominación deriva del vocablo quechua "ñuñu", que se traduce como "pecho" o "mama", haciendo referencia a dos elevaciones cercanas cuya silueta evoca esa forma particular, y su legado histórico está fuertemente vinculado con las comunidades originarias comechingonas y su tradición campesina.

Qué puedo hacer en Nono

Las opciones de actividades en Nono fusionan el disfrute de sus recursos naturales, experiencias culturales y aventuras en las sierras:

Disfrutar de los balnearios naturales junto a sus ríos de aguas cristalinas, incluyendo Paso de las Tropas, Los Remansos y La Kiva

Recorrer el Museo Rocsen ubicado a escasos minutos del centro, reconocido por su colección superior a 55.000 piezas que representan distintas civilizaciones y períodos históricos

Adentrarse en el Laberinto local, un espacio recreativo que propone desafíos de coordinación y equilibrio, además de una confitería con vistas espectaculares al valle

Realizar caminatas y trekkings por los senderos que conducen al Cerro Champaquí, la cumbre más elevada de la provincia cordobesa

Participar de cabalgatas guiadas por baqueanos de la zona que conocen en detalle cada rincón del valle traslasierra

Visitar la feria artesanal de fin de semana en la plaza central, donde se reúnen creadores locales con dulces de fabricación casera, tejidos tradicionales, cerámicas y mates tallados a mano

Explorar la Quebrada de la Mermela, un cañón espectacular con arroyos transparentes, cascadas y formaciones rocosas ideales para practicar senderismo en entornos vírgenes

Realizar actividades de aventura como tirolesa, rappel, escalada y recorridos en bicicleta de montaña ofrecidas por operadores de la región

Cómo llegar a Nono

Para llegar a Nono desde la ciudad de Córdoba se debe realizar un trayecto de aproximadamente dos horas y media en auto, transitando por la Ruta Nacional 20 y atravesando el célebre camino de las Altas Cumbres, considerado uno de los recorridos más panorámicos de nuestro país. Quienes viajan desde Buenos Aires pueden volar hasta el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella en la capital provincial y desde ese lugar continuar en servicios de colectivo o mediante un auto de alquiler. Si se prefiere el viaje completo por tierra, es necesario tomar inicialmente la Ruta Nacional 9, luego conectar con la Ruta Nacional 20 pasando por Villa María mediante la Ruta Provincial 34, hasta finalmente acceder al valle traslasierra.

Desde Buenos Aires el recorrido completo en auto abarca alrededor de 800 kilómetros con un tiempo estimado de entre 8 y 10 horas dependiendo de las condiciones del tránsito.