29 de abril de 2026 Inicio
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Como es la Plaza Julio Cortázar y por qué es perfecto para hacer una visita gastronómica en Buenos Aires

Ubicada en pleno corazón de Palermo, se ha consolidado como uno de los polos culturales y comerciales más dinámicos de la ciudad.

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Desde bares con teatro independiente y música en vivo hasta restaurantes de cocina internacional

Desde bares con teatro independiente y música en vivo hasta restaurantes de cocina internacional, la zona ofrece planes para todos los gustos.

  • Plaza Julio Cortázar es el corazón de Palermo Soho, rodeada de diseño independiente, moda de autor y propuestas creativas.
  • Funciona como punto de partida para recorrer Palermo, combinando shopping, arte y vida nocturna en pocas cuadras.
  • Su renovación urbana mejoró la iluminación y el espacio público, potenciando su atractivo y seguridad.
  • La zona ofrece una amplia propuesta gastronómica y cultural, con bares, restaurantes y shows en vivo que mantienen el movimiento constante.

La Plaza Cortázar se consolidó como el corazón de Palermo Soho, un punto donde confluyen las tendencias más innovadoras de la ciudad. A su alrededor se despliega un circuito vibrante de tiendas de diseño independiente, moda de autor y propuestas creativas que atraen tanto a locales como a turistas en busca de una experiencia urbana con identidad propia.

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Ubicada estratégicamente dentro del barrio de Palermo, la plaza funciona como punto de partida para una jornada completa que combina shopping, arte y vida nocturna. Su entorno fue renovado con mejoras en iluminación y espacio público, lo que potenció tanto la seguridad como la estética del área, reforzando su rol como uno de los polos más activos de la ciudad.

Plaza Serrano
Desde bares con teatro independiente y música en vivo hasta restaurantes de cocina internacional, la zona ofrece planes para todos los gustos.

Desde bares con teatro independiente y música en vivo hasta restaurantes de cocina internacional, la zona ofrece planes para todos los gustos.

La oferta gastronómica y cultural completa la experiencia: bares, restaurantes y espacios artísticos conviven en pocas cuadras, con propuestas que van desde opciones informales hasta alta cocina. Muchos de estos lugares también albergan espectáculos en vivo, logrando que la zona mantenga movimiento constante y se transforme en un verdadero centro de encuentro donde la creatividad y la vida social se cruzan a cualquier hora.

Así es la Plaza Julio Cortázar, ideal para visitar en Buenos Aires

La Plaza Julio Cortázar —más conocida como Plaza Serrano— es el núcleo vibrante de Palermo Soho y uno de los puntos más icónicos de la ciudad. Más que un espacio verde, funciona como el corazón de un distrito creativo donde el diseño de autor y la moda independiente marcan tendencia. Recorrer sus alrededores es sumergirse en un circuito de boutiques, ateliers y locales de decoración que reflejan la identidad contemporánea porteña.

Plaza Serrano
El recorrido se completa con una propuesta gastronómica diversa que rodea todo el perímetro.

El recorrido se completa con una propuesta gastronómica diversa que rodea todo el perímetro.

Tras su renovación urbana, que incorporó iluminación LED y mejoras en la infraestructura, la plaza ganó protagonismo tanto de día como de noche. Durante los fines de semana, el movimiento se intensifica con ferias, muestras y galerías abiertas, generando una transición natural entre lo cultural y lo recreativo en un entorno arbolado y siempre activo.

El recorrido se completa con una propuesta gastronómica diversa que rodea todo el perímetro. Desde bares con teatro independiente y música en vivo hasta restaurantes de cocina internacional, la zona ofrece planes para todos los gustos. Esa mezcla de sabores, arte y vida nocturna convierte a la plaza en un punto de encuentro permanente, donde la energía de Buenos Aires se siente a cualquier hora.

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