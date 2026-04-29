La escapada cerca de Buenos Aires para tomarse una buena cerveza artesanal con amigos

Un destino bonaerense reúne historia, sabores regionales y actividades al aire libre en un entorno ideal para una salida grupal.

A escasa distancia de la capital , Uribelarrea se consolida como una opción para quienes buscan una pausa en un entorno campestre con propuestas ligadas a la gastronomía y la tradición. Este pueblo mantiene su esencia rural con construcciones de época y un ritmo que contrasta con el movimiento urbano.

Entre sus eventos más convocantes se encuentra una fiesta anual que reúne a elaboradores de alimentos y bebidas artesanales en un ambiente familiar.

La propuesta integra ferias de productores, arquitectura histórica preservada y celebraciones que destacan la identidad cultural de la región bonaerense.

A poco más de 80 kilómetros de la capital argentina, este destino rural combina tradición, gastronomía local y espacios abiertos en un entorno tranquilo y accesible durante todo el año.

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El desarrollo local está fuertemente ligado a la producción artesanal , con emprendimientos que sostienen prácticas tradicionales y ofrecen alimentos regionales. Esta identidad se refleja en ferias, comercios y encuentros que permiten conocer de cerca los sabores característicos del lugar.

Entre sus principales atractivos se destaca la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal , un evento que convoca a productores de distintas zonas y posiciona al destino dentro del circuito de turismo rural . La combinación de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas configura una experiencia completa.

El turismo en Uribelarrea se potencia con la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal, que convoca productores y visitantes.

Dónde queda Uribelarrea

Uribelarrea se ubica en la provincia de Buenos Aires, sobre el kilómetro 82,5 de la Ruta Nacional 205, entre los partidos de Cañuelas y Lobos. La cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo convierte en un destino de fácil acceso para escapadas de corta duración.

El entorno conserva características típicas del interior bonaerense, con calles arboladas, edificaciones de estilo colonial y amplios espacios verdes. Estas condiciones refuerzan su perfil como punto de interés para el turismo de cercanía.

Qué hacer Uribelarrea

El calendario anual incluye propuestas vinculadas a la producción local, como ferias donde se comercializan alimentos artesanales y productos elaborados por emprendedores de la zona. Estos espacios permiten conocer el trabajo regional y acceder a especialidades típicas.

El patrimonio arquitectónico es otro de los ejes del destino, con construcciones históricas como antiguos molinos y capillas que forman parte del paisaje urbano. Los recorridos por estas estructuras permiten reconstruir la historia del desarrollo rural en la provincia.

Las actividades al aire libre completan la experiencia, con opciones como caminatas, paseos en bicicleta y cabalgatas por caminos rurales. El contacto con la naturaleza y la tranquilidad del entorno consolidan su perfil como alternativa recreativa.

Cómo llegar Uribelarrea

En auto, el acceso desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realiza tomando la Autopista Riccheri y luego la Ruta Provincial 205 hasta el kilómetro 82,5. La distancia es de aproximadamente 87 kilómetros y el viaje demanda cerca de una hora y quince minutos, según el tránsito.

uribelarrea 4 Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el turismo de cercanía permite acceder en poco más de una hora a un entorno rural con ferias y patrimonio histórico. Municipalidad de Cañuelas

En transporte público, la línea de colectivos 88 parte desde Plaza Miserere con destino a Lobos y realiza parada en el pueblo, aunque el trayecto puede extenderse hasta cuatro horas. También es posible combinar tren desde Constitución hasta Cañuelas y completar el recorrido en colectivo o taxi.