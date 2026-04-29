Video: un repartidor disparó contra dos delincuentes que quisieron robarle la moto mientras cargaba nafta

El tiroteo ocurrió en una estación de servicio de Lomas del Mirador y quedó registrado por cámaras de seguridad. Los asaltantes escaparon del lugar.

Un trabajador de delivery repelió a tiros un asalto a mano armada en una estación de servicio para evitar la sustracción de su motocicleta. El ataque sucedió en la madrugada del sábado en Lomas del Mirador , partido de La Matanza.

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El conflicto inició mientras el repartidor permanecía junto a su vehículo y detectó movimientos sospechosos a su alrededor. Dos motos con varios ocupantes a bordo merodeaban la zona con trayectos repetitivos por la esquina del lugar.

Ante esta advertencia visual, el hombre alertó al playero del establecimiento sobre el peligro inminente. Acto seguido, extrajo un arma de fuego del interior de su mochila para prepararse frente a una posible agresión.

Una de las motocicletas sospechosas se retiró del perímetro, pero instantes después otros dos sujetos irrumpieron en la playa de carga con claras intenciones de asalto. En ese preciso momento, el trabajador abrió fuego contra los agresores .

Será policía? Así un delivery repelió un intento de robo a los tiros. Sucedió en una estación de servicio de Lomas del Mirador. Disparó 7 veces e hizo que los motochorros escapen abandonando la moto y 2 teléfonos. Cuando llegó la policía ya no estaba pic.twitter.com/ymeUZWlnrk

El repartidos ejecutó al menos siete disparos, acción que provocó la huida inmediata de los atacantes con rumbo desconocido. En su desesperado escape, los delincuentes dejaron abandonada una motocicleta Yamaha XTZ y dos teléfonos celulares en el lugar.

Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar y constataron que el rodado abandonado registraba un pedido de secuestro activo por robo previo. Las autoridades confirmaron la ausencia de heridos y señalaron que el protagonista del tiroteo se retiró antes de la llegada de la patrulla.

La Unidad Funcional de Instrucción 8 de La Matanza tomó el control de la causa, caratulada de manera oficial como tentativa de robo agravado por el uso de arma. Los investigadores trabajan para identificar a los prófugos y para determinar si el repartidor poseía autorización legal para la portación del armamento.