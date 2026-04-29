Explosión argentina en el Tiny Desk: Milo J llega con su disco "La vida era más corta" El artista desembarca en el prestigioso ciclo con un show único que contará con la fuerza del colectivo uruguayo Agarrate Catalina y un repertorio basado en su último álbum. El estreno será este jueves 30 de abril. + Seguir en







Milo J desembarca en el Tiny Desk con su cancionero latinoamericano.

La vida era más corta se convirtió en la obra más reconocida de Milo J y la desplegará en el prestigioso ciclo Tiny Desk con un show único: contará con la fuerza del colectivo uruguayo Agarrate Catalina y un cancionero latinoamericano basado en su último álbum. El estreno será este jueves 30 de abril a las 13, hora de Argentina.

El artista argentino presentará su sesión en el Tiny Desk Concerts, uno de los formatos en vivo más influyentes de la música contemporánea y uno de los sucesores espirituales de los exitosos ciclos de MTV Unplugged. Milo J ofrecerá un repertorio basado en su último disco, con el que el músico proyectó el cancionero popular latinoamericano hacia una audiencia masiva.

NPR Music confirmó el show en sus redes sociales generando miles de comentarios de fanáticos ansiosos por el estreno. "Se hacía esperar"; "Me vuelvo loca"; "En el Oeste está el agite", fueron algunos de los comentarios en la cuenta de Instagram.

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Con apenas 19 años, Milo J se convierte en el argentino más joven en participar del prestigioso Tiny Desk Concerts de NPR Music. El show será íntimo y acústico, grabado en Washington D.C., y podrá verse gratis en el canal oficial de YouTube de NPR Music. Con esta presentación, Milo J se suma a la lista de artistas argentinos que ya pasaron por el Tiny Desk, entre ellos Ca7riel y Paco Amoroso, Juana Molina, Nicki Nicole, Trueno, Nathy Peluso y María Volonté.

En cuanto a la obra de Milo J, fue destacada por Indie Hoy entre los 50 mejores discos de 2025. El medio lo definió como un manifiesto político en el que Milo J reivindica las raíces musicales para ofrecer referencias identitarias a los jóvenes. El álbum mezcla géneros como folklore, tango y carnavalito, con colaboraciones de Soledad, Silvio Rodríguez, Cuti y Roberto Carabajal, Trueno y la voz de Mercedes Sosa.