Turismo en Córdoba: es uno de los pueblos más pintorescos y tiene un encanto alpino

Enclavado en las Sierras Grandes de Córdoba, este pueblo peatonal fue fundado en 1934 por inmigrantes alemanes, que dejaron su impronta centroeuropea en la arquitectura del lugar y su gastronomía.

En Córdoba se esconden pequeños destinos mágicos donde el tiempo parece haberse detenido. Entre caminos sinuosos y sierras imponentes, se encuentra un lugar que parece salido de una postal europea: casas de estilo centroeuro, senderos, bosque, cascada y ríos.

El pintoresco pueblo se llama La Cumbrecita y tiene características sacadas de un cuento. Se fundó en 1934, cuando se instalaron allí familias de inmigrantes alemanes que le dieron su impronta al lugar. Las casas fueron construidas con el estilo típico alpino (madera y piedra), con techos a dos aguas diseñados para la nieve, por lo que recorrer sus calles es todo un espectáculo visual.

Lo que hace a La Cumbrecita verdaderamente única es su estatus de pueblo peatonal . La comuna prohíbe la circulación de vehículos particulares , invitando a largas caminatas, respirando el aire puro de montaña y disfrutando del silencio interrumpido solo por el murmullo de los arroyos. Es un lugar ideal para unos días de relax en medio de las sierras del paisaje cordobés .

El pueblo es famoso por sus casas de té y restaurantes de cocina alemana . La Cumbrecita es un destino turístico completo, donde la naturaleza, la historia y la gastronomía se combinan ofreciendo un lugar de descanso único y un festín para todos los sentidos.

La Cumbrecita se encuentra en el departamento de Calamuchita , en la provincia de Córdoba, Argentina. Está ubicada a casi 1500 metros sobre el nivel del mar, en la falda oriental de las Sierras Grandes . Este pueblo se encuentra a casi 800 kilómetros de CABA y a aproximadamente 120 kilómetros de Córdoba Capital.

Qué puedo hacer en La Cumbrecita

La Cumbrecita es un lugar ideal para caminar, lleno de rincones con encanto para descubrir. Aunque es un destino hermoso todo el año, el verano permite disfrutar plenamente de sus senderos y aguas cristalinas.

La Olla es uno de los atractivos principales que brinda su paisaje. Se trata de un remanso natural del arroyo Almbach ideal para refrescarse. También es obligatoria la caminata hacia la Cascada Grande, un salto de agua imponente rodeado de vegetación exuberante.

Para quienes buscan un desafío mayor, el ascenso al Cerro Wank ofrece una vista panorámica inigualable de todo el Valle de Calamuchita. Otra propuesta es ir al parque Peñón del Águila, cercano al pueblo, que ofrece actividades de arborismo, tirolesa y senderos de interpretación para toda la familia.

Un paseo tranquilo por el bosque de Abedules que bordea el río es otro plan perfecto para disfrutar del entorno natural que ofrece La Cumbrecita. Es perfecto para la meditación o simplemente para apreciar el cambio de colores de la flora.

Y sin duda, no te podés ir de este lugar sin probar alguno de sus platos con recetas de la gastronomía alemana como el goulash con spaetzle, salchicha vienesa con chucrut, trucha al romero y strudel de manzana. Tampoco dejes de pasar por alguna de sus cervecerías con producción artesanal.

Cómo llegar a La Cumbrecita

El acceso al pueblo parte desde Villa General Belgrano, a unos 40 kilómetros, atravesando parajes pintorescos como Athos Pampa, Intiyaco y Villa Berna. Para viajar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta La Cumbrecita, hay que recorrer aproximadamente 787 kilómetros, lo que significa un tiempo estimado de viaje de 8 horas y media en auto.

Desde CABA, hay que tomar la Autopista Panamericana y luego la Ruta Nacional 9, pasando por Rosario hacia Villa María. A la altura de Villa María, podés desviarte hacia Río Tercero y luego tomar la Ruta Provincial 5, o bien seguir hasta las cercanías de Córdoba Capital y bajar por la RP 5 hacia Villa General Belgrano.

Desde allí, hay que tomar el camino que sube hacia las sierras (RP 109). Son unos 40 km de asfalto con curvas y paisajes espectaculares hasta llegar a la entrada del pueblo. Otra opción es tomar un micro desde la Terminal de Retiro hasta Villa General Belgrano, y completar el recorrido con otro servicio de transporte.