29 de abril de 2026 Inicio
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Conocé Córdoba en 2026: el pueblo maravilloso con miradores y diques para visitar en mayo 2026

Un rincón del Valle de Traslasierra combina paisajes serranos, ferias artesanales y propuestas culturales en una escapada ideal.

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Paisajes serranos y miradores en Villa de Las Rosas.

Paisajes serranos y miradores en Villa de Las Rosas.

Córdoba Turismo

  • Este destino cordobés se posiciona como una opción elegida por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y actividades al aire libre en un entorno serrano

  • La localidad reúne miradores, senderos, ferias y espacios históricos que permiten recorrer su identidad cultural durante todo el año

  • Entre sus principales atractivos se encuentran un dique cercano, puntos panorámicos y celebraciones vinculadas a la espiritualidad

  • La oferta incluye gastronomía regional, alojamientos variados y cercanía con otros destinos turísticos del Valle de Traslasierra

La provincia de Córdoba suma alternativas para el descanso en contacto con la naturaleza, y Villa de Las Rosas aparece como uno de los puntos destacados dentro del Valle de Traslasierra, con propuestas que combinan paisajes serranos y actividades culturales.

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Este pueblo se caracteriza por su entorno rodeado de sierras, arroyos y senderos, lo que le permite ofrecer experiencias vinculadas al aire libre. La presencia de ferias artesanales y espacios históricos refuerza su identidad dentro del mapa turístico provincial.

Durante fechas especiales como Semana Santa, el destino incorpora actividades de carácter religioso y cultural, entre ellas el Vía Crucis en el Cerro de la Cruz, que se suma a otras propuestas recreativas y consolida su perfil como centro de turismo en la región.

Villa de las Rosas
El turismo en Córdoba encuentra en Villa de Las Rosas un punto clave con miradores y circuitos serranos.

El turismo en Córdoba encuentra en Villa de Las Rosas un punto clave con miradores y circuitos serranos.

Dónde queda Villa de Las Rosas

Villa de Las Rosas está ubicada en la provincia de Córdoba, dentro del Valle de Traslasierra, una región reconocida por sus paisajes serranos y su entorno natural. Se encuentra rodeada de sierras y cercana a diversos puntos turísticos del oeste cordobés.

El pueblo se integra a un corredor turístico que incluye localidades como San Javier, Yacanto y Mina Clavero, lo que facilita el acceso a diferentes circuitos de la región y refuerza su valor estratégico dentro del mapa provincial.

Qué puedo hacer en Villa de Las Rosas

Entre las actividades más destacadas se encuentra la visita a la Feria de Artesanos, donde se comercializan productos regionales como dulces, tejidos, cerámicas y alimentos elaborados por productores locales. Este espacio refleja la identidad cultural del lugar.

El Mirador Cacique Guasmara ofrece vistas panorámicas del valle y las sierras, mientras que el cercano Dique La Viña permite realizar kayak, pesca y caminatas. Estos puntos combinan naturaleza y recreación en un mismo recorrido.

Además, el destino cuenta con senderos de trekking, balnearios y recorridos por espacios históricos y religiosos. La peregrinación del Vía Crucis y la visita a parroquias locales forman parte de las experiencias que integran cultura, espiritualidad y paisaje.

Cómo llegar a Villa de Las Rosas

En auto, el recorrido desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implica tomar rutas nacionales hacia la provincia de Córdoba, con una distancia aproximada de 750 kilómetros. El viaje puede demandar entre 8 y 10 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.

En transporte público, se puede viajar en micro desde terminales de CABA hacia localidades cercanas como Mina Clavero o Villa Dolores, y desde allí completar el trayecto hasta Villa de Las Rosas en servicios regionales. El tiempo total supera las 10 horas.

Córdoba - Villa de Las Rosas
Villa de Las Rosas se integra al turismo de Traslasierra con acceso a diques, ferias y recorridos naturales.

Villa de Las Rosas se integra al turismo de Traslasierra con acceso a diques, ferias y recorridos naturales.

En avión, la opción es volar hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en la ciudad de Córdoba, con una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Desde allí, se debe continuar por vía terrestre hacia Traslasierra, en un trayecto de varias horas.

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