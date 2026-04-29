Esta playa de Brasil está en el tramo entre Río de Janeiro y San Pablo y es perfecta para detenerse Historia, naturaleza y tranquilidad distinguen a este rincón del litoral. Su ubicación estratégica lo convierte en una parada ideal para viajeros de la región. Por + Seguir en







Ofrece una propuesta diferente a los clásicos centros urbanos brasileños. Tripadvisor

Paraty sobresale en la Costa Verde brasileña por su arquitectura colonial preservada, playas de aguas transparentes y entorno natural privilegiado.

Su ubicación estratégica entre Río de Janeiro y São Paulo la transforma en una parada ideal para quienes recorren una de las rutas más turísticas del país.

El destino ofrece una amplia variedad de actividades, desde snorkel y paseos marítimos hasta recorridos históricos por calles con adoquines.

Su equilibrio entre patrimonio cultural, tranquilidad y paisajes paradisíacos la posiciona como una de las escapadas más atractivas del litoral brasileño. Brasil cuenta con múltiples destinos turísticos destacados, pero Paraty logró afianzarse como uno de los rincones más valorados por quienes buscan descansar y tener contacto con su historia y con la naturaleza. Ubicada sobre la reconocida Costa Verde, esta localidad cautiva por su singular identidad colonial y su cercanía con algunas de las playas más atractivas de la región.

Este pueblo costero del estado de Río de Janeiro ofrece una propuesta diferente a los clásicos centros urbanos brasileños, con calles empedradas, construcciones históricas y una conexión directa con bahías, playas e islas rodeadas de vegetación. Su perfil tranquilo y cultural atrae tanto a turistas nacionales como internacionales.

Gracias a su estratégica localización entre dos de las ciudades más importantes de Brasil, Paraty se convirtió en una excelente alternativa para quienes desean hacer una pausa en el recorrido y disfrutar de un entorno relajado con múltiples propuestas.

Paraty Entre las grandes urbes de Río de Janeiro y San Pablo se encuentra un lugar que destaca por su encanto particular: la Isla Paraty. Tripadvisor

Cómo es la playa brasileña que se destaca para relajarse Paraty se distingue por reunir playas de arena blanca y aguas cristalinas, muchas de ellas rodeadas de selva atlántica y escenarios poco intervenidos. Entre sus opciones más reconocidas aparecen Praia do Sono, Praia do Cachadaço, Praia de Antigos, Praia do Jabaquara, Praia da Ponta Negra y Praia de Lula, cada una con características ideales para el descanso, el snorkel o el contacto con la naturaleza.

Además de sus espacios costeros, el destino permite explorar más de 50 playas distribuidas en sus alrededores, muchas accesibles únicamente por barco, lo que potencia su atractivo para quienes buscan privacidad y paisajes más preservados. Paraty Las playas de Brasil representan un destino elegido por miles de turistas argentinos cada año, atraídos por la promesa de paisajes costeros idílicos y un clima tropical Tripadvisor El casco histórico representa otro de sus grandes diferenciales, con calles adoquinadas, edificios coloniales coloridos, plazas, iglesias y una estructura urbana diseñada en relación con las mareas, lo que generó su apodo como “la Venecia brasileña”. Su mezcla de riqueza histórica, playas tranquilas, excursiones marítimas y una atmósfera pausada convierten a Paraty en una de las alternativas más completas para quienes buscan una experiencia diferente dentro del litoral brasileño.