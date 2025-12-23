23 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblo soñado para caminar, andar en bici o salir a cabalgar

Este paraje virgen en el Valle de Calamuchita es famoso por su río de aguas cristalinas y ollas profundas que brindan un entorno natural ideal para disfrutar durante el verano.

El Río El Durazno destaca por sus aguas cristalinas. 

  • El Durazno se ubica en el Valle de Calamuchita, a 136 km de Córdoba Capital.
  • Se ubica a 7 kilómetros de Villa Yacanto y destaca por su atmósfera de desconexión total y naturaleza pura.
  • Ofrece actividades como senderismo, cabalgatas, mountain bike y visitas a su bosque de pinos.
  • Un imperdible es la "Olla del Cajón" para nadar y refrescarse durante el verano.

El verano es la mejor época del año para disfrutar de los encantos naturales de Córdoba. El paisaje serrano ofrece escenarios dignos de admirar, con senderos sinuosos entre medio de las sierras y flora y fauna autóctona.

La Reserva Natural Los Chorrillos se encuentra en Flor Serrana, Córdoba. 
Turismo en Córdoba: la cascada de 115 metros que enamora para el verano 2026

En el corazón de las Sierras de los Comechingones, El Durazno se presenta como el refugio definitivo para quienes buscan desconexión total. Este pequeño paraje está atravesado por el río, que lleva el mismo nombre, y es famoso por sus aguas increíblemente transparentes y la formación de ollas profundas.

A diferencia de otros destinos más masivos, el lugar conserva una atmósfera agreste y virgen, ideal para los amantes de la naturaleza pura. Ofrece posadas y cabañas rodeadas de verde, con postales y atardeceres que dejan sin palabras a cualquier viajero.

El Durazno Cordoba

Es el destino perfecto para paseos en bicicleta, largas caminatas o cabalgatas por los senderos naturales. Hay un bosque de pinos y una reserva natural a la espera de ser descubiertos.

Dónde queda El Durazno

Se encuentra en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, aproximadamente a 7 km de Villa Yacanto de Calamuchita. Está ubicado al pie de las Sierras Grandes, a unos 135 km de Córdoba Capital y a unos 36 km de Santa Rosa de Calamuchita. Su ubicación remota es, precisamente, lo que garantiza su tranquilidad.

Qué puedo hacer en El Durazno

Este destino es sinónimo de relax y actividades al aire libre de bajo impacto. Disfrutar del Río El Durazno es lo primero que tiene que figurar en tu itinerario; es el corazón del pueblo. Sus aguas son frías y cristalinas, con ollas naturales de hasta 6 metros de profundidad ideales para nadar. La más conocida es "Olla del Cajón".

Para los amantes de la exploración de la naturaleza, existen senderos que bordean el río y se internan en los bosques de pinos. También podés caminar hacia el Puente Colgante o visitar la zona de la reserva natural.

El Durazno Cordoba

Los caminos de montaña que rodean el paraje son excelentes para la práctica de mountain bike. Es una gran manera de disfrutar las vistas panorámicas de las sierras que son una postal imperdible.

Por último, no podés dejar de visitar Lahuen, una famosa casa de té en medio del bosque, conocida por sus tortas artesanales y su arquitectura mágica que parece salida de un cuento.

Cómo llegar a El Durazno

Para llegar desde CABA en auto, el trayecto demanda unas 9 horas siguiendo la Ruta Nacional 9 y luego la Provincial 5 hacia Villa Yacanto; el tramo final de ripio requiere paciencia pero regala paisajes inolvidables de las Sierras Grandes.

Otra opción es viajar en micro desde Retiro hasta Santa Rosa de Calamuchita o Villa General Belgrano, y desde allí combinar con un servicio local o transfer privado que suba hasta el paraje, ya que no hay servicios de larga distancia directos.

Desde la plaza principal de Villa Yacanto, nace el camino hacia El Durazno que son unos 7 u 8 kilómetros de ripio consolidado y sinuoso.

