La reconocida famosa que confirmó su romance a pocos meses de su separación La mediática utilizó sus redes sociales para mostrarse con su nueva pareja, tras la ruptura con el padre de sus hijas. + Seguir en







Daniela Celis mostró a su nuevo novio.

La exparticipante de Gran Hermano, Daniela Celis, confirmó su romance con otro exjugador de la casa más famosa, pero del 2026, Nick Sicario, luego de varios videos que daban indicios. Finalmente, subieron una foto juntos abrazados y lo hizo oficial a pocas semanas de separarse de Thiago Medina.

El exnovio y padre de sus hijas había usado sus redes sociales para alejarse de todo tipo de polémica respecto a Celis y escribió: “Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada. Ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace”. Allí mismo, escribió: “Cada uno con lo suyo. Yo no estoy para sumarme a este teatro”.

Daniela Celis Redes sociales Si bien, ni Daniela ni Nick escribieron nada en el posteo y solo se puede ver un corazón marrón. La imagen da qué hablar, pero también la letra de la canción que eligieron para ponerle contexto a la imagen fue clave.

La canción No tiene sentido de Beéle tiene frases como "No tiene sentido que con esto que sentimos tú estés por otro camino” y "Eso no tiene sentido, baby, si ya coincidimos y un par de cosas vivimos, no es normal".

Pero no volvieron a mostrarse juntos, lo que hace creer a los usuarios de redes que es una relación por conveniencia para lanzar la carrera de Nick, quien no tuvo éxito en su salida de la casa de Gran Hermano.